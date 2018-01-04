Парализованного пса Хана из Бердска спасают волонтеры приюта «Бумеранг добра» в Новосибирске

3 января бердчанка Светлана Карпунина написала на сайт «Курьер.Среда.Бердск» и в своем аккаунте в соцсети прост-мольбу о помощи парализованной собаке.

Приют для животных Новосибирска «Бумеранг добра» забрал беднягу и отвез в ветклинику.

Сейчас Хан в клинике » Ветлекарь» на Красном проспекте.

— Сделали рентген. Все не очень хорошо, мягко сказано, — пишут защитники животных в свое группе. — Диагноз : спондилоартроз 3-ей степени. Дегенративно-дистрофические изменения позвонков. Собак с этим диагнозом, как правило, усыпляют.

Прогноз — осторожный в сторону неблагоприятного (может остаться инвалидом). Врачи советуют не мучить собаку.

— Мы не готовы принять такое решение и будем бороться, насколько сможем. Мы не хотим мучений, но мы хотим подождать и надеемся на лучшее, надеемся, что поставим Хана на лапы! — надеются волонтеры.

Приют обратился с просьбой о помощи к неравнодушным людям.

Сейчас Хану проводится консервативное лечение: солумедрол 435 мг внутривенно, маннит 60 мл внутривенно в течение трех дней. Стоимость солумедрола на одну инфузию 1050 руб., маннит — 200 руб., плюс 350 руб. стоимость самой инфузии.

Даны рекомендации: переворачивать каждые два часа, контролировать мочеиспускание и стул. Дополнительно рекомендовано КТ. Также нужно сделать биохимию. Это обязательно.

4 января нужно забирать Хана из клиники и лечить дальше.

Чтобы продолжить лечение, нужны деньги. В Ветлекаре у приюта огромный долг.

Вчера было оплачено 3562 руб. Впереди долгое и дорогостоящее лечение.

Реквизиты для помощи Хану: Сберкарта 4276880223318084 (с пометкой «для Хана») — карта на имя Ольги Витальевны К. Ольга волонтер приюта. Как она сама рассказала «Курьер.Среда.Бердск», Хана до завтра оставили в клинике (нужно поставить третью капельницу), после чего повезут в клинику БЭСТ к хирургу Козлову. И там будет уже решаться — как быть с псом. Ольга благодарит всех неравнодушных бердчан.

Внимание! Эта карта ТОЛЬКО ДЛЯ сбора средств для Хана!!!

Всем, кто может и хочет помочь Хану — можно приехать в клинику Ветлекарь и оказать финансовую помощь в оплате лечения!

Хан записан на Чиненову Екатерину.

Для уточнения информации можно звонить по т.

+7 (913) 377-91-37

Отчет по Хану здесь https://vk.com/topic-97191577_38686610

От редакции: Дорогие друзья! Поможем Хану и волонтерам приюта! Даже есть по небольшой сумме мы перечислим — будет нужная сумма. Редакция перечислила2000 рублей из фонда 7000 рублей (это деньги, которые остались за много лет с разных акций, но не деньги новогодних детей и Дашеньки, для которой лежит в сейфе 30 000 рублей, а для деток 82 000 рублей на мебель).