Парализованного пса Хана из Бердска спасают волонтеры приюта «Бумеранг добра» в Новосибирске

3 января бердчанка Светлана Карпунина написала на сайт «Курьер.Среда.Бердск» и в своем аккаунте в соцсети прост-мольбу о помощи парализованной собаке.
Приют для животных Новосибирска «Бумеранг добра» забрал беднягу и отвез в ветклинику.
Сейчас Хан в клинике » Ветлекарь» на Красном проспекте.
— Сделали рентген. Все не очень хорошо, мягко сказано, — пишут защитники животных в свое группе. — Диагноз : спондилоартроз 3-ей степени. Дегенративно-дистрофические изменения позвонков. Собак с этим диагнозом, как правило, усыпляют.
Прогноз — осторожный в сторону неблагоприятного (может остаться инвалидом). Врачи советуют не мучить собаку.
— Мы не готовы принять такое решение и будем бороться, насколько сможем. Мы не хотим мучений, но мы хотим подождать и надеемся на лучшее, надеемся, что поставим Хана на лапы! — надеются волонтеры.
Приют обратился с просьбой о помощи к неравнодушным людям.
Сейчас Хану проводится консервативное лечение: солумедрол 435 мг внутривенно, маннит 60 мл внутривенно в течение трех дней. Стоимость солумедрола на одну инфузию 1050 руб., маннит — 200 руб., плюс 350 руб. стоимость самой инфузии.
Даны рекомендации: переворачивать каждые два часа, контролировать мочеиспускание и стул. Дополнительно рекомендовано КТ. Также нужно сделать биохимию. Это обязательно.
4 января нужно забирать Хана из клиники и лечить дальше.
Чтобы продолжить лечение, нужны деньги. В Ветлекаре у приюта огромный долг.
Вчера было оплачено 3562 руб. Впереди долгое и дорогостоящее лечение.
Реквизиты для помощи Хану: Сберкарта 4276880223318084 (с пометкой «для Хана») — карта на имя Ольги Витальевны К. Ольга волонтер приюта. Как она сама рассказала «Курьер.Среда.Бердск», Хана до завтра оставили в клинике (нужно поставить третью капельницу), после чего повезут в клинику БЭСТ к хирургу Козлову. И там будет уже решаться — как быть с псом. Ольга благодарит всех неравнодушных бердчан.
Внимание! Эта карта ТОЛЬКО ДЛЯ сбора средств для Хана!!!
Всем, кто может и хочет помочь Хану — можно приехать в клинику Ветлекарь и оказать финансовую помощь в оплате лечения!
Хан записан на Чиненову Екатерину.
Для уточнения информации можно звонить по т.
+7 (913) 377-91-37
От редакции: Дорогие друзья! Поможем Хану и волонтерам приюта! Даже есть по небольшой сумме мы перечислим — будет нужная сумма. Редакция перечислила2000 рублей из фонда 7000 рублей (это деньги, которые остались за много лет с разных акций, но не деньги новогодних детей и Дашеньки, для которой лежит в сейфе 30 000 рублей, а для деток 82 000 рублей на мебель).
Бердчанка Светлана 3 января обнаружила больную собаку
Ну раз собака ознакомилась, побеседовала с доктором, согласие подписала….то помочь святое дело!!!
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Что-то я не пойму, все в один голос говорят — собаку лучше усыпить, тем более Закон это позволяет — эвтаназия возможна при условии прекращения мучений неизлечимо больного животного!
А мы сейчас будем собирать деньги, чтобы эту бедную собаку помучали на 2000р в день! С какой целью, кто-то может объяснить? Где логика?
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Логика в том, что любое из возможных решений судьбы этой собаки тяжелое, к сожалению. И тот, кто взялся помочь ей, не может усыпить ее так вот быстренько и простенько, по щелчку пальцев. Может быть, людям надо сориентироваться, , взвесить свое решение, попытаться сделать что-то еще…В любом случае спасибо тем, кто не прошел мимо чужих страданий. Деньгами готова помочь.
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Уточните, пожалуйста, имя получателя к банковской карте в тексте.уточнили — редакция
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Чиненова Екатерина, а вы в курсе, что подписались сами, добровольно на то, что теперь должны будете этой ветклинике 2000р в день? Вы так хорошо зарабатываете? Ну вот не пришлют читатели Курьера денег, долги будут за вами!
И зачем вам это? Продлить мучения смертельно больной собаки? Нет, ну ладно, если деньги есть….у богатых свои причуды! Оплачивайте, если деньги лишние есть!
Только я на вашем месте все-таки не стала бы собачку зря мучить. Усыпить ее за те же 2 тысячи и всего делов.
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Юрист, давайте вы на своем месте останетесь, да и все.
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Да останусь, останусь я на своем месте…А вы …собирайте денежку))))
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Как же достала уже эта зоошиза. Умервили бы её и дело с концом. Хватит дурью маяться.
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Так идите мимо! Зачем вообще читать новости, которые вас заведомо нервируют? Яд некуда выплеснуть?
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Мы читаем, потому же, почему и вы! 1. Нам это интересно 2. Имеем свое мнение и хотим его высказать.
А вы не для этого же читаете новости здесь? Мы в равном положении!
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Надеюсь, когда ваши дети заболеют раком и им не смогут помочь наши врачи, вам также будут советовать их усыпить )))
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Насчет детей вы это зря. Хоть дети, хоть родители, хоть братья, хоть сестры, в какой бы ситуации они ни оказались, в России эвтаназия людей запрещена.
А вы, стало быть, собак с людьми равняете? Ну…респект вам))))))
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Вот видите: запрещена. Значит они будут мучаться и вы не сможете им помочь. Будут умирать у вас на руках.
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Аноним, хватит каркать…Как бы все наоборот не вышло- к вам эта участь не вернулась!
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А в соседней ветке детошиза достала. Как будто их ребёнка кто-то задавил. Им то какое дело до чужих детей? За своими бы лучше приглядывали.
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Чужих детей не бывает.
P.S. Для хорошего человека.
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