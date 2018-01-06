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10 тысяч сотрудников ГИБДД уволил Путин

На осень прошлого года оценивалось в 55 тысяч человек, речь идет о сокращении практически каждого пятого сотрудника ГИБДД.

6.01.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск 5 коммент.

10 тысяч сотрудников ГИБДД уволил Путин

В один из осенних дней прошлого года в Бердске сразу три трупа на дорогах за сутки

Владимир Путин своим указом уволил 10 тысяч сотрудников МВД. Как выяснила «Газета.Ru», речь идет о ГИБДД, штат которой в результате сократится практически на одну пятую. Оставшиеся без работы гаишники смогут трудоустроиться в других подразделениях. Именно с предстоящим сокращением штатов осенью прошлого года в ГИБДД полностью прекратили набор новых сотрудников.
В последний день 2017 года Владимир Путин подписал указ, который определял новую предельную штатную численность сотрудников МВД. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить с 1 января 2018 г. предельную штатную численность органов внутренних дел России, финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел России в количестве 746 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 17 199, работников — 130 813», — отмечается в указе.
Своим предыдущим указом глава государства в сентябре 2016 года, сократив штаты МВД на 163 тысяч человек, установил максимальную штатную численность в количестве 904 871 единицы.

Таким образом, «новогоднее» сокращение коснулось 10 тысяч человек. Все они являются не работниками или гражданскими служащими, а именно сотрудниками МВД.

Остальные пункты указа не раскрывались, так как они имели гриф «для служебного пользования».

«Газете.Ru» удалось ознакомиться с внутренним приказом МВД №983 , который был издан также 31 декабря в целях реализации принятых президентом решений.

Из документа следует, что под новое мощное сокращение попали исключительно сотрудники ГИБДД. Учитывая, что общее количество сотрудников Госавтоинспекции в России по состоянию на осень прошлого года оценивалось в 55 тысяч человек, речь идет о сокращении практически каждого пятого сотрудника ГИБДД.

В ведомственном приказе говорится, что сокращение затронет все регионы, но никак не коснется только двух подразделений Госавтоинспекции. В пункте 2.2. документа говорится:

«Исключить сокращение должностей в подразделениях ГИБДД, осуществляющих совершение регистрационных действий, а также проведение экзаменов на право управление транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений».

Напомним, что осенью 2017 года «Газета.Ru» первой сообщила о внутреннем приказе МВД, по которому на неопределенный срок полностью прекращался набор новых сотрудников в ГИБДД, а также перевод уже действующих в другие подразделения. Тогда исключение также было сделано только для сотрудников данных подразделений.
Таким образом, можно с уверенностью говорить, что внутреннее указание МВД от 30 октября напрямую связано с подписанным президентом указом, и в министерстве к предстоящему серьезному сокращению ГИБДД готовились не один месяц.

У сокращаемых сотрудников, согласно приказу МВД, будет возможность продолжить службу в других подразделениях. «При внесении изменений в штатные расписания подразделений ГИБДД, ДПС ГИБДД территориальных органов МВД России предусмотреть прохождение сотрудниками органов внутренних дел РФ службы в территориальных органах МВД России без переназначения при условии сохранения наименования должности, структурного подразделения и их согласия», — говорится в пункте 2.3 приказа.

Учитывая, что во многих подразделениях МВД, особенно в регионах, ощущается сильный недобор кадров, этот пункт поможет многим «гаишникам» остаться в органах – можно не сомневаться, что сотрудники, которым осталось немного до пенсии или у которых нет других вариантов трудоустройства, наверняка предпочтут воспользоваться данной возможностью.

Глава московского профсоюза работников полиции Михаил Пашкин считает, что массовые сокращения в ГИБДД обусловлены постепенными изменениями в самом ведомстве, которое за последние годы стало более технологичным.

«С появлением на дорогах тысяч камер, вводом системы «Поток» и прочими изменениями живых сотрудников нужно все меньше. Конечно, они нужны для сопровождения начальства, перекрытия дорог, оформления серьезных аварий, но очень многие функции уже может выполнять техника, и чем дальше, тем больше на нее будут перекладывать, — отметил он. —

При этом важно отметить, что в указе речь идет о вакансиях, а не о живых людях. Во многих подразделениях есть серьезный недобор, и сейчас эти пустые должности просто уберут. Но те, кто все же попадут под сокращение, конечно, постараются остаться в МВД.

Найти работу бывшим полицейским довольно сложно, их охотно берут только в охрану. Учитывая, что экономика у нас наполовину теневая, бизнес просто побаивается брать их на работу – вдруг «настучат» бывшим коллегам».
После сокращения сотрудники ведомства, по данным «Газеты.Ru», стали все активнее обсуждать вариант реформы ГИБДД, по которой ДПС объединят с патрульно-постовой службой (ППС). Несмотря на многократные заявления главы МВД Владимира Колокольцева об отсутствии таких планов, решение о массовом сокращении с возможностью перевода «гаишников» в другие подразделения наводит многих действующих стражей порядка на то, что подобные преобразования в той или иной форме все-таки произойдут.

Источник: Газета.ру


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(5) Комментариев

  1. Свой

    … Конечно, они нужны для сопровождения начальства, перекрытия дорог…

    Так вот оказывается для чего у нас служба ГИБДД. Однако в далеком 1918 году люди думали что для организации дорожного движения.

    Thumb up 8 Thumb down 2

    • Аноним

      И при чем тут 18й. Гибдд появилась в 1936м. А организация ДД была до 18го, например, цитата
      —————
      В 1908 году в Санкт-Петербурге полицейским, работавшим на дорогах с наиболее интенсивным движением, начали выдавать белые трости для подачи сигналов водителям. При поднятии жезла вверх все — и автомобилисты, и велосипедисты и вагоновожатые в трамваях должны были немедленно остановиться и продолжить движение только после того, как он будет опущен. Спустя некоторое время трость получила известную нам сегодня полосатую окраску.

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  2. Аноним

    Всех на старые «Камазы» нужно попробовать «обратную сторону медали».

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  3. Аноним

    Денег нет, но вы держитесь :-D

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  4. Аноним

    10 тысяч сотрудников ГИБДД уволил Путин

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/01/06/333082-10-tysyach-sotrudnikov-gibdd-uvolil-putin

    Не мог ОН, перед выборами, такое сделать.

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