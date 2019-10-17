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Лишили лицензии на продажу алкоголя магазин «Продторг» собственников «Бара-24» с кровавыми драками в Бердске

14:15 17.10.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Теперь проверка идет в самом «Баре-24» мэрии Бердска совместно с «Минпромтогр» и «Росалкогольрегулирование». Полицейские Бердска проводят рейды и выявляют места, где незаконно продают алкоголь несовершеннолетним. За последние два года закрыто 13 подобных торговых точек.

Лишили лицензии на продажу алкоголя магазин «Продторг» собственников «Бара 24» с кровавыми драками в Бердске
Мэрия Бердска ведет работу по пресечению продажи алкоголя детям

Лишили лицензии на продажу алкоголя магазина «Продторг» в Бердске, а теперь проверяют и «Бар-24» на соблюдение правил продажи спиртосодеражащей продукции. Обе организации принадлежат одному и тому же собственнику. Об этом рассказала 14 октября заместитель начальника управления экономического развития Бердска Мария Дубровская на аппаратном совещании. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск» посетители «Бара-24» устраивают кровавые драки под окнами многоэтажек и справляют нужду на углов домов. Жители ближайших домов просят закрыть увеселительное заведение.

Мария Дубровская уточнила, что полномочия по пресечению незаконного оборота алкоголя наделены правоохранительные органы, «Минпромтогр» и «Росалкогольрегулирование».

— В отдел промышленности и торговли мэрии Бердска за 2018-19 годы поступило 9 обращений по данному вопросу. Все обращения были направлены в эти инстанции. В 2019 году аннулирована лицензия у магазина ООО «Продторг» на ул. К. Маркса. На данный момент во взаимодействии с региональными и федеральными структурами ведется работа по «Бару-24» и ИП Белова Г.В., — рассказала Мария Викторовна.

Как рассказал начальник отдела МВД по городу Бердску Владимир Соколов 14 октября, полиция Бердска проведет проверку магазинов на нарушения связанные с продажей алкоголя несовершеннолетних.

— На прошедшей неделе выявлены 2 нарушения и изъяты 60 видов сприртосодержащей жидкости, — рассказал Владимир Васильевич.

На этой неделе проверки по алкоголю продолжаются. Мэр Бердска Евгений Шестернин на совещании подчеркнул важность этих процедур.

— Я ставил и буду ставить жестко вопрос. Если алкоголь продают несовершеннолетним, мы сразу готовим ходатайство на отзыв лицензии на продажу спритосодержащей продукции, — сказал Евгений Анатольевич 14 октября.

По словам Марии Дубровской прямых полномочий у муниципалитета про пресечению нарушений правил реализации алкоголя нет. Но они ищут альтернативные варианты и стараются контролировать процесс. Например, на территории города демонтируются стационарные объекты, где продажа алкоголем была запрещена областными ведомствами. Таких за последние два года таких объектов демонтировано 13.

Мария Дубровская рассказала, как проверяют законность продажи алкоголя в Бердске.

Автор видео Алена Романцова.

Лишили лицензии на продажу алкоголя магазин «Продторг» собственников «Бара 24» с кровавыми драками в Бердске

Полицейские Бердска проводят рейды по выявлению незаконной продажи алкоголя

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От редакции

Бывали в "Баре-24"?

Аноним, 17 октября 2019 15:43
А где это?

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