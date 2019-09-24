Кровавые бойни устраивают по ночам посетители «Бара-24» на ул. Рогачева в Бердска

Гости бара справляют нужду на углах домов и на детских площадках. Каждый день драки и шум. Жители ближайших домов требуют закрыть новое увеселительное заведение, мечтая поспать.

Шум у «Бара-24» не дает покоя жителям Бердска

«Бар-24» на улице Рогачева Бердска нарушил покой жителей. В пятницу 21 сентября здесь произошла очередная потасовка. Развлекательное заведение было открыто в августе 2019 года, но горожане уже от него порядком устали. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Наталья Шарахова. Она прислала видео, на котором компания из нескольких человек выходит из бара и идет к остановке. В темной стороне происходит какая-то потасовка, возможно драка, потом на земле виден лежащий человек. Был ли он избит, или он просто лежал в опьянении, и его пытались оттащить с дороги, не ясно.

«Предлагаю обсудить закрытие «Бара-24» на ул.Рогачева 22б, — написала в группу «Курьер. Среда. Бердск» социальной сети ВКонтакте Наталья. — Практически каждый день драки. Каждый раз приезжает скорая, полиция. Посетители этой пивнушки справляют нужду на углы ближайших домов и территории детских площадок. А еще и территория школы №13 рядом. Уже сил нет это терпеть! «Бар-24» своим открытием нарушил спокойствие этого района. Кто у нас в городе принимает решения о закрытии? К кому обращаться?» — задает вопросы Наталья.

«Курьер. Среда. Бердск» писал, как кровавую драку под окнами 10-этажки устроили под утро посетители круглосуточного бара в Бердске.

В пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что в полицию сообщений по факту драки не поступало,

— Нет данных и в медицинских учреждениях об обращении граждан, — уточнила дежурный офицер сегодня, 24 сентября.

«Курьер. Среда. Бердск» не удалось найти контактов руководства «Бара-24» и получить от них комментарии. Если вас беспокоит шум после 22.00, нужно звонить в полицию. Информация затем поступает в административно-техническую инспекцию Бердска, которые выписывают штрафы. За шум в ночное время физическим лицам грозит штраф от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных — от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических — от 10 до 20 тыс. рублей.

На видео смотрите потасовку у «Бара-24»

Автор видео Наталья Шарахова.