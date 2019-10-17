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Прорвало: Отключили отопление из-за прорыва теплотрассы на ул. К. Маркса в Бердске

10:20 17.10.2019, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Коммунальщики раскопали трубу и ждут сварщиков, которые заняты на ликвидации других аварий на бердских сетях. Пока люди не замерзли.

Прорвало: Отключили отопление из за прорыва теплотрассы на ул. К. Маркса в Бердске
Вода из теплотрассы выливается наружу

Утром 17 октября прорвало теплосеть в районе дома №22 на ул. К. Маркса. Сейчас на месте коммунальной аварии идут раскопки. Рабочие муниципального Комбината бытовых услуг уже нашли место порыва трубы.

Как они рассказали «Курьер. Среда. Бердск», коммуникации отремонтируют быстро:
— Ждем сварщиков, когда они освободятся на другой аварии. Какой? Да их много по всему городу.

Действительно, коммунальщики одновременно работают на нескольких порывах: на улицах Рогачева, Красная Сибирь, Островского, в районе лицея №6. Из-за аварий на водоводе в Микрорайоне на сутки отключали холодную и горячую воду, организовав подвоз питьевой воды, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Из-за порыва теплотрассы на ул. К. Маркса отключили от отопления несколько соседних домов. Но пока батареи не успели остыть. В квартирах тепло, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» местные жители. Коммунальщики заверяют, что замерзнут, так как теплоснабжение восстановят быстро — вероятно, уже к обеду четверга.

Прорвало: Отключили отопление из за прорыва теплотрассы на ул. К. Маркса в Бердске

Авария на теплотрассе

Прорвало: Отключили отопление из за прорыва теплотрассы на ул. К. Маркса в Бердске

Место аварии

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От редакции

Адская работа у коммунальщиков?

Аноним, 17 октября 2019 10:49
Шестернин и Захаров город Бердск к зиме не подготовили.
Оба должны быть сняты с занимаемых должностей.
Человек Труда, 17 октября 2019 10:59
Это вам не за день приказать...распорядиться...))) крепкие безхозяйственники
из единой россии!
Головаь Лена, 17 октября 2019 11:57
Бездари, что с них взять то.....
Аноним, 17 октября 2019 10:53
Ад должен быть для администрации,а им все непочем
Аноним, 17 октября 2019 11:03
Вангую веселая зима ждет бердчан
Аноним, 17 октября 2019 11:22
вы что не сете... трубы не вечны и рано или поздно где то будут прорывы.. не надо поднимать панику.
Аноним, 17 октября 2019 12:15
А как прошла подготовка к отопительному сезону? На Ура? Чем все лето занимались? Одна авария за другой в городе? Травникова устраивает такой мэр города Бердска?
zizou, 17 октября 2019 12:58
Травникова устраивает такой мэр города Бердска?
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а вас устраивает такой губернатор, которого устраивает такой мэр? а такой президент, которого устраивает такой губернатор, которого устраивает такой мэр? вертикаль же власти же

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