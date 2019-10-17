Прорвало: Отключили отопление из-за прорыва теплотрассы на ул. К. Маркса в Бердске

Коммунальщики раскопали трубу и ждут сварщиков, которые заняты на ликвидации других аварий на бердских сетях. Пока люди не замерзли.

Вода из теплотрассы выливается наружу

Утром 17 октября прорвало теплосеть в районе дома №22 на ул. К. Маркса. Сейчас на месте коммунальной аварии идут раскопки. Рабочие муниципального Комбината бытовых услуг уже нашли место порыва трубы.

Как они рассказали «Курьер. Среда. Бердск», коммуникации отремонтируют быстро:

— Ждем сварщиков, когда они освободятся на другой аварии. Какой? Да их много по всему городу.

Действительно, коммунальщики одновременно работают на нескольких порывах: на улицах Рогачева, Красная Сибирь, Островского, в районе лицея №6. Из-за аварий на водоводе в Микрорайоне на сутки отключали холодную и горячую воду, организовав подвоз питьевой воды, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Из-за порыва теплотрассы на ул. К. Маркса отключили от отопления несколько соседних домов. Но пока батареи не успели остыть. В квартирах тепло, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» местные жители. Коммунальщики заверяют, что замерзнут, так как теплоснабжение восстановят быстро — вероятно, уже к обеду четверга.

Авария на теплотрассе