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Коммунальный апокалипсис: Дали воду и снова отключили в 30 многоквартирных домах Микрорайона Бердска

18:46 15.10.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В ближайшие часы обещают восстановить водоснабжение во всех обезвоженных многоэтажках. Без воды на более длительное время останется высотка №118 на ул. Красная Сибирь и несколько частных домов. Люди с ведрами стоят в очереди у колонок в соседнем частном секторе и у водовозки.

Коммунальный апокалипсис: Дали воду и снова отключили в 30 многоквартирных домах Микрорайона Бердска
Огромную яму вырыли у дома №22 на ул. Рогачева для ликвидации аварии

Одну из семи аварий на коммунальных сетях Бердска, которые привели к отключению воды 15 октября, удалось устранить силами муниципального Комбината бытовых услуг. Об этом во вторник вечером «Курьер. Среда. Бердск» сообщил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

По его словам, ликвидировали аварию у дома №22 на ул. Рогачева. Там, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», фонтаном хлестала вода из-под земли, заливая проезжую часть.
— Есть проблемы на двух ЦТП — 6 и 8. В рогачевских домах — их 21 — вода появилась, ее уже дали. В домах возле ДК «Родина» — их 9 — вода будет в ближайшее время. Сегодня. Ситуацию максимально выруливаем, — заверил Захаров.

Он отметил, что дефект на трубе на ул. Рогачева устранили, а на ЦТП у «Родины» осталось поменять задвижку.
— Никакого апокалипсиса нет, — заявил вице-мэр, подчеркнув, воду подвозили водовозками и люди об этом знают.

Впрочем,уже после того, как материал был опубликован, Владимир Николаевич перезвонил и сделал уточнение: в 21 доме на ул. Рогачева и соседних снова отключили воду, так как при запуске образовался новый дефект:

— В ЦТП работают. Вода будет сегодня, но пока ее нет. Дали давление и появился дефект. Сейчас работают над его устранением. Воду возят с обеда. Кроме того, там рядом две колонки, — уточнил информацию Захаров.

Не решится быстро, по его словам, проблема с водоснабжением дома №118 на ул. Красная Сибирь и нескольких частных, «сидящих» на той же ветке.
— Туда будем несколько раз подвозить воду, может, еще и утром. Постараемся в течение короткого периода отработать до конца, — заявил Владимир Захаров, сделав акцент на том, что в большинстве обезвоженных из-за коммунальных аварий домов вода должна появиться в ближайшие часы.

Он признал, что бердские коммуникации серьезно изношены. Но дырявые трубы никто не эксплуатирует — дефект немедленно устраняется. Как и произошло сегодня. Ремонт трубы у лицея №6 ведется в плановом порядке. Там отключат 8 домов и школу завтра, 16 октября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Масштабы работ у дома №22 на ул. Рогачева впечатляют. Коммунальщики вырыли огромную яму, чтобы добраться до дырявой трубы. Но фонтан по-прежнему вырывается наружу и топит дорогу. К потопу добавился дождь, начавшийся в Бердске под вечер.

Вместо вечернего моциона микрорайоновцы с ведрами и огромными бутылями набирают воду на ближайших колонках или в стоящей у ямы водовозке. Приходится занимать очередь.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» жители Микрорайона, пока в местных магазинах не ощущается дефицит питьевой воды, но наблюдается некоторый ажиотаж — люди массово скупают воду, не надеясь на скорую ликвидацию аварии.

Коммунальный апокалипсис: Дали воду и снова отключили в 30 многоквартирных домах Микрорайона Бердска

Вечерняя прогулка за водой

Видео Курьер. Среда. Бердск

Коммунальный апокалипсис: Дали воду и снова отключили в 30 многоквартирных домах Микрорайона Бердска

Огромную яму вырыли у дома №22 на ул. Рогачева для ликвидации аварии

Коммунальный апокалипсис: Дали воду и снова отключили в 30 многоквартирных домах Микрорайона Бердска

Воду подвозят водовозкой

Коммунальный апокалипсис: Дали воду и снова отключили в 30 многоквартирных домах Микрорайона Бердска

Аварию обещают ликвидировать до полуночи

Коммунальный апокалипсис: Дали воду и снова отключили в 30 многоквартирных домах Микрорайона Бердска
Коммунальный апокалипсис: Дали воду и снова отключили в 30 многоквартирных домах Микрорайона Бердска
Коммунальный апокалипсис: Дали воду и снова отключили в 30 многоквартирных домах Микрорайона Бердска
Коммунальный апокалипсис: Дали воду и снова отключили в 30 многоквартирных домах Микрорайона Бердска
Коммунальный апокалипсис: Дали воду и снова отключили в 30 многоквартирных домах Микрорайона Бердска
Коммунальный апокалипсис: Дали воду и снова отключили в 30 многоквартирных домах Микрорайона Бердска
Коммунальный апокалипсис: Дали воду и снова отключили в 30 многоквартирных домах Микрорайона Бердска
Коммунальный апокалипсис: Дали воду и снова отключили в 30 многоквартирных домах Микрорайона Бердска
Коммунальный апокалипсис: Дали воду и снова отключили в 30 многоквартирных домах Микрорайона Бердска
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От редакции

Дадут воду до полуночи?

Аноним, 15 октября 2019 20:45
мы ничего не знаем о подвозе воды. Куда ее привозят????
Дмитрий, 15 октября 2019 21:16
21й век ... жаль город ... без комментариев.
Аноним, 15 октября 2019 21:33
Всё лето готовились, рапортовали, теперь ощущаем результат этой подготовки... Действительно, жаль город и жителей города... Нам только всё обещают...
житель Бердска, 15 октября 2019 21:40
Шестернин, признай, коммуникации города давно сгнили.
Наберись мужества, разберись, куда девались деньги от повышения тарифов на "модернизацию сетей".
Тогда можно будет обсуждать 4 года правления....
А клумбочки с цветами не спасут город от коммунального коллапса, как Вы пытаетесь уйти от этого факта...
Коза, 15 октября 2019 21:51
А зачем признаваться?!? Он на служебной Камрюшечке уехал домой в Новосибирск и Вася-кот. А завтра утром поливалки поедут поливать улицы и грязь месить!!!
Коза, 15 октября 2019 21:49
В диспетчерских работают идиоты! сообщили, что есть колонка около Красной Сибири 107. Где она находиться эта колонка одному богу известно! Информации ноль о подвозе воды! Очевидно это выдуманная легенда о водовозке!!!!Муп кбу наглым образом скидывают звонки. Приехала с работы почти в 21:00. Час под дождем в темноте искала колонку с трехлетним ребенком. Благо это не глобальный катаклизм, система оповещения отсутствует!!! Даже элементарное объявление не смогли развешать наши крахоборы из управляющей компании! чьи интересы лоббирует наша администрация? Даже в ближайших магазинах нет воды!
Аноним, 15 октября 2019 22:11
Весь микрорайон без воды, бутилированную всю разобрали в магазинах, впору чс объявлять.
Аноним, 15 октября 2019 22:22
Так это реально ЧС, только об этом администрация замалчивают. Вдруг само как нибудь до утра рассосётся. А с утра от админов поступят новые заявления о том что всё будет хорошо.
Ольга, 15 октября 2019 22:58
НЕ весь. У нас не отключали.
С. Кубышев, 15 октября 2019 22:29
"Никакого апокалипсиса нет". В нашей великой стране всё стабильно и всё как у людей. Что, кто-то против?
Вадим, 15 октября 2019 22:40
Да, комуникации на микрорайоне сгнили совсем. То водопроводные трубы рвет, то какахами топит. Безперспективное место.
Аноним, 15 октября 2019 22:50
И это без зимней подвижки грунта(как любят говорить спецы из КБУ)
Аноним, 15 октября 2019 22:57
Почему вы вводите в заблуждение и печатаете недостоверную информацию? В диспетчерской Сиб.стандарта сказали что воды нет по всему Микрорайону, а не в 30 домах. А это значит как минимум в 100-150. Подвоз воды типа будет завтра. Я работаю в Новосибе, мне отгул что-ли брать? Во всех окрестных магазинах раскупили даже минералку. Пусть мэр прокомментирует ситуацию, иначе зачем он нужен вообще, только и могут блин извиняться вместе с Захаровым каяться!
Ольга, 15 октября 2019 23:01
Сибирский стандарт тоже дает недостоверную информацию. Вода есть. Получается, не весь микрорайон без воды.
Аноним, 15 октября 2019 23:12
НВР:

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