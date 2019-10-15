Коммунальный апокалипсис: Дали воду и снова отключили в 30 многоквартирных домах Микрорайона Бердска

В ближайшие часы обещают восстановить водоснабжение во всех обезвоженных многоэтажках. Без воды на более длительное время останется высотка №118 на ул. Красная Сибирь и несколько частных домов. Люди с ведрами стоят в очереди у колонок в соседнем частном секторе и у водовозки.

Огромную яму вырыли у дома №22 на ул. Рогачева для ликвидации аварии

Одну из семи аварий на коммунальных сетях Бердска, которые привели к отключению воды 15 октября, удалось устранить силами муниципального Комбината бытовых услуг. Об этом во вторник вечером «Курьер. Среда. Бердск» сообщил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

По его словам, ликвидировали аварию у дома №22 на ул. Рогачева. Там, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», фонтаном хлестала вода из-под земли, заливая проезжую часть.

— Есть проблемы на двух ЦТП — 6 и 8. В рогачевских домах — их 21 — вода появилась, ее уже дали. В домах возле ДК «Родина» — их 9 — вода будет в ближайшее время. Сегодня. Ситуацию максимально выруливаем, — заверил Захаров.

Он отметил, что дефект на трубе на ул. Рогачева устранили, а на ЦТП у «Родины» осталось поменять задвижку.

— Никакого апокалипсиса нет, — заявил вице-мэр, подчеркнув, воду подвозили водовозками и люди об этом знают.

Впрочем,уже после того, как материал был опубликован, Владимир Николаевич перезвонил и сделал уточнение: в 21 доме на ул. Рогачева и соседних снова отключили воду, так как при запуске образовался новый дефект:

— В ЦТП работают. Вода будет сегодня, но пока ее нет. Дали давление и появился дефект. Сейчас работают над его устранением. Воду возят с обеда. Кроме того, там рядом две колонки, — уточнил информацию Захаров.

Не решится быстро, по его словам, проблема с водоснабжением дома №118 на ул. Красная Сибирь и нескольких частных, «сидящих» на той же ветке.

— Туда будем несколько раз подвозить воду, может, еще и утром. Постараемся в течение короткого периода отработать до конца, — заявил Владимир Захаров, сделав акцент на том, что в большинстве обезвоженных из-за коммунальных аварий домов вода должна появиться в ближайшие часы.

Он признал, что бердские коммуникации серьезно изношены. Но дырявые трубы никто не эксплуатирует — дефект немедленно устраняется. Как и произошло сегодня. Ремонт трубы у лицея №6 ведется в плановом порядке. Там отключат 8 домов и школу завтра, 16 октября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Масштабы работ у дома №22 на ул. Рогачева впечатляют. Коммунальщики вырыли огромную яму, чтобы добраться до дырявой трубы. Но фонтан по-прежнему вырывается наружу и топит дорогу. К потопу добавился дождь, начавшийся в Бердске под вечер.

Вместо вечернего моциона микрорайоновцы с ведрами и огромными бутылями набирают воду на ближайших колонках или в стоящей у ямы водовозке. Приходится занимать очередь.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» жители Микрорайона, пока в местных магазинах не ощущается дефицит питьевой воды, но наблюдается некоторый ажиотаж — люди массово скупают воду, не надеясь на скорую ликвидацию аварии.

Вечерняя прогулка за водой

Видео Курьер. Среда. Бердск

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Огромную яму вырыли у дома №22 на ул. Рогачева для ликвидации аварии

Воду подвозят водовозкой