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За три колоска пшеницы дали 10 лет лагерей жительнице Бердска

15:45 17.10.2019, Галина Панчева Фото: из архива Владимира Мелехина
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Злобный инвалид-сторож поймал девушку на колхозном поле и сдал в милицию. Бердчанка попала в норильский лагерь.

За три колоска пшеницы дали 10 лет лагерей жительнице Бердска
Родня со стороны матери братьев Мелехиных. Старый Бердск.
Сюжет: Город, которого нет
За три колоска пшеницы дали 10 лет лагерей жительнице Бердска

За три колоска пшеницы дали 10 лет лагерей жительнице БердскаЗа водой из чудесного колодца приезжали в Бердск жители ИскитимаЕщё 21 новость

Испытание голодом и холодом пережили в годы Великой Отечественной войны жители старого Бердска. Тогда даже лепешки из собранной ранней весной на полях перемерзшей картошки, приготовленные прямо на печи, казались самыми вкусными на свете, вспоминал старожил Владимир Мелехин.

В голодные годы бердская ребятня бегала на колхозное поле, чтобы собрать там хоть немного колосков пшеницы. Нередко с ними были и браться Мелехины — Владимир и Валентин. Тогда они еще и в школе не учились.

Колхозное поле охранял инвалид. У него вместо ноги была деревяшка. Сторож всегда передвигался на лошади. А в руке у него неизменно находилась плеть. Этой плетью он нещадно сек детей, пойманных на пшеничном поле. И никто ему против слова не мог сказать.

Но ситуация изменилась, когда сторож поймал собирающую колоски младшую сестру, совсем еще девчонку, бабушки братьев Мелехиных. И сдал ее в милицию. Нашли при ней всего три колоска пшеницы. И за них дали 10 лет лагерей.

— После этого случая взрослые парни собрали нас и научили, чтобы мы заманили сторожа в определенное место. Там они сделали петлю. В тот день мы специально попались на глаза охраннику и побежали в сторону парней. Сторож скачет за нами, а мы улепетываем, что есть сил. Парни его поймали, стащили с лошади, и поволокли к петле, накинули на шею и пригрозили, мол, будешь пацанов бить, повесим. Отпустили, конечно, инвалида. Он больше никогда не появлялся в районе Шарино, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Мелехин.

Сестра бабушки Мелехиных попала в лагерь в Норильске. Когда ее выпустили на волю, вернулась в Бердск. С мужем-москвичом. Пять лет они прожили в Бердске. А после того, как их реабилитировали, перебрались жить в Москву.

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От редакции

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Александр, 17 октября 2019 16:07
ага. Все они потом за колосок осужденные.

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