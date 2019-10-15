Усадьбу Николая II затопили фекалиями мальчишки из Бердска

Сторож Шаринского моста, прозванный Николаем II, ненавидел детей, и если они встречались ему на пути, то обязательно сек их прутом.

Виды старого Бердска

Много забавных историй хранит в свей памяти старожил Бердска Владимир Мелехин. В детстве со своим старшим братом он не один раз был инициатором разных шалостей. А историю с «душком» они всегда вспоминают со смехом. Хотя кому-то совсем не было смешно.

Жил в старом Бердске дед, с бородой, как у царя Николая II. За это сходство и прозвали его Николаем II. Так его за глаза называли все горожане. Сторожил этот дед Шаринский мост. И всегда ходил с прутом. Если встретит на своем пути девчонок или мальчишек, то обязательно хлестанет их прутом. Детей он, ужас, как ненавидел, вспоминал Мелехин.

Хотя ребятишки и жаловались взрослым на злого сторожа, и те разговаривали с ним на повышенных тонах, стегать детей прутом он не переставал.

Однажды кто-то из взрослых парней посоветовал братьям Мелехиным, которым в ту пору было примерно 10 и 12 лет, проучить злобного деда. Потопить лодку сторожа. Идея эта ребятам понравилась. И тем же вечером ватага ребятни отправилась на «дело». Каждый мальчишка ломом пробил дыру в лодке сторожа, и вскоре она пошла ко дну.

Только после этого случая Николай II еще больше рассвирепел. Детворе от него совсем жизни не стало. И тогда опять кто-то из взрослых научил ребятишек, как отомстить сторожу.

Ночью несколько мальчишек вместе с Мелехиными развели водой дрожжи в банке и отправились к дому свирепого сторожа. Дрожжи вылили в туалет, который стоял совсем рядом с жилищем. Вечером этого же дня все жители Шарино ощутили на себе детскую забаву. Дрожжи сделали свое дело — все фекалии «вылезли» из туалета и залили полностью усадьбу сторожа.

Хотя и страдали соседи от невыносимого запаха, все же смеялись над стариком, мол, нечего над ребятишками измываться. Дед бесился и орал, что знает, кто устроил «диверсию» — указывал на братьев Мелехиных. Да только все соседи говорили: попробуй, докажи. Так Николай II и остался при своем «интересе». И после этого случая больше не стегал прутом детвору.