Дали воду через сутки после масштабной аварии в 30 многоэтажек Микрорайона Бердска

Аварию у дома №22 на ул. Рогачева ликвидировали поздним вечером 15 октября

К 13.00 сегодня, 16 октября, дали воду во все дома, обезвоженные сутки назад из-за аварии на водоводе. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора муниципального Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко, холодная вода появилась в 30 многоквартирных домах Микрорайона.

— Воду даем. Успели вовремя. Аварию (у дома №22 на ул. Рогачева) ликвидировали вчера часов в 8 вечера, поэтому вода появилась, — констатировал Алексеенко, отметив, что «остались вопросы по нескольким домам частного сектора».

Несмотря на то, что коммунальную аварию у дома №118 на ул. Красная Сибирь еще не устранили, воду в это многоэтажку тоже дали, сообщил замдиректора КБУ. Одновременно аварийные бригады работают в нескольких местах: кроме названных участков есть порывы на сетях на ул. Островского и в районе лицея №6.

В домах у лицея, по словам Алексеенко, сегодня отключили горячую воду. На завтра, 17 октября, запланированы основные работы с отключением и холодной воды в девяти многоквартирных домах и в школе.

-Там все серьезно. Уже три раза копали, — оценил ситуацию в центре города Александр Алексеенко.

По его словам, причиной многочисленных и одновременных порывов на сетях стал гидравлический удар:

— Кратковременно упало напряжение, была остановка насоса. Давление упало, а потом резко включился и случился гидроудар. Прошла волна по всем трубам. У нас периодически это происходит. Сегодня, например, в котельной «Вега» отключалось. Контакт пропадает на трансформаторе, включается резервный — но не моментально. Пока происходит переключение на протяжении долей секунд, высоковольтное оборудование реагирует мгновенно. Телевизор моргнул, вы даже не заметите, — пояснил Александр Алексеевич.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» жители с ул. Рогачева, в чьих квартирах отключали воду, 15 октября до позднего вечера стояли очереди к соседней колонке, несмотря на дождь. А утром 16 октября она оказалась сломанной. Пришлось идти за водой к следующей колонке, которая находится на перекрестке с ул. Красноармейской.

Напомним, что утром во вторник в Бердске произошло сразу семь аварий на сетях. Самые крупные из них произошли в Микрорайоне, где пришлось отключать и холодную, и горячую воду в 30 домах и двух школах. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», запуск воды опять выявил дефект, поэтому многоквартирные дома снова обезводили.