16.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Дали воду через сутки после масштабной аварии в 30 многоэтажек Микрорайона Бердска

13:44 16.10.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
4 2

Причиной разрушения сетей коммунальщики называют гидроудар, порвавший трубы. А он случился из-за скачка электрического напряжения, остановившего насос.

Дали воду через сутки после масштабной аварии в 30 многоэтажек Микрорайона Бердска
Аварию у дома №22 на ул. Рогачева ликвидировали поздним вечером 15 октября

К 13.00 сегодня, 16 октября, дали воду во все дома, обезвоженные сутки назад из-за аварии на водоводе. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора муниципального Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко, холодная вода появилась в 30 многоквартирных домах Микрорайона.

— Воду даем. Успели вовремя. Аварию (у дома №22 на ул. Рогачева) ликвидировали вчера часов в 8 вечера, поэтому вода появилась, — констатировал Алексеенко, отметив, что «остались вопросы по нескольким домам частного сектора».

Несмотря на то, что коммунальную аварию у дома №118 на ул. Красная Сибирь еще не устранили, воду в это многоэтажку тоже дали, сообщил замдиректора КБУ. Одновременно аварийные бригады работают в нескольких местах: кроме названных участков есть порывы на сетях на ул. Островского и в районе лицея №6.

В домах у лицея, по словам Алексеенко, сегодня отключили горячую воду. На завтра, 17 октября, запланированы основные работы с отключением и холодной воды в девяти многоквартирных домах и в школе.

-Там все серьезно. Уже три раза копали, — оценил ситуацию в центре города Александр Алексеенко.

По его словам, причиной многочисленных и одновременных порывов на сетях стал гидравлический удар:

— Кратковременно упало напряжение, была остановка насоса. Давление упало, а потом резко включился и случился гидроудар. Прошла волна по всем трубам. У нас периодически это происходит. Сегодня, например, в котельной «Вега» отключалось. Контакт пропадает на трансформаторе, включается резервный — но не моментально. Пока происходит переключение на протяжении долей секунд, высоковольтное оборудование реагирует мгновенно. Телевизор моргнул, вы даже не заметите, — пояснил Александр Алексеевич.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» жители с ул. Рогачева, в чьих квартирах отключали воду, 15 октября до позднего вечера стояли очереди к соседней колонке, несмотря на дождь. А утром 16 октября она оказалась сломанной. Пришлось идти за водой к следующей колонке, которая находится на перекрестке с ул. Красноармейской.

Напомним, что утром во вторник в Бердске произошло сразу семь аварий на сетях. Самые крупные из них произошли в Микрорайоне, где пришлось отключать и холодную, и горячую воду в 30 домах и двух школах. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», запуск воды опять выявил дефект, поэтому многоквартирные дома снова обезводили.

Мнение читателей
0
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Виноваты энергетики?

Аноним, 16 октября 2019 13:50
Напишите кто в районе Марии ра дали воду, или вечером с собой везти, может Захаров опять наврал
Аноним, 16 октября 2019 14:03
Гидроудар, порвавший трубы, случился из-за скачка электрического напряжения, остановившего насос.

Всех героев наградить и премировать.
Гидроудар признать атакой хакеров Госдепа на электросети РФ, находящиеся в собственности врагов из-за границы...
Аноним, 16 октября 2019 14:19
Если действительно был гидроудар обусловленный кратковременной подачей электроэнергии,то иск в суд на поставщика, если иска не будет, то ложь со стороны руковоства 100 процентная.
Гы, 16 октября 2019 14:29
По идее ИБП должны проблему переключения на резерв решать. Но видимо все деньги КБУ ушли на содержания никчемного штата руководителей, нет пару тысяч

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Похитивших 52 муниципальные квартиры на 160 млн рублей чиновников начинают судить в Новосибирске
16:00 16-10-2019
Похитивших 52 муниципальные квартиры на 160 млн рублей чиновников начинают судить в Новосибирске
БердскПокупайте свежий номер газеты "Курьер.Среда.Бердск"
15:58 16-10-2019
Покупайте свежий номер газеты
БердскЯдро от пушки нашел на острове житель Бердска
15:45 16-10-2019
Ядро от пушки нашел на острове житель Бердска
Мясников назвал бесполезные препараты "пустышки" назначаемые пациентам
15:37 16-10-2019
Мясников назвал бесполезные препараты
Просит губернатора и Роспотребнадзор открыть типографию "Крестьянин" в Ростовской области Альянс независимых изданий России
15:30 16-10-2019
Просит губернатора и Роспотребнадзор открыть типографию
Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме
15:21 16-10-2019
Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме
Ощущение кома в груди после еды, насколько это опасно?
15:16 16-10-2019
Ощущение кома в груди после еды, насколько это опасно?
БердскБез зубов: Кто поставит бесплатный зубной протез в ЦГБ Бердска?
15:15 16-10-2019
Без зубов: Кто поставит бесплатный зубной протез в ЦГБ Бердска?
Опровергнуты сведения о параличе Анастасии Заворотнюк
15:10 16-10-2019
Опровергнуты сведения о параличе Анастасии Заворотнюк
Ипотека под 0,01 будет доступна жителям России с 1 января 2020 года
15:01 16-10-2019
Ипотека под 0,01 будет доступна жителям России с 1 января 2020 года