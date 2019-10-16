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Коммунальный апокалипсис: воды в домах Микрорайона не будет 16 октября в Бердске

09:16 16.10.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Водовозка стоит у роддома и хирургического отделения больницы. Информацию о графике подвоза воды КБУ сообщит управляющим компаниям, а они — донесут сведения до горожан.

Коммунальный апокалипсис: воды в домах Микрорайона не будет 16 октября в Бердске
Вода появилась не во всех домах

Страдают без воды до сих пор жители Микрорайона Бердска. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с вечера 15 октября около колонки стояла очередь за водой. Утром, 16 октября, ситуация в Микрорайоне Бердска с водой не изменилась. Яму в районе дома № 24 по ул.Рогачева закопали. Но воду не дали. Люди возмущены тем, что единственная водовозка не подвозила воду.
Часть домов находится без какой-либо воды — нет ни горячей, ни холодной. На 35 000 населения, проживающего в Микрорайоне, действует лишь две колонки.

— Это свинство! — звонит житель дома №48а по ул.Микрорайон. — У меня двое детей, к нашему дому,в котором уже почти сутки нет воды — никакой нет, водовозка так и не приезжала. Где объявления? Это издевательство!

По словам вице-мэра Бердска по строительству им городскому хозяйству Бердска Владимира Захарова, без воды до сих пор живет лишь часть потребителей от ЦТП-8а и ЦТП-6а.

-Проблемы на ЦТП-8а устранили вчера. Там был небольшой сбой, но воду дали. Так как ЦТП-6а еще перекрыта, то давление в сети в этом районе слабая. Вода не доходит до верхних этажей. До обеда мы проведем работу по устранению в районе ЦТП-6а, запустим 9 многоквартирных домов и частный сектор. Нормализуем давление в доме № 21 по ул. Рогачева и на верхних этажах вода появится, — заверил Захаров.

Но читатели «Курьер. Среда. Бердск» недоумевают — воды в домах нет, а где и когда взять воду — неизвестно.

Владимир Захаров заверяет: подвоз воды осуществлен. Этот вопрос курирует Комбинат бытовых услуг Бердска и управляющие компании, в чьем ведении находятся обезвоженные дома.

— Подвоз воды с обеда 15 октября осуществляется. Я знаю, что водовозка работает. Хотелось бы извиниться перед людьми. В такой ситуации хотелось бы узнать, когда водовозка начнет работу и где. Об этом хотелось бы прочитать объявление. Ведь воду для готовки можно купить, а вот для бытовых нужд — руки помыть, в туалет сходить — здесь есть проблемы и неудобства. Люди отвыкли от таких бытовых явлений. Появляется психологический надлом, что ли. Есть управляющие компании, старший по дому, совет дома, правление. Думаю, там все это отработано и горожанам известно, где стоит водовозка, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров утром 16 октября.

Кроме того, по словам Захарова, школа № 3 восстановила работу, а школа № 5 из-за проблем с водой до сих пор закрыта.

Заместитель директора КБУ Бердска по строительству и общим вопросам сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что проблемы с водой будут решены сегодня, 16 октября.

— Сегодня постараемся все уладить. По поводу водовозки — получить информацию о подвозе воды можно в диспетчерской КБУ. Там владеют всей информацией о месте и времени подвоза воды. По моим сведениям, водовозка стоит в районе школы № 5,- сообщил Алексеенко утром, 16 октября.

Дозвониться до аварийно-диспетчерской службы КБУ «Курьер. Среда. Бердск» сразу не удалось — оба телефонных номера были настойчиво заняты.
Однако через 15 минут диспетчер ответил:

— Сейчас подвоз воды организован у роддома и хирургического отделения ЦГБ. Примерно около 10:30 машина подъедет к дому № 57 по ул. Микрорайон. Мы проинформируем все управляющие компании о графике подвоза воды.

Напомним, утром 15 октября в Бердске произошло сразу 7 коммунальных аварий. Вода фонтаном хлестала в районе дома №118 на ул. Красная Сибирь. Но коммунальщики города не сразу отреагировали на происшествие. Чуть позже аналогичный фонтан пробился сквозь землю в районе Фонтан дома №22 на ул. Рогачева.

Коммунальный апокалипсис: воды в домах Микрорайона не будет 16 октября в Бердске

С вечера около колонки стоят очереди за водой

Коммунальный апокалипсис: воды в домах Микрорайона не будет 16 октября в Бердске

Бердчане набирают воду в свои дома

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От редакции

Дали воду?

Аноним, 16 октября 2019 09:33
НВР:
Красная Сибирь, 98 - в списке отключений не была! Воды нет ни какой!!!
Рогачева, 1 - воды нет ни какой!!!
Аноним, 16 октября 2019 10:51
Сибирский стандарт подвозом воды не занимается это не его компетенция. Так отвечают в компании. Старший по дому по Рогачева 4 вообще уклонился от своих прямых обязанностей решать аварийные ситуации. Занимается на территории около дома с представителями управляющей компании другими проблемами
Аноним, 16 октября 2019 09:37
Захаров замалчивает масштабы проблемы, чтобы прикрыть свой зад. На самом деле все гораздо серьезнее. А где мэр? Опять спрятался за подчиненных? Давайте писать в комментариях в каких домах нет воды.

Павлова 8 - воды нет.
Аноним, 16 октября 2019 09:37
НВР:
Красная Сибирь 100, воды нет, не горячей ни холодной
Аноним, 16 октября 2019 09:40
НВР:
Красная Сибирь 98: нет никакой воды>:o
Да уж.., 16 октября 2019 09:42
Простой вопрос к "властям": - Каким образом единственная водовозка в Бердске может одновременно находиться в различных районах города?)
Аноним, 16 октября 2019 09:57
Микрорайон д.5,воды нет.И похоже в остальных домах с 1-8 тоже.Хотя в списках не было.
Сергей Анатольевич, 16 октября 2019 09:58
Красная сибирь 102 кв 24 Двое детей!!! Дед сад № 9 " Теремок" не работает, закрыли до устранения!! Сидим дома, боремся со своими желаниями (Смыть то нечем) Машин с подвозом воды нет!!!! Администрация как всегда ВРЕТ
Ашот, 16 октября 2019 10:00
Куплю квартиру на микрорайоне, дешево.
Аноним, 16 октября 2019 10:14
Красная Сибирь 112, с вечера воды нет никакой.
Работница, 16 октября 2019 10:16
В домах у Родины вода появилась? С утра на работе, хоть знать...
Аноним, 16 октября 2019 10:19
Микрорайон 7, воды нет. ДС #21 закрыт, потому что воды нет
Сергей Анатольевич, 16 октября 2019 10:22
Красная сибирь 102 кв 24 пошла техническая ржавая вода УРРРАААА!
Аноним, 16 октября 2019 10:32
Водовозка работает?Серьезно?Одна на 100тысячный город!? Это же просто "восхититься" осталось, что сколько не плати по счетам - денег ни на что не хватает?? "идите на колонку!" идеальный ответ, 21й век! А ее еще найти нужно.. осталось свет отключить и начнется революция.. Да и вчера, никакой информации про водовозку, вечером после 19 звоню- мне "вы что? она стояла весь день на доме 22!" -интересно где и откуда я могла это узнать?И для кого она стояла, люди только с работы освободились? бегать по микрорайону искать ее? никаких объявлений! нигде! информацию давать обязаны УК, это ваша работа, именно в такие ситуации. Пожалейте диспетчеров, повесили б объявления элементарно с графиком работы водовозки уже кто-то проходя мимо увидел сфотографировал- и все узнают по своему "радио". Приложение от УК есть, там можно информировать дополнительно, или для чего все эти новомодные приложения?СМС? Держите в курсе без вранья и не будет такого раздражения.
Аноним, 16 октября 2019 10:36
Лунная полностью без воды уже почти сутки
Аноним, 16 октября 2019 10:41
НВР:
Нет
Аноним, 16 октября 2019 10:42
НВР:
в доме красная сибирь 118 нет воды
Ольга, 16 октября 2019 10:44
по улице Купца Горохова воды нет (микрорайон Южный частный сектор).
Купец Горохов, 16 октября 2019 11:02
Порекомендовал бы бурить скважины, надежды на городские властЯ - нулевые.
Аноним, 16 октября 2019 11:00
Сибирский стандарт подвозом воды не занимается это не его компетенция. Так отвечают в компании. Старший по дому по Рогачева 4 вообще уклонился от своих прямых обязанностей решать аварийные ситуации. Занимается на территории около дома с представителями управляющей компании другими проблемами
Труженик, 16 октября 2019 11:08
Вот вам и хваленый микрорайон с новыми домами и дорогами.
Ольга, 16 октября 2019 11:08
в школе 11 вода есть, кто знает?

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