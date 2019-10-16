Коммунальный апокалипсис: воды в домах Микрорайона не будет 16 октября в Бердске

Водовозка стоит у роддома и хирургического отделения больницы. Информацию о графике подвоза воды КБУ сообщит управляющим компаниям, а они — донесут сведения до горожан.

Вода появилась не во всех домах

Страдают без воды до сих пор жители Микрорайона Бердска. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с вечера 15 октября около колонки стояла очередь за водой. Утром, 16 октября, ситуация в Микрорайоне Бердска с водой не изменилась. Яму в районе дома № 24 по ул.Рогачева закопали. Но воду не дали. Люди возмущены тем, что единственная водовозка не подвозила воду.

Часть домов находится без какой-либо воды — нет ни горячей, ни холодной. На 35 000 населения, проживающего в Микрорайоне, действует лишь две колонки.

— Это свинство! — звонит житель дома №48а по ул.Микрорайон. — У меня двое детей, к нашему дому,в котором уже почти сутки нет воды — никакой нет, водовозка так и не приезжала. Где объявления? Это издевательство!

По словам вице-мэра Бердска по строительству им городскому хозяйству Бердска Владимира Захарова, без воды до сих пор живет лишь часть потребителей от ЦТП-8а и ЦТП-6а.

-Проблемы на ЦТП-8а устранили вчера. Там был небольшой сбой, но воду дали. Так как ЦТП-6а еще перекрыта, то давление в сети в этом районе слабая. Вода не доходит до верхних этажей. До обеда мы проведем работу по устранению в районе ЦТП-6а, запустим 9 многоквартирных домов и частный сектор. Нормализуем давление в доме № 21 по ул. Рогачева и на верхних этажах вода появится, — заверил Захаров.

Но читатели «Курьер. Среда. Бердск» недоумевают — воды в домах нет, а где и когда взять воду — неизвестно.

Владимир Захаров заверяет: подвоз воды осуществлен. Этот вопрос курирует Комбинат бытовых услуг Бердска и управляющие компании, в чьем ведении находятся обезвоженные дома.

— Подвоз воды с обеда 15 октября осуществляется. Я знаю, что водовозка работает. Хотелось бы извиниться перед людьми. В такой ситуации хотелось бы узнать, когда водовозка начнет работу и где. Об этом хотелось бы прочитать объявление. Ведь воду для готовки можно купить, а вот для бытовых нужд — руки помыть, в туалет сходить — здесь есть проблемы и неудобства. Люди отвыкли от таких бытовых явлений. Появляется психологический надлом, что ли. Есть управляющие компании, старший по дому, совет дома, правление. Думаю, там все это отработано и горожанам известно, где стоит водовозка, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров утром 16 октября.

Кроме того, по словам Захарова, школа № 3 восстановила работу, а школа № 5 из-за проблем с водой до сих пор закрыта.

Заместитель директора КБУ Бердска по строительству и общим вопросам сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что проблемы с водой будут решены сегодня, 16 октября.

— Сегодня постараемся все уладить. По поводу водовозки — получить информацию о подвозе воды можно в диспетчерской КБУ. Там владеют всей информацией о месте и времени подвоза воды. По моим сведениям, водовозка стоит в районе школы № 5,- сообщил Алексеенко утром, 16 октября.

Дозвониться до аварийно-диспетчерской службы КБУ «Курьер. Среда. Бердск» сразу не удалось — оба телефонных номера были настойчиво заняты.

Однако через 15 минут диспетчер ответил:

— Сейчас подвоз воды организован у роддома и хирургического отделения ЦГБ. Примерно около 10:30 машина подъедет к дому № 57 по ул. Микрорайон. Мы проинформируем все управляющие компании о графике подвоза воды.

Напомним, утром 15 октября в Бердске произошло сразу 7 коммунальных аварий. Вода фонтаном хлестала в районе дома №118 на ул. Красная Сибирь. Но коммунальщики города не сразу отреагировали на происшествие. Чуть позже аналогичный фонтан пробился сквозь землю в районе Фонтан дома №22 на ул. Рогачева.

С вечера около колонки стоят очереди за водой