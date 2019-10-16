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Ядро от пушки нашел на острове житель Бердска

15:45 16.10.2019, Галина Панчева Фото: Владимира Мелехина
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Мальчишка набрел на руины то ли крепости, то ли часовни. В рукотворном валу обнаружил подобие землянок.

Ядро от пушки нашел на острове житель Бердска
Мальчишки идут играть в футбол на поле, где раньше была больница. Весна 1949 года. Мальчишка в капюшоне — капитан команды
Сюжет: Город, которого нет
Ядро от пушки нашел на острове житель Бердска

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Много лет старый Бердск покоится под водами Обского моря. Пройтись его улицам города, которого нет, узнать о его традициях, людях мы все еще можем благодаря бердчанам, жившим в нем. Именно они сохранили о городе детства яркие воспоминания, а у кого-то остались и фотоснимки, напоминающие о тех временах. Многих интересных историй рассказал «Курьер. Среда. Бердск» старожил Владимир Мелехин. Кстати, Владимира Сергеевича вся родня до сих пор называет Валентином. Так получилось, что при заполнении свидетельства о рождении, произошел казус. Новорожденный получил имя, которым уже назвали его старшего брата. И получилось, что у отца с матерью росли два Владимира. По документам. В реальности — Валька и Вовка.

Во время войны мама Володи и Валентина Мелехиных устроилась работать санитаркой в госпитале, что располагался на правом берегу Берди. По словам Владимира Сергеевича, мама подписала документ о неразглашении, где она работает. О госпитале никто не должен был знать. А Валька знал, так как вместе с мамой ходил в этот госпиталь. Мама строго-настрого запретила ему говорить, где она работает, и куда он вместе с ней ходит. И мальчик хранил эту тайну. Не доверил ее даже старшему брату.

В один из таких походов госпиталь, а было это в августе 1944 года, Валька встретил на территории пациентов — молодых людей, пожалуй, чуть старше 20 лет. Покидать пределы госпиталя им было запрещено, а любопытство брало верх: что же там дальше, за стенами госпиталя?

Через рукотворную протоку, метров пять в ширину, сразу за госпиталем, находился небольшой остров с развалинами и валом. Парни соорудили плот, нашли где-то длинный шест и отправили туда Вальку на разведку. Но предварительно спросили, умеет ли он плавать.

— Протока была очень глубокой, в каких-то местах шест даже не доставал до дна, а был он больше двух метров. Прибыл я на берег и стал осматриваться. Путешествовал довольно долго. Сначала обошел развалины то ли крепости, то ли часовни — от строения остался только нижний ярус полусгнивших бревен, потом направился к валу. Что интересно, в этом самом валу было сделано что-то типа землянок. Пока осматривал остров, наткнулся на чугунный шар. Взял его с собой на плот. Вернулся к другому берегу. Парни внимательно осмотрели находку и пришли к выводу, что это снаряд от пушки, — вспоминал Мелехин.

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