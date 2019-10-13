Одно имя на двоих: Назвали родных братьев Владимирами в семье Бердска

В ЗАГСе произошел казус. На вопрос специалиста, как зовут сына, бердчанин ответил: «Вовкой». Так и записали в свидетельстве второго ребенка, хотя Вовка в семье уже рос.

Прасковья Мелехина с сыновьями Володями

Невероятные, порой смешные, а зачастую и удивительные истории рассказывают старожилы Бердска.

Владимир Мелехин был вторым ребенком в семье Сергея и Прасковьи Мелехиных. Родился он 8 декабря 1938 года. Оформлять рождение ребенка в контору отправился отец. Сотрудница ЗАГСа его спрашивает: «Как зовут сына?». Сергей Мелехин, не задумываясь, отвечает: «Вовкой». Имя Владимир и записали в свидетельстве о рождении. Да только случился казус: отец думал, что спрашивают имя старшего сына, вот и назвал его. Так и росли в семье два Владимира.

— О том, что меня на самом деле зовут Володя, я узнал только тогда, когда получил свидетельство об окончании 7 классов. 16 лет мне тогда было. С детства меня звали Валькой, то есть Валентином, — вспоминал с улыбкой Владимир Сергеевич.

С того времени бердчанин стал представляться всем новым знакомым Владимиром. А близкие и родные люди до сих пор называют его Валентином.