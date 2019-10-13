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Одно имя на двоих: Назвали родных братьев Владимирами в семье Бердска

11:00 13.10.2019, Галина Панчева Фото: из архива Владимира Мелехина
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В ЗАГСе произошел казус. На вопрос специалиста, как зовут сына, бердчанин ответил: «Вовкой». Так и записали в свидетельстве второго ребенка, хотя Вовка в семье уже рос.

Одно имя на двоих: Назвали родных братьев Владимирами в семье Бердска
Прасковья Мелехина с сыновьями Володями
Сюжет: Город, которого нет
Одно имя на двоих: Назвали родных братьев Владимирами в семье Бердска

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Невероятные, порой смешные, а зачастую и удивительные истории рассказывают старожилы Бердска.

Владимир Мелехин был вторым ребенком в семье Сергея и Прасковьи Мелехиных. Родился он 8 декабря 1938 года. Оформлять рождение ребенка в контору отправился отец. Сотрудница ЗАГСа его спрашивает: «Как зовут сына?». Сергей Мелехин, не задумываясь, отвечает: «Вовкой». Имя Владимир и записали в свидетельстве о рождении. Да только случился казус: отец думал, что спрашивают имя старшего сына, вот и назвал его. Так и росли в семье два Владимира.

— О том, что меня на самом деле зовут Володя, я узнал только тогда, когда получил свидетельство об окончании 7 классов. 16 лет мне тогда было. С детства меня звали Валькой, то есть Валентином, — вспоминал с улыбкой Владимир Сергеевич.

С того времени бердчанин стал представляться всем новым знакомым Владимиром. А близкие и родные люди до сих пор называют его Валентином.

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От редакции

Вы сталкивались с подобной ситуацией?

Виктор, 12 октября 2019 07:43
Мою бабушку звали Татьяной, так же звали ее старшую сестру. Но там была другая история. Когда моя бабушка родилась, старшая Татьяна была при смерти, свирепствовал тиф и батюшка в церкви, где раньше велись метрики дал имя по святцам, посчитав что старшая, двухлетняя девочка уже не жилец. Но она выжила. Так и остались две родные сестры с одним именем. И ещё четыре сестры и два брата. Из четырнадцати родившихся...
Риол, 12 октября 2019 15:39
НВР:
Мою тетю всю жизнь звали татьяной,а в метриках она надежда.по ошибки мой(поддатый дед)дал в заксе это имя.вот так и жила татьяна до смерти"таня".с хоронили:надежда
Аноним, 13 октября 2019 12:20
У нас две сестры были Евдокии Захаровны ,но одну звали Дуняша ,а другую Дуся. У них отец тяжело болел и пошёл записывать дедушка ,он думал ,что это два разных имени,только придя домой узнали ,что у них две Евдокии.
Аноним, 13 октября 2019 15:08
соседку вся улица звала бабой машей.хотя по паспорту она была анной.она всегда говорила что маша ей больше нравится.и редкий человек знал что она анна.

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