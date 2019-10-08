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Несчастный случай с переломом позвоночника 7-классницы проверяют в школе №2 Бердска

16:27 08.10.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Полиция пока не подключилась к расследованию. Скрывать правду и ущемлять права ребенка никто не намерен, заявил вице-мэр по соцполитике. По предварительным данным, травму девочка получила за пределами школы.

Несчастный случай с переломом позвоночника 7 классницы проверяют в школе №2 Бердска
Бердская школа №2 «Спектр»

В несчастном случае с переломом позвоночника, произошедшем с 7-классницей из школы №2 «Спектр» Бердска, пока разбирается внутришкольная комиссия с участием представителей управления образования. Об этом сегодня, 8 октября, «Курьер. Среда. Бердск» сообщил вице-мэр по социальной политике Сергей Носов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», родители отвезли девочку в больницу с подозрением на перелом позвоночника. Первоначально предполагали, что ребенок получил травму на уроке физкультуры. Но эта информация не подтвердилась в ходе внутреннего расследования.

По словам директора второй школы Евгении Перфиловой, несчастный случай произошел вне учебных занятий.

— Ребенок просто почувствовал боль от старой раны. Она уехала на следующий день утром из дома в больницу. Сейчас идет расследование несчастного случая. Пока работают все органы, опрос всех свидетелей уже прошел. Мы с девочкой работаем. Девочка лежит на обследовании в больнице. Диагноз еще не подтвержден, — акцентировала Евгения Юрьевна.

О случившемся уже доложили начальнику городского управления образования Жанне Тузовой и вице-мэру Бердска по соцполитике Сергею Носову.

— Идет внутренняя проверка. Но то, что девочка получила повреждения в школе, не подтверждается. Как только разберутся, мы все материалы дадим. Директор открыта для общения. Мы все понимаем, что повреждение позвоночника — это очень серьезно, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Носов, отметив, что преждевременные выводы делать не стоит.

По его словам, правоохранительные органы в расследовании не участвуют, поскольку к ним не поступили материалы от врачей, которые еще обследуют пострадавшую 7-классницу.

— Медицинское учреждение дает заключение и направляет в полицию, которая начинает проверку, механизм запускает. В полицию документы пока не приходили. Никто ничего не прячет и не скрывает. Все, что касается детей, когда нарушены права ребенка, разбирательство идет на очень высоком уровне. Подключаются и комиссия по делам несовершеннолетних, и прокуратура, и Следственный комитет. Мы всегда стоим на защите ребенка, — был категоричен Сергей Анатольевич.

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Где мог повредить позвоночник ребенок?

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