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С переломом позвоночника увезли в больницу 7-классницу школы №2 Бердска

12:47 08.10.2019, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Директор бердской школы «Спектр» утверждает, что несчастный случай произошел не во время уроков — у девочки открылась «боль от старой раны», но диагноз еще не подтвержден. Идет расследование, свидетелей опросили.

С переломом позвоночника увезли в больницу 7 классницу школы №2 Бердска
Бердская школа №2 «Спектр»

В воскресенье вечером «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что 7-классница школы №2 «Спектр» повредила позвоночник. Якобы это произошло на уроке физкультуры. По уточненной в понедельник информации, девочка сейчас находится в больнице.

Директор второй школы Евгения Перфилова подтвердила информацию о том, что с ребенком действительно произошел несчастный случай. Но она опровергла сведения о случившемся во время учебных занятий.

— Это произошло не на уроке физической культуры. Ничего существенного не произошло. У родителей претензий нет. Идет разбирательство, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск», Евгения Юрьевна сегодня, 7 октября.

По словам директора, «это произошло» не в школе и не во время уроков.
— Ребенок просто почувствовал боль от старой раны. Она уехала на следующий день утром из дома в больницу. Сейчас идет расследование несчастного случая. Пока работают все органы, опрос всех свидетелей уже прошел. Мы с девочкой работаем. Девочка лежит на обследовании в больнице. Диагноз еще не подтвержден, — акцентировала Евгения Перфилова.

Начальник управления образования Бердска Жанна Тузова 7 октября только вышла из отпуска. Она рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что уже наслышана о происшествии с ученицей школы №2. Но пока не знает подробностей.

— Я буду разбираться в ситуации. Сегодня мне коллеги подготовят информацию о том, что произошло, пока я была в отпуске. Сегодня я уже вышла из отпуска. Я слышала о происшествии, но подробности пока не могу комментировать, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Леонидовна, отметив, что во вторник будет готова дать информацию о несчастном случае с 7-классницей.

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От редакции

Школа не виновата?

Евгений, 07 октября 2019 14:42
Похоже стукнулась когда-то и под нагрузкой проявилось. Компрессионный перелом - надо лечить.
Аноним, 07 октября 2019 19:21
НВР:
Ответственность несёт школа и непосредственно учитель физкультуры.Правду умалчивают'
Как всегда прикрывают свою задницу.Пожалуста Жанна Леонидовна докопайтесь до правды.нам,родителям , отдающим своих детей в учебные заведения,очень важно.Заранее спасибо.
Риол, 07 октября 2019 20:06
НВР:
Куда родители смотрят?у ребенка проблема со здоровьем - а они физкультура.что то не ясно!
Аноним, 07 октября 2019 20:10
Учителя физкультуры в школах сплошное зверье.Им плевать на учеников.Им нужно ,чтобы дети исполняли хотелки учителя.Упадешь,умрешь-им будет все равно
Аноним, 07 октября 2019 21:42
Вся физра в этой школе обычно заключалась в 10 минутном беге и игре в волейбол.
А вот почему у неё не было освобождения от физры - вопрос. Причём к родителям,которые не обеспокоились этим вовремя.
Елена, 07 октября 2019 20:30
Со мной такое случилось во времена СССР. На уроке физры отрабатывали кувырки назад, итог компрессионный перелом грудного отдела. Думаете кого то наказали?
Аноним, 07 октября 2019 22:34
НВР:
В данном случае ответственность лежит на школе. Администрация школы должна обеспечить недопущения несчастных случаев!!!! Директор пытаеься "прикрыть задницу" и переложить ответственность на родителей. Сейчас все зависит он настойчивости родителей, им необходимо обратиться в Министерство образования иначе в Бердске все "СПУСТЯТ на тормозах" или в крайнем случае обвинят только учителя, а администрация школы вроде бы и не причем.
Аноним, 07 октября 2019 22:46
НВР:Виновата нельзя так нетоктично нет себя вести до тректору школы давая комментарии
Риол, 08 октября 2019 11:32
НВР:
Ничего не понятно от вашего коментария.поясни те?
дома, 08 октября 2019 07:45
девочка занимается в секции туризма вроде, вот там на тренировках и была получена травма причем как правильно сказала директор школы, травма давняя, инцидент случился в начале урока когда дети еще ничего такого не делали она пожаловалась на боль , учитель физ-ры разрешил ей присесть на скамейку и сообщил классному руководителю (это все можно увидеть так как в зале есть камеры), при чем тут школа, если дети посещают действительно травмоопасные секции где тренера точно не несут никакой ответственности
юлия, 08 октября 2019 12:32
а вы лично присутствовали? директору выгодно так снимать с себя ответственность!!!!!!
Аноним, 08 октября 2019 09:18
В школу бесполезно приносить справки от докторов от освобождения от физкультуры.Все таинственным образом куда-то исчезает
Риол, 08 октября 2019 11:35
Во во,и кричат учителя,что дастали мы их с этими справками.а мне лучше знать своего ребенка
Гость, 08 октября 2019 11:37
Моя дочь слава богу закончила эту школу,каждый год были проблемы с учителями.
семен, 08 октября 2019 12:45
в школе 2 самые лучшие учителя физкультуры.убедитесь сами.родители шестых классов.спасибо им за их работу.

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