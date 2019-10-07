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Установить остановочный павильон на 11 квартале за один день приказал подчиненным мэр Бердска

14:06 07.10.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Более двух месяцев пассажирам было негде укрыться от солнца и дождя. Павильон установят 7 октября.

Установить остановочный павильон на 11 квартале за один день приказал подчиненным мэр Бердска
Павильон демонтировали в июле текущего года

В кратчайшие сроки установить павильон на остановке общественного транспорта «11 квартал» поручил подчиненным мэр Бердска Евгений Шестернин.

На аппаратном совещании 7 октября начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина сообщила, что остановочный павильон установят на «11 квартале» через один-два дня.

Евгений Шестернин отметил, что погода это позволяет сделать, но уже сегодня площадка должна быть асфальтирована, а завтра — установлен павильон. На что начальник УЖКХ Максим Совбанов ответил, что задание будет выполнено.

Напомним, еще в конце июля текущего года остановочный павильон на остановке «11 квартал» был демонтирован. И бердчане стали жаловаться на то, что негде спрятаться от солнца и дождя.

Оказалось, что у собственника данной остановки со встроенной торговой точкой закончился срок договора аренды земельного участка. Собственник должен был убрать свои строения, чтобы мэрия могла разыграть конкурс на размещение стационарного объекта и заключить с победителем договор. В отделе транспорта надеялись, что на это уйдет не так много времени, и до холодов на 11 квартале появится новый остановочный павильон, так как он действительно необходим для пассажиров.

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От редакции

Где в Бердске самая комфортная остановка?

Аноним, 07 октября 2019 14:18
Неужели? 2.5 месяца ничего не делали, за 2 дня поставят?
PATRIOT, 07 октября 2019 15:14
А разве современные остановки защищают от чего то? Ветер задувает со всех дыр (пардон, дизайнерских решений). Разве что тенёк, и то не везде. Самая крутая остановка "на бане", где почта в виде частного дома. Там прям видно что её проектировал целый институт.

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