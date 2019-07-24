Снесли остановку на 11 квартале в Бердске

Остановка на 11 квартале появится не раньше осени

Демонтировали остановочный павильон на остановке общественного транспорта «11 квартал» в Бердске.

Такая хорошая остановка была, все просматривалось, посидеть можно было, спрятаться от дождя или солнца, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Игорь Буфетов.

По словам Игоря Петровича, остановочный павильон снесли неделю назад. Он подходил к хозяйке ларька на остановке, и та ответила, что произошло это по указанию горадминистрации. Звонил и в мэрию, там заверили, что остановка будет, только не сказали, когда именно.

Автор видео Галина Панчева



— Сломать легко, построить сложнее. Пойдут дожди, и что мы будем делать? Бежать на остановку на противоположную сторону. Но по ул. Ленина идет такой поток машин — вмиг можно оказаться под колесами, — возмущался Буфетов.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в отделе транспорта и дорожного хозяйства, у собственника данной остановки со встроенной торговой точкой закончился срок договора аренды земельного участка. Собственник должен убрать свои строения, чтобы мэрия могла разыграть конкурс на размещение стационарного объекта и заключить с победителем договор. В отделе транспорта надеются, что на это уйдет не так много времени, и до холодов на 11 квартале появится новый остановочный павильон, так как он действительно необходим для пассажиров.

К новому собственнику будут применены более строгие требования. Будет учитываться архитектурный облик, остановочный павильон должен быть рассчитан на достаточное количество пассажиров.