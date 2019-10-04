Убытки от фекального потопа в зоне отдыха Бердска предъявят проткнувшему трубу подрядчику

Бур, с помощью которого «Жилсервис» прокладывал водовод в Речкуновке, попал точно в середину канализационного коллектора. Компании придется возместить затраты на ликвидацию аварии и ее последствий.

Место, где фонтаном вырвались наружу фекальные воды в Речкуновке

Ликвидация коммунальной аварии в Речкуновке подошла к завершающей стадии. Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров предполагает, что уже в начале следующей недели отремонтированную канализационную трубу закопают. После этого Центр муниципальных услуг помоет дорогу, по которой текли фекальные воды, дезинфицирующим раствором.

— Сейчас работает дублирующая ветка (канализационного коллектора). На ветке с дефектом осуществляются ремонтные работы. Воду в котловане откачали, дошли до дефекта. Приняли техническое решение по его устранению. Вчера покупали материалы. Сегодня приступили непосредственно к работам на трубе. Дырку заделаем, сверху забетонируем, а потом засыплем. Думаю, закончим на следующей неделе, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 4 октября, Захаров.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», у дома №21 на ул. Железнодорожной утром 1 октября во время сооружения водовода подрядчик муниципального управления капстроительства повредил канализационный коллектор диаметром 1 метр. Фекальные воды фонтаном вышли наружу, затопив 8 частных участков земли с жилыми домами. Первоначально сообщалось о пяти пострадавших домовладельцах. Но оказалось, что стоки достигли участков на ул. Линейной, что за железной дорогой.

Около восьми часов понадобилось коммунальщикам на то, чтобы остановить потоп и переключить стоки всего города на резервный трубопровод. Это позволило не отключать Бердск от воды, что минимизировало негативные последствия коммунальной аварии для бердчан.

Чтобы отвести фекальную реку от жилья, сделали «искусственное русло» — поверх асфальта соорудили грунтовые барьеры. Между ними стоки мощным потоком несколько часов текли в лес вдоль трассы Р-256. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», затопленный лесной участок не будут поливать химическим раствором — решено снять слой земли и завезти новый грунт.

Вице-мэр, который курирует ликвидацию аварии и ее последствий, в курсе того, что пострадавшие от фекального потопа горожане отказались дезинфицировать огороды раствором на основе хлора.

— Наверное, это не тот случай, когда его надо применять. Самое безопасное — просто обработать водой, ведь затопило органикой, а она уходит в почву или по рельефу с дождями. Такое решение жителей не вызывает у меня удивления. Я бы тоже так поступил, — рассуждает Владимир Николаевич.

Прорванная в Речкуновской зоне отдыха труба, по оценке вице-мэра, в хорошем состоянии. И если бы ее случайно не повредили сотрудники ООО «Жилсервис», она прослужила бы еще много лет. Причиной случившегося он считает человеческий фактор.

— В любом случае ситуация будет разбираться — кто виноват. У нас процедуры есть, в том числе судебные, если в этом будет необходимость. Естественно, к подрядчику, проткнувшему трубу, будут претензии. МУП КБУ должен решить — или сейчас договариваться об участии подрядчика в устранении аварии, или потом подрядчику предъявлять затраты на ремонт, — полагает Захаров.

Бур проходческой машины, с помощью которого компания «Жилсервис» по заданию УКСа прокладывала водопровод в Речкуновке, попал точно в середину канализационного коллектора. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», образовалась дыра размером 10 см. Но фекальные воды были под большим давлением (напорный коллектор от главной КНС), поэтому масштабы бедствия оказались столь серьезными.

Кроме того, в ходе ремонтных работ выяснилось, что некоторые домовладельцы в Речкуновке незаконно захватили муниципальную землю. Гараж одного из них стоит прямо на сетях Комбината бытовых услуг, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Это тоже тема для разбирательства.