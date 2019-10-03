Ушли в никуда 11 тысяч рублей по ошибке в «Связном» у Юлии Сивцовой из Бердска

Девушка пришла заплатить кредит. Ошибку в договоре сделал оператор «Связного», а Юлия не проверила данные. Деньги не дошли до адресата и не найдены в системе. Юлия Сивцова обратилась в полицию.

Из-за ошибки в договоре и деньги ушли в никуда

Отправились в никуда 11 тысяч рублей у жительницы Бердска Юлии Сивцовой. Она обратилась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» за помощью. В мае 2019 года Юлия пришла в «Связной» на ул. Ленина №54, чтобы оплатить займ в компании «Кредитплюс». Во время набора номера договора оператором, была пропущена одна цифра. Деньги были отправлены на несуществующий счет.

— Не могу ни от кого добиться правды, куда ушли деньги, — возмущена Юлия.

Ошибку в номере договора обнаружили оператор «Связного» и Юлия не сразу обратила внимание, она не поставила свою подпись на чеке (копию чека и всей переписки она предоставила в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» — прим. авт.). Сначала они сделали запрос, чтобы средства перенаправили на ее договор, но эта операция не прошла.

Тогда девушка написала заявления в обе организации с просьбой вернуть средства. В «Связном» в письменном виде ей ответили, что они сожалеют о случившемся. Деньги отправлены поставщику (в микрофинансовую организацию), и свои обязательства они выполнили. Компания «Кредитплюс» в свою очередь ответила в письме, что у них не зарегистрирован договор, на номер которого были отправлены деньги, нужно обращаться к оператору.

— Четыре месяца это все тянется. Деньги мне никто не вернул. Когда прошли все сроки, я решила обратиться в полицию, — рассказала Юлия Сивцова.

15 августа девушка написала заявление в полицию Бердска, с просьбой наказать виновных лиц. В пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили, что Юлия Сивцова обращалась в правоохранительные органы.

— Заявление к нам поступало, идет проверка, — сказал дежурный офицер 2 октября.

«Курьер. Среда. Бердск» сделал запрос в компанию ООО «Сеть Связной», для того чтобы узнать мнение сотрудников компании по поводу этой ситуации, и выяснить, будут ли возвращены средства Юлии. Читайте подробности в ближайшее время.