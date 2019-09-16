Не могу вернуть 11 тыс. рублей с мая в салоне связи

В рубрику «Сообщи свою новость» написала Юлия:

— Хочу пожаловаться на работу салона связи. Из-за ошибки сотрудника я потеряла денежную сумму в размере 11 тыс. рублей. В салоне мне не помогли вернуть деньги. Пришлось даже обратиться в полицию. Все тянется с мая этого года. Хочу предостеречь: будьте внимательнее и проверяйте работу операторов. Кстати, меня обслуживал сам директор магазина. До сих пор мой вопрос не решен и не знаю, куда были отправлены мои деньги.