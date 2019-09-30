Узкие специалисты примут пациентов 12 октября в ЦГБ Бердска

Больница проводит день открытых дверей в рамках президентской акции «Здоровье как созидание» под эгидой правительства Новосибирской области и министерства здравоохранения региона.

Врачи узких специальностей и медсестры пришли работать в ЦГБ Бердска

Рассказала о реализации акции президентского фонда «Здоровье как созидание» под эгидой правительства Новосибирской области и министерства здравоохранения региона, сегодня, 30 сентября, главный врач бердской ЦГБ Алла Дробинская в администрации Бердска.

— 12 октября мы проводим день открытых дверей по приказу главного врача Новосибирской области, где будем вводить узких специалистов, потому что такая потребность есть у жителей Бердска, — отметила Алла Николаевна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в конце августа ведущие узкие специалисты уже вели прием в Бердской городской больнице на ул. Островского №53. Тогда в акции принял участие Государственный медицинский университет. Приезжали ведущие врачи региона, профессионалы. Например, гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Александр Кривошеев. Доцент кафедры, эндокринолог, заслуженный врач РФ Ольга Сазонова, которую знают как профессионала не только в России, но и Германии.

Кроме того, в ЦГБ Бердска пришли работать 11 врачей, из них несколько узких специалистов. Информацию уточнила «Курьер. Среда. Бердск» главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская 19 сентября. Устроились на работу два новых акушера-гинеколога, два врача педиатра в детскую поликлинику №2, два врача педиатра в ДШО, два врача анестезиолога-реаниматолога, врач невролог в ПСО неврологическое отделение, врач хирург, лор-врач во взрослую поликлинику №2. С 1 октября также должен выйти работать ещё один лор-врач. Из среднего персонала работать в больницу Бердска пришли 6 фельдшеров и 10 медицинских сестер, 9 из них молодые специалисты.

Место, время и какие именно специалисты примут бердчан в субботу, 12 октября, читайте в ближайшее время.