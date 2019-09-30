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Узкие специалисты примут пациентов 12 октября в ЦГБ Бердска

18:00 30.09.2019, Марина Волкова Фото: pixabay
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Больница проводит день открытых дверей в рамках президентской акции «Здоровье как созидание» под эгидой правительства Новосибирской области и министерства здравоохранения региона.

Узкие специалисты примут пациентов 12 октября в ЦГБ Бердска
Врачи узких специальностей и медсестры пришли работать в ЦГБ Бердска
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Узкие специалисты примут пациентов 12 октября в ЦГБ Бердска

Узкие специалисты примут пациентов 12 октября в ЦГБ БердскаНевролог, лор и хирург пришли работать в горбольницу БердскаЕщё 23 новости

Рассказала о реализации акции президентского фонда «Здоровье как созидание» под эгидой правительства Новосибирской области и министерства здравоохранения региона, сегодня, 30 сентября, главный врач бердской ЦГБ Алла Дробинская в администрации Бердска.

— 12 октября мы проводим день открытых дверей по приказу главного врача Новосибирской области, где будем вводить узких специалистов, потому что такая потребность есть у жителей Бердска, — отметила Алла Николаевна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в конце августа ведущие узкие специалисты уже вели прием в Бердской городской больнице на ул. Островского №53. Тогда в акции принял участие Государственный медицинский университет. Приезжали ведущие врачи региона, профессионалы. Например, гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Александр Кривошеев. Доцент кафедры, эндокринолог, заслуженный врач РФ Ольга Сазонова, которую знают как профессионала не только в России, но и Германии.

Кроме того, в ЦГБ Бердска пришли работать 11 врачей, из них несколько узких специалистов. Информацию уточнила «Курьер. Среда. Бердск» главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская 19 сентября. Устроились на работу два новых акушера-гинеколога, два врача педиатра в детскую поликлинику №2, два врача педиатра в ДШО, два врача анестезиолога-реаниматолога, врач невролог в ПСО неврологическое отделение, врач хирург, лор-врач во взрослую поликлинику №2. С 1 октября также должен выйти работать ещё один лор-врач. Из среднего персонала работать в больницу Бердска пришли 6 фельдшеров и 10 медицинских сестер, 9 из них молодые специалисты.

Место, время и какие именно специалисты примут бердчан в субботу, 12 октября, читайте в ближайшее время.

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От редакции

Каких врачей не хватает в Бердске?

Ольга, 30 сентября 2019 20:28
Невозможно попасть к сосудистому хирургу жду с июля месяца! В конце августа с направлением пришла на Островского врач посмотрел и говорит надо оперироваться дала еще одно направление на ул Залеского д 6 приехала туда через месяц а мне говорят свох много вы еще из Бердска едите! Даже на очередь непоставил! Вот и замкнутый круг! Для чего едут опять 12 октября ??? Позорище полное!!!
veto4ka, 30 сентября 2019 21:09
Абсолютно такая же ситуация: в июле участковый хирург маму направил на операцию в областную больницу. Потом так же приезжий сосудистый хирург на Островского направил на Залесского. Я отпросилась с работы, поехала с мамой, просидели в очереди и нас тоже там "послали" - нет мест! Сходили сегодня в свою поликлинику, мы еще 8-ые в очереди! Зачем нас отправили в Новосибирск если там нет мест????
Аноним, 30 сентября 2019 20:33
Записалась 5 июля в областную и до сих пор невозможно попасть туда!!! Сколько еще ждать непонятно!Полный бардак!!!
Фрося, 30 сентября 2019 20:38
НВР:
гематолога не хватает
Елена, 30 сентября 2019 21:18
В поликлинике N1 не хватает уролога, гастроэнтеролога, нормального невролога, который бы умел ставить блокады на приёме (Маликова не ставит, да к ней и не попасть), гематолога и ревматолога. Пожилые люди мучаются болями в суставах, их никто не лечит, травматолог даже слушать не хочет.
Джес, 30 сентября 2019 23:02
Для Елены: амбулаторный невролог блокады ставить не должен, кабинет не оборудован и не лецензирован для этого, а в процедурный кабинет во время приёма не находишься. И ещё-блокады- симптоматическое лечение, проблему не устраняет, а лишь стирают симптомы, временно обезболивают.

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