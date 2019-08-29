Знаменитые эндокринологи и маммологи ведут прием больных в ЦГБ Бердска

В рамках акции «Здоровье как созидание» к нам приехали профессиональные врачи известные не только в России, но и за рубежом.

В Бердской ЦГБ принимают областные узкие специалисты

Второй день идет прием ведущих узких специалистов в Бердской городской больнице на ул. Островского №53. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала сегодня, 29 августа, главный врач Бердской ЦГБ Алла Дробинская.

— Сегодня принимают два онко-маммолога, два офтальмолога, два невролога, аритмолог из областного кардиодиспансера, сосудистый хирург из областной клинической больницы, гастроэнтеролог и эндокринолог, — рассказала Алла Николаевна.

Примем проходит в рамках акции президентского фонда «Здоровье как созидание» под эгидой правительства Новосибирской области и министерства здравоохранения региона. Также в акции принимает участие Государственный медицинский университет. Приехали ведущие врачи региона, профессионалы. Например, ведущий гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Александр Кривошеев. Доцент кафедры, эндокринолог, заслуженный врач РФ Ольга Сазонова. Она ведущий специалист, которого знают не только в России, но и в Германии, подчеркнула Алла Дробинская.

Также в акции участвует Медицинский колледж. Вчера, 28 августа, они провели мастер-класс по уходу за маломобильными пациентами с выездом на дом.

Напомним, что 2 сентября в Бердске откроется первичное сосудистое отделение клиники Мешалкина.