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Знаменитые эндокринологи и маммологи ведут прием больных в ЦГБ Бердска

15:45 29.08.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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В рамках акции «Здоровье как созидание» к нам приехали профессиональные врачи известные не только в России, но и за рубежом.

Знаменитые эндокринологи и маммологи ведут прием больных в ЦГБ Бердска
В Бердской ЦГБ принимают областные узкие специалисты

Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска

Знаменитые эндокринологи и маммологи ведут прием больных в ЦГБ Бердска

Знаменитые эндокринологи и маммологи ведут прием больных в ЦГБ БердскаДвух молодых врачей-анестезиологов приняла новый главный врач ЦГБ Бердска Алла ДробинскаяЕщё 15 новостей

Второй день идет прием ведущих узких специалистов в Бердской городской больнице на ул. Островского №53. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала сегодня, 29 августа, главный врач Бердской ЦГБ Алла Дробинская.

— Сегодня принимают два онко-маммолога, два офтальмолога, два невролога, аритмолог из областного кардиодиспансера, сосудистый хирург из областной клинической больницы, гастроэнтеролог и эндокринолог, — рассказала Алла Николаевна.

Примем проходит в рамках акции президентского фонда «Здоровье как созидание» под эгидой правительства Новосибирской области и министерства здравоохранения региона. Также в акции принимает участие Государственный медицинский университет. Приехали ведущие врачи региона, профессионалы. Например, ведущий гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Александр Кривошеев. Доцент кафедры, эндокринолог, заслуженный врач РФ Ольга Сазонова. Она ведущий специалист, которого знают не только в России, но и в Германии, подчеркнула Алла Дробинская.
Также в акции участвует Медицинский колледж. Вчера, 28 августа, они провели мастер-класс по уходу за маломобильными пациентами с выездом на дом.

Напомним, что 2 сентября в Бердске откроется первичное сосудистое отделение клиники Мешалкина.

Знаменитые эндокринологи и маммологи ведут прием больных в ЦГБ Бердска
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От редакции

Вы попали на прием?

Аноним, 29 августа 2019 16:10
Сразу видно работу Алла Николаевна вы молодец так держать!!!!!
Аноним, 29 августа 2019 16:10
Странно... 2 ой день....... только узнал как то по партизански
Аноним, 29 августа 2019 16:22
Где и по сколько человек они приняли.где информация как к ним можно попасть на прием? Как то все по тихому, а потом в СМИ появляется, что принимали.
Аноним, 29 августа 2019 16:22
А где запись или по живой очереди?
Аноним, 29 августа 2019 16:32
Сегодня была у в поликлинике на приеме у нашего эндокринолога, тишина никто не сказал, что могу получить консультацию у ведущих специалистов. Как можно к ним попасть и получить информацию?
Аноним, 29 августа 2019 16:41
Это единовременная акция Единой России перед 8-ым сентября - днем голосования?
ИраЧ, 29 августа 2019 16:49
КонЭшно
Организатор, 29 августа 2019 16:52
Ну что вы как маленькие? да появись обьявление в широком кругу,представляете какие очереди выстроились бы? А здесь все тихо по будничному,приехали приняли человек 10 и все,как хорошо в Бердске,никто не болеет

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