27.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Образование

Без отопления остаются школы №7 и 9 и детский сад «Солнышко» в Бердске

11:50 27.09.2019, Анастасия Солодкова Фото: Википедии
1 0

В этих образовательных учреждениях потеплеет в пятницу, 27 сентября. По словам вице-мэра Владимира Захарова, проблем с запуском тепла в городе нет.

Без отопления остаются школы №7 и 9 и детский сад Солнышко в Бердске
Начали подавать тепло в дома Бердска

Запуск тепла в социальные объекты и жилье Бердска в самом разгаре. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

— Во всех детских садах тепло будет. Во многих уже есть, — отметил Владимир Николаевич.

Тем не менее, по его словам, на пятницу несколько бердских учебных заведений пока находятся без тепла:

— Как мне доложили, лицей №7, школа №9 и детский садик №8 на очереди для подключения сегодня.

Это не потому, что есть сбои в системе, а в связи с масштабностью процесса запуска тепла и взаимосвязью с ответственными лицами.

Захаров пообещал, что уже к понедельнику, 30 сентября, в городе везде будет тепло.
Подробности — в ближайшее время.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 26 сентября уже потеплело в тех домах и соцобъектах, которые получают теплоноситель непосредственно от котельной. По словам технического директора КБУ Ирины Корниевской, есть сложности с запускам тепла в жилье и соцобъекты, запитанные по независимой схеме — не от котельной.

— ЦТП, которые подключены по независимым схемам, должны набрать объем от жилья, только потом мы сможем подключить насосы, чтобы запустить сады и школы, — прокомментировала Корниевская. — Стоит в графике детский садик по независимой схеме. Но я не могу его запустить, потому что насос в разы превышает мощности. И один садик он «гонять» не сможет. Поэтому пока не наберется расход по нагрузке, чтобы насос работал, не отключаясь, я не смогу запустить. Должны дополнительно подключиться жилые дома.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», запуск тепла будет проводиться в течение трех дней 25, 26 и 27 сентября. В первый день отопление заработает в детских садах, школах и в части Микрорайона и центра Бердска. Во второй день запустят оставшиеся садики, учебные учреждения и дома. В третий день пройдет завершение подачи тепла в весь жилой сектор города и Бердский санаторий.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам дали тепло?

Аноним, 27 сентября 2019 12:24
НВР:
Нет.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бесплатные объявления Бердска и Искитима 1
13:21 27-09-2019
Бесплатные объявления Бердска и Искитима
Независимая кошка: котята не менее щенят привязываются к хозяину
13:21 27-09-2019
Независимая кошка: котята не менее щенят привязываются к хозяину
Лечил с первой стадии до четвертой рак губы молитвами в тайге житель Кузбасса
13:15 27-09-2019
Лечил с первой стадии до четвертой рак губы молитвами в тайге житель Кузбасса
БердскПод арестом до Нового года оставил обвиняемую в хищении и растрате 2,4 млн рублей экс-чиновницу суд Бердска
13:06 27-09-2019
Под арестом до Нового года оставил обвиняемую в хищении и растрате 2,4 млн рублей экс-чиновницу суд Бердска
Московское долголетие: лучшие вузы Москвы приглашают на учебу пенсионеров
13:03 27-09-2019
Московское долголетие: лучшие вузы Москвы приглашают на учебу пенсионеров
За 1,7 млрд рублей создадут конкурента "Википедии" в России
13:01 27-09-2019
За 1,7 млрд рублей создадут конкурента
БердскПосадит елку возле роддома за мешок макулатуры отец новорожденного в Бердске
13:00 27-09-2019
Посадит елку возле роддома за мешок макулатуры отец новорожденного в Бердске
Запуск суверенного рунета внедрит на Урале экс-глава Nokia в России
12:45 27-09-2019
Запуск суверенного рунета внедрит на Урале экс-глава Nokia в России
Воздвижение Креста Господня празднуют 27 сентября православные верующие
12:40 27-09-2019
Воздвижение Креста Господня празднуют 27 сентября православные верующие
Видео изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС опубликовали в сети журналисты Украины
12:30 27-09-2019
Видео изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС опубликовали в сети журналисты Украины