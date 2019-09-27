Без отопления остаются школы №7 и 9 и детский сад «Солнышко» в Бердске

В этих образовательных учреждениях потеплеет в пятницу, 27 сентября. По словам вице-мэра Владимира Захарова, проблем с запуском тепла в городе нет.

Начали подавать тепло в дома Бердска

Запуск тепла в социальные объекты и жилье Бердска в самом разгаре. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

— Во всех детских садах тепло будет. Во многих уже есть, — отметил Владимир Николаевич.

Тем не менее, по его словам, на пятницу несколько бердских учебных заведений пока находятся без тепла:



— Как мне доложили, лицей №7, школа №9 и детский садик №8 на очереди для подключения сегодня.

Это не потому, что есть сбои в системе, а в связи с масштабностью процесса запуска тепла и взаимосвязью с ответственными лицами.

Захаров пообещал, что уже к понедельнику, 30 сентября, в городе везде будет тепло.

Подробности — в ближайшее время.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 26 сентября уже потеплело в тех домах и соцобъектах, которые получают теплоноситель непосредственно от котельной. По словам технического директора КБУ Ирины Корниевской, есть сложности с запускам тепла в жилье и соцобъекты, запитанные по независимой схеме — не от котельной.

— ЦТП, которые подключены по независимым схемам, должны набрать объем от жилья, только потом мы сможем подключить насосы, чтобы запустить сады и школы, — прокомментировала Корниевская. — Стоит в графике детский садик по независимой схеме. Но я не могу его запустить, потому что насос в разы превышает мощности. И один садик он «гонять» не сможет. Поэтому пока не наберется расход по нагрузке, чтобы насос работал, не отключаясь, я не смогу запустить. Должны дополнительно подключиться жилые дома.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», запуск тепла будет проводиться в течение трех дней 25, 26 и 27 сентября. В первый день отопление заработает в детских садах, школах и в части Микрорайона и центра Бердска. Во второй день запустят оставшиеся садики, учебные учреждения и дома. В третий день пройдет завершение подачи тепла в весь жилой сектор города и Бердский санаторий.