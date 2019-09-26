Подключение к теплу детсадов и жилья отстает от графика в Бердске

Потеплело в тех домах и соцобъектах, которые получают теплоноситель непосредственно от котельной. Не все ЦТП с водоподогревателями могут включить. УК не подготовили внутридомовые системы.

Батареи потеплеют в Бердске до конца сентября

В пятиэтажке №2В на ул. Комсомольской сегодня, 26 сентября, жарко. Как и обещал муниципальный Комбинат бытовых услуг, в среду в этом доме потеплели батареи — отопление запущено. Но, как оказалось, этот многоквратирник — исключение.

В большинстве бердских домов, где по графику тепло должно поступить 25 сентября, по-прежнему прохладно. Пока не потеплело и в тех квартирах, которые стоят в графике на 26 сентября. Даже не все детские сады и школы принимают теплоноситель. В КБУ отмечают, что виной тому проблемы в системе.

По словам технического директора Комбината Ирины Корниевской, есть сложности с запускам тепла в жилье и соцобъекты, запитанные по независимой схеме.

— ЦТП, которые подключены по независимым схемам, должны набрать объем от жилья, только потом мы сможем подключить насосы, чтобы запустить сады и школы, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» 26 сентября Корниевская.

С зависимыми схемами проще — они «сидят» на насосе непосредственно от котельной. Независимые же имеют свой отдельный контур и свои насосы в ЦТП, где вода проходит через водонагреватели. Таких, по словам техдиректора КБУ, в Бердске половина.

— Стоит в графике детский садик по независимой схеме. Но я не могу его запустить, потому что насос в разы превышает мощности. И один садик он «гонять» не сможет. Поэтому пока не наберется расход по нагрузке, чтобы насос работал, не отключаясь, я не смогу запустить. Должны дополнительно подключиться жилые дома, — пояснила Корниевская.

Но не все управляющие компании подготовили внутридомовую систему для приема теплоносителя. Тем не менее, коммунальщики и жилищники активно работают, чтобы в ближайшие дни отопление поступило по всему городу — в жилье, детсады, школы, больницу и коммерческие объекты.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», запуск тепла будет проводиться в течение трех дней 25, 26 и 27 сентября. В первый день отопление заработает в детских садах, школах и в части Микрорайона и центра Бердска. Во второй день запустят оставшиеся садики, учебные учреждения и дома. В третий день пройдет завершение подачи тепла в весь жилой сектор города и Бердский санаторий.

График подачи тепла в Бердске:

Первый день запуска

№1 «Новая» ЦТП 1а МАДОУ №21 «Искорка”, школа №11 Микрорайон, 1, 2,3,4, 5,6, 7, 8,9 ЦТП 2а МАДОУ №7 «Семицветик» М-он, 20а Микрорайон 13,14,15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19,20 ЦТП 4а МАДОУ УРР №2 Дельфин М-он, 66 Микрорайон 30,31, 32, 33, 34, 35,36, 37,38 ЦТП 7а Д/к №26 Кораблик, Лунная, 1 За Лунная 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 19, 20, К.Сибирь 109,111,117,119,121,123 ЦТП 9а МБДОУ ЦРР №28 «Огонек» Лунная, 3 Лунная 1,2,4,6,8,9,10, 10а, Рогачева 14,16, К.Сибирь 120,122,124,126,128,130,132,134,136,136/1,138 ЦТП 10а МБДОУ №9 «Теремок” Рогачева, 11 К.Сибирь 96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,118, Павлова 4,4/1,6а, 8,10, Рогачева 1,4,5,6,8,9,10,11 а Магистраль МБДОУ №15 Ручеек М-он, 51 Гагарииа 2,2/1, Кольцова 50, К.Сибирь 95, Боровая 100,102,94,96,98 №2 «Вега» ЦТП-1 Комсомольская, 2в. 2г, Ленина, 13а, 13в ЦТП -2 Комсомольская 2, 2а, 26,3,4,4а, 46,4в, 5а, 6, 6а, 8, 10, 10а, 12, Ленина, 15, 15а, 156,15в, 17, 17а, 19, 19а, 21, 23,25, 27, Первомайская, 14 ЦТП -3 Комсомольская, 8а, 12а, 14а, 16а, ЦТП-5 Лелюха, 26, Первомайская, 11, Комсомольская, 24. ЦТП 6 МАДОУ № 3 «Журавушка», Комсомольская, 25 Лелюха 7,9, Комсомольская 13,17,19,21,23 ЦТП 7 МБДОУ № 27 «Родничок» МДОУ, Ленина, 33а Лелюха 13,15, Ленина 33, Комсомольская 26,28,28а, 32 ЦТП 8 МБДОУ № 12 «Красная шапочка», Вокзальная, 16, Экономический лицей Вокзальная 2,4, 6, 8,10,12, 14, 18, 20,22, 24, Комсомольская 27,27а, Лелюха, 3, ЦТП 12 МБДОУ № 17 «Земляничка», Вокзальная, 48, школа №6 Вокзальная 52, Герцена 6, Горького 1,3,5 Ленина 83,85,87 Магистраль МБДОУ №1 «Сибирячок» Северный, 20/1 К.Маркса 2а, Лснина1а,2а, 4,8,10,10/1, 23а, Комсомольская 14, К.Сокол 16 №3 ООО «ТГК-1» ЦТП-1 Б д/к №25 «Рябинка», школа № 1, детская поликлиника № 1, политехнический техникум К.Маркса, 15,20, 21, 22, 22а, 32 Суворова 1, Ленина 28,30,32, Первомайская, 19, О.Кошевого, 3,5 ЦТП 46 Школа №3 ЦТП-11 «Б» д/к № 19 «Шустрик», школа № 7, д/к № 8 «Солнышко». Герцена 3,17, К.Маркса, 49,49а, 56, Островского, 73 ЦТП 15 6 МАДОУ №22,Тополек, К.Маркса, 37 К.Маркса 33,35,39,41, Ленина 52,56, Свердлова! ЦТП 20 б МБДОУ №24, «Пчелка» К.Маркса, 60 Кирова 9,11,13а, К.Маркса 55а,58, Островского 95 ЦТ11-27«Б» д/к №8 «Солнышко» Кирова, 1,5, К.Маркса53,57, Ленина 106, 108, ПО, 116, 118, 126, 130, 134 ЦТП 406 МАДОУ № 4 «Золотой гребешок», Островского, 168 Островского 172,174, Пушкина 177 ЦТП МСЧ-129 Школа №8 Пушкина 176 Магистраль Православная гимназия, Чайковского, 16 Островского 122,64,63,53/1,55,57, Авиаторов 4,6, Горького 6,14, Пушкина 116, Спортивная 15

Второй день запуска

№1 «Новая» ДТП За Школа №12 Микрорайон 22,22А, 23,24,25,26,27,28, 29, 41,42 ДТП 6а Школа №5 Микрорайон 48а,49,49а,54,55,55,56,57,58,59 ДТП 8а Школа № 13 Лунная 21,22,22а, 24, 25, К.СиСирь 101,103,105,107,113, Рогачева 18,18а,20,20а,22,24,28,32,45,47,49 ДТП Лесхоз Кольцова, 18 №2 «Вега» ДТП 10 Школа №2 Горького 2,4, Комсомольская 40, Ленина 43а ДТП 13 ДХШ «Весна», МОУ ЦРО К.Маркса, 26,3,4,5,7,8,10,11,13, Кутузова 1, Ленина 12,12а, 14,16,16а, 18, Островского 1а, 16, Суворова 4, Энергетическая 3,5,7,9 ДТП 15 Школа №10 Ленина 10/2,10/3,10/4, Радужный, 1,2,3,4,5,6 ДТП-17 д/к №16 «Белочка”, МУЗ БЦГБ (терапевтический корпус), ДМШ «Берегиня», Ленина, 7,11, Попова, 1,2, 3, 4, 5,6, 7, 8,9, 17 №3 ООО «ТГК-1» ДТП-1 «В» Взрослая поликлиника БЦГБ К.Маркса 24, 36, О.Кошсвого 6, Первомайская 21, Пархоменко 5 ЦТП-2 «Б» Школа № 9, муз. школа, мед, Училище Свердлова 12,12а, пер. Больничный,9,За ЦТП-3 «Б» ГЦДТ ЦТЛ-4 «Б» Школа № 3 («Пеликан») ДТП-10 <(Б» Приют «Юнона», д/к№22 «Тополек» Ленина 38,40,40/1,42.44,44/1,46, Ушакова 1,3, К.Маркса 25,31,38, Свердлова 2,4

Третий день запуска

№1 1’Новая» ДТП 5А Микрорайон, 63, 64, 65, 67, 68,69,70, 2-ая Заводская,11/1, 11/2, Речная, 38,39, Черемушная 10 ДТП Родина Микрорайон 43,44,45,46,46а,47,48,50 ДТП 12а К.Снбирь 97, Березовая 25,27, Красноармейская 86/1 ДТП 16а Первомайская, 123,125,127,123а,125а,127а,131а,131б,131в,129,129а,129в, Лунная 51,53,55,Звездная 6,4,6/1 №2 «Вега» ДТП- 9 Комсомольская 34,36,38, Ленина 35,37,39,41,43 ЦТП-1 1 Вокзальная 50а ЦТП-22 Северный 1,2,3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 18/1, 19, 19/1, 19/2,20,21,23 ДТП -23 Попова, 33, 35,35а, 356,37, Песчаная, 3 ДТП -25 Попова, 11/1,11/2. ДТП -19 Изумрудный 1,2,3,4,5,6,7,78,9,10,11,12,13 ДТП-14 ДТП-18 Кр.Сокол, 17, 18, 19,20,21,23 №3 ООО «ТГК-1» ДТП 6«Б» Советская 81,83.85, Луговская 96.98,100 ДТП 12 «Б» Свердлова 55,57 ДТП- 8 «Б» ДТП- 9«Б» Кирова 30. Нахимова I, Пушкина 166 ДТП-9 «В» Лермонтова 17,15, Островского 75,77,79,81 ЦТП-21 «Б» Спортивная 1,5, Островского 101, 101а, 103, 105,107, К.Маркса 62, 66, 68,70,71 ЦТП-26 «Б» Ленина,90,92,96, Герцена 10, 13,15, К.Маркса 44,45,46,47 ЦТП-28«Б» Вокзальная ,54 ЦТП-41 «Б» Спортивная 9,11,13 ДТП в/ч 64655 Пионерская 8,9,10,12,13, Советская 54,56,58,60,62,64 Котельная №4 Озерная Озерная 37,38а,39,40,41,42,43 Котельная «Коммунальщик» ДТП- Санаторий «Бернский» Территория санатория «Бердский» 1,6,7а,30,32,34,37

Примечание: внутридомовые системы отопления жилых домов не заполнены, заполнение производить но согласованию с диспетчерской службой МУП «КБУ» по тел-факс: 5-05-17