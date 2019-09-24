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Представитель новых владельцев завода PepsiСo Александр Хамидуллин встретился с главой Бердска

16:23 24.09.2019 Фото: Анастасии Солодковой
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24 сентября журналисты тоже задали вопросы о планах по развитию завода, о новых рабочих местах. Вместо 1 млрд рублей завод продали за 400 млн рублей. Еще 350 млн рублей вложат в доработку производственных площадей.

Представитель новых владельцев завода PepsiСo Александр Хамидуллин встретился с главой Бердска
Александр Хамидуллин

24 сентября состоялась встреча мэра Евгения Шестернина с представителем нового владельца недостроенного завода PepsiСo в Бердске.  Это член Общественной палаты РФ, бывший депутат Заксобрания Новосибирской области, крупный бизнесмен (владелец микрокредитной фирмы «Выгода вместе», ООО «Овощная группа» и ООО «Импульс») Александр Хамидуллин. Цена сделки по выкупу через торги завода PepsiCo — 400 млн рублей. В торгах было 11 участников.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», Хамидуллин представляет группу инвесторов со всей России, в том числе из Бердска, которые и купили производственные площади. Пока он не стал говорить о том, что именно будет выпускать завод. Не стал раскрывать Хамидуллин и имена инвесторов. Но рассказал, что планируют создать некий производственно-логистический кластер с несколькими арендаторами. Кроме того, инвесторы готовы вложить в доработку имеющихся площадей еще порядка 350 млн рублей.

Автор видео Анастасия Солодкова


Напомним, что завод был долгое время оформлен как незавершенное строительство.

— Долгое время выставлялся на торги. Искали инвесторов. На сегодняшний день прошли торги. Есть победители. Несколько учредителей. Один из них Александр Хамидуллин, с которым мы сейчас активно участвуем в переговорах. Вопрос касался переоформления земельных участков, так как изначально он был построен на двух земельных участках, один из которых — на искитимской земле. Поэтому у нас была некоторая заминка с договором прав переуступки земельных участков. В принципе, мы оказали содействие: пообщались и с руководителем PepsiСo из Москвы, которая помогала в данном вопросе. Сейчас все вопросы решены, договор прав по переуступке на земельный участок подписан, договор купли-продажи подписан. Следующий момент уже связан с инвестициями. Планируется более пяти резидентов. Один из резидентов — это корейская фирма по производству соусов, — рассказала вице-мэр Жанна Шурова 23 сентября на аппаратном совещании в мэрии.

Покупатели планируют на близлежащих землях строительство дороги, подъездных путей к данному заводу и возможно, соединение дорог с «Колорлоном». Сейчас уже идут переговоры по продвижению муниципального транспорта.

Выигрыш для города

Бердск будет в выигрыше от данной сделки, отметила-вице-мэр. Ведь это принесет доходы от налога в бюджет, а также значительно увеличит количество рабочих мест. При открытии предприятий будут созданы более 2000 трудовых мест. По словам Жанны Шуровой, ей неизвестно, почему руководство PepsiCo отказалось от своей идеи производить продукцию на территории Бердска, может только предполагать, что данный проект стал неактуальным.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на границе с Искитимским районом недалеко от гипермаркета «Колорлон» стоит огромное производственное здание. Его площадь свыше 30 тыс. квадратных метров. Оно строилось для компании по производству соков «Лебедянский», а потом его забрал PepsiCo. В строительство вложили более 1,5 млрд рублей. Но затем завод законсервировали. Образовались огромные долги по налогам. Было даже решение суда снести строения.

Судебные споры завершились к весне 2015 года, а к осени на площадке «Лебедянского» в Бердске планировали запустить производство. Тогда — в марте 2015-го — на завод приезжал губернатор Владимир Городецкий. Глава региона посмотрел пустующие цеха и обсудил с московскими представителями корпорации перспективы бердского филиала ООО «Лебедянский». На тот момент компания не решила, что будет производить в Бердске — напитки, чипсы, молочную продукцию, детское питание или снеки. Руководство заверяло, что бердская площадка будет, безусловно, развиваться, ее не законсервируют и не бросят.
Недострой долго не могли продать. Бердская горадминистрация также искала инвесторов. Были претенденты. Но, видимо, их смущала цена — 1 млрд рублей.

Еще в 2017 году руководство PepsiCo предложила власти Новосибирской области найти инвестора на эту площадку. Но тогда были проблемы с законным использованием земельного участка — часть завода располагалась на федеральных землях.

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От редакции

Ощутит Бердск новое производство?

Новый мэр, 24 сентября 2019 16:47
приобрел корпуса член Общественной палаты РФ, бывший депутат Заксобрания Новосибирской области, крупный бизнесмен - дальше читать не стал, всё понятно ни будет там ни чего
Аноним, 24 сентября 2019 17:37
а вы, господин, чего в торгах не участвовали раз такой умный?
Аноним, 24 сентября 2019 18:01
Так он не владелец микрокредитной фирмы!
Новый мэр, 24 сентября 2019 20:47
а вы, господин, чего в торгах не участвовали раз такой умный? Я не член Общественной палаты РФ,не бывший депутат Заксобрания Новосибирской области-а потому откуда у меня такие деньги и умения вешать лапшу на уши народу
Аноним, 24 сентября 2019 21:57
другими словами: ни умом, ни умением не вышел, вот и критикуете?

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