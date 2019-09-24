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За 400 млн рублей продали завод PepsiСo в Бердске

14:00 24.09.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Уже известно, что на территории разместятся несколько площадок, одну займет корейская компания по производству соусов.

За 400 млн рублей продали завод PepsiСo в Бердске
На площадку завода PepsiСo дали согласие прийти более пяти резидентов

Недостроенный завод PepsiСo продали в Бердске. На совещании чиновников 23 сентября об этом сообщил мэр Бердска Евгений Шестернин. Он отметил, что данное событие очень важно для города.

По словам вице-мэра по экономике Жанны Шуровой, завод был долгое время оформлен как незавершенное строительство.

— Долгое время выставлялся на торги. Искали инвесторов. На сегодняшний день прошли торги. Есть победители. Несколько учредителей. Один из них Александр Хамидуллин, с которым мы сейчас активно участвуем в переговорах. Вопрос касался переоформления земельных участков, так как изначально он был построен на двух земельных участках, один из которых — на искитимской земле. Поэтому у нас была некоторая заминка с договором прав переуступки земельных участков. В принципе, мы оказали содействие: пообщались и с руководителем PepsiСo из Москвы, которая помогала в данном вопросе. Сейчас все вопросы решены, договор прав по переуступке на земельный участок подписан, договор купли-продажи подписан. Следующий момент уже связан с инвестициями. Планируется более пяти резидентов. Один из резидентов — это корейская фирма по производству соусов, — рассказала вице-мэр.

Покупатели не думают останавливаться на достигнутом. Они планируют расширяться на близлежащих землях, строительство дороги, подъездных путей к данному заводу и возможно, соединение дорог с «Колорлоном». Сейчас уже идут переговоры по продвижению муниципального транспорта.

Группа предпринимателей, среди которых член Общественной палаты РФ, бывший депутат Заксобрания Новосибирской области, крупный бизнесмен (владелец микрокредитной фирмы «Выгода вместе», ООО «Овощная группа» и ООО «Импульс») Александр Хамидуллин, выкупили завод PepsiCo в Бердске за 400 млн рублей. В торгах было 11 участников.

Бердск будет в выигрыше от данной сделки, отметила-вице-мэр. Ведь это принесет доходы от налога в бюджет, а также значительно увеличит количество рабочих мест. При открытии предприятий будут созданы более 2000 трудовых мест. По словам Жанны Шуровой, ей неизвестно, почему руководство PepsiCo отказалось от своей идеи производить продукцию на территории Бердска, может только предполагать, что данный проект стал неактуальным.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на границе с Искитимским районом недалеко от гипермаркета «Колорлон» стоит огромное производственное здание. Его площадь свыше 30 тыс. квадратных метров. Оно строилось для компании по производству соков «Лебедянский», а потом его забрал PepsiCo. В строительство вложили более 1,5 млрд рублей. Но затем завод законсервировали. Образовались огромные долги по налогам. Было даже решение суда снести строения.

Судебные споры завершились к весне 2015 года, а к осени на площадке «Лебедянского» в Бердске планировали запустить производство. Тогда — в марте 2015-го — на завод приезжал губернатор Владимир Городецкий. Глава региона посмотрел пустующие цеха и обсудил с московскими представителями корпорации перспективы бердского филиала ООО «Лебедянский». На тот момент компания не решила, что будет производить в Бердске — напитки, чипсы, молочную продукцию, детское питание или снеки. Руководство заверяло, что бердская площадка будет, безусловно, развиваться, ее не законсервируют и не бросят.
Недострой долго не могли продать. Бердская горадминистрация также искала инвесторов. Были претенденты. Но, видимо, их смущала цена — 1 млрд рублей.

Еще в 2017 году руководство PepsiCo предложила власти Новосибирской области найти инвестора на эту площадку. Но тогда были проблемы с законным использованием земельного участка — часть завода располагалась на федеральных землях.

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От редакции

Бердску нужно больше предприятий?

Аноним, 23 сентября 2019 13:07
Причем тут мэрия? Они бабки вклыдавали в бизнес? Или руки потирают о будущем доении?
Аноним, 23 сентября 2019 14:34
Если будет производство, то будут и налоги.
А это деньги для города.
Так что это в первую очередь нужно жителям!
А мэрия радуется что будет на что хоть канализацию отремонтировать жителям
Эрвин, 24 сентября 2019 10:21
будут налоги. Компании московские зайдут и налоги увидишь только во сне.Размечтался
Аноним, 24 сентября 2019 10:48
Эрвин, да хоть китайские. Если предприятие стоит на бердской земле - налоги наши.
Галыч, 23 сентября 2019 13:29
А городу какая польза от этого.Еще один Китай - город вырастет (как в Новосибирске), но уже в г. Бердске. Обещают рабочие места для местного населения, но появляются семьи, родственники хозяев и сами понимаете, что будет дальше.
Аноним, 23 сентября 2019 14:34
деньги от налогов - такая польза устроит?
а еще рабочие места...
Новый мэр, 23 сентября 2019 20:20
Если будет иметь регистрацию в г.Бердск,то будут налоги.Но сдается что у фирмы уже есть регистрация и не у нас.
Новый мэр, 23 сентября 2019 13:34
да уж бизнес продали купили
Аноним, 23 сентября 2019 14:06
уж если взялись писать так более подробную информацию давать надо если 5 то кто какую работу предложат сколько рабочих мест . А то шуму много а соусники свезут не проданные остатки и будут два деда пенсионера охранять вот и новые рабочие места.
БабаЯгаНепротив, 23 сентября 2019 14:37
Появление рабочих мест, открытие новых предприятий это всегда значительный плюс к экономическому здоровью города. И кто бы, что не говорил, это всегда радует. Так, что уважаемые комментаторы.......ну Вы поняли....
Новый мэр, 23 сентября 2019 22:40
Ровно так же говорили когда начинали строить этот ангар. Сколько прошло времени?Что то появилось,да нет просто перепродали стройку.Так что давайте дождемся появление рабочих мест, а после начнем хвалить нового хозяина-инвестора.А то как то по путински получается один ветер в словах,а на выходе пшик и поиск виновного в своих неудачах.
Аноним, 23 сентября 2019 15:22
поживем -увидим,к чему дело придет...предприятия для Бердска нужны,но пока просто рано что либо обсуждать, слишком мало информации...да и нынешний бардак в экономике пока никто не отменял,игры с налогами-с законами- с тарифами для предприятий -всё может сыграть отрицательную роль... но маловероятно,что это будут предприятия "высоких технологий",увы..
Аноним, 23 сентября 2019 15:27
Алексей Хамидуллин это случайно не вице призедент холдинга КЕАК.
Михаил, 23 сентября 2019 15:43
Хорошо если бы все было как написано. Вот только чуйка у меня, что будет все совсем не так. Пустых (готовых) производственных площадей в Бердске просто навалом для любого производства, вот только желающих не особо много. Возможно корейцы и откроют завод на этом месте, но вот насчет остальных и 2 тыс рабочих мест сильно сомневаюсь.
Гость, 23 сентября 2019 16:16
Корейские соусы - это тот самый "мерседес" тужика?
Аноним, 23 сентября 2019 21:08
На каком основании менять назначение земель собрались?
Аноним, 23 сентября 2019 21:09
Ничего, что жители Южного против строительства многоквартирных домов????
Аноним, 24 сентября 2019 12:55
Жители южного, лучше будьте против строительства парка, и сразу станет так легко и вам и у кого рабочий офис на горького 9
Yaya, 23 сентября 2019 23:50
2000 рабочих мест??? Серьёзно? Что то сомнительно. Если большую площадку попилили несколько арендаторов, откуда там большое количество рабочих мест? Возьмите крупные производства в рамках Бердска - Мастер и К, Элизиум, шоколадная страна например.. Там в сумме то нет 2000 рабочих мест..
Аноним, 24 сентября 2019 11:26
2000 мест ахахаха!!!
У нас в России вообще ещё есть такие предприятия?!
Аноним, 24 сентября 2019 12:17
Ну я надеюсь, что хотя бы иностранцы улицу Промышленную отремонтируют. Русские-то похоже на это уже не способны.
Аноним, 24 сентября 2019 12:47
Канесна отремантируема насяйника
валера, 24 сентября 2019 13:26
Бердск поднимается.Завистники пишут злые коментарии,лучше занялись чем полезным.
Аноним, 24 сентября 2019 14:06
работа у них такая - писать....
Аноним, 24 сентября 2019 14:43
хорошо бы было около этой площадки дорогу сделать с трассы на раздольный .
Аноним, 24 сентября 2019 15:18
НВР:
Нужно больше рабочих мест

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