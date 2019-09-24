За 400 млн рублей продали завод PepsiСo в Бердске

На площадку завода PepsiСo дали согласие прийти более пяти резидентов



Недостроенный завод PepsiСo продали в Бердске. На совещании чиновников 23 сентября об этом сообщил мэр Бердска Евгений Шестернин. Он отметил, что данное событие очень важно для города.

По словам вице-мэра по экономике Жанны Шуровой, завод был долгое время оформлен как незавершенное строительство.

— Долгое время выставлялся на торги. Искали инвесторов. На сегодняшний день прошли торги. Есть победители. Несколько учредителей. Один из них Александр Хамидуллин, с которым мы сейчас активно участвуем в переговорах. Вопрос касался переоформления земельных участков, так как изначально он был построен на двух земельных участках, один из которых — на искитимской земле. Поэтому у нас была некоторая заминка с договором прав переуступки земельных участков. В принципе, мы оказали содействие: пообщались и с руководителем PepsiСo из Москвы, которая помогала в данном вопросе. Сейчас все вопросы решены, договор прав по переуступке на земельный участок подписан, договор купли-продажи подписан. Следующий момент уже связан с инвестициями. Планируется более пяти резидентов. Один из резидентов — это корейская фирма по производству соусов, — рассказала вице-мэр.

Покупатели не думают останавливаться на достигнутом. Они планируют расширяться на близлежащих землях, строительство дороги, подъездных путей к данному заводу и возможно, соединение дорог с «Колорлоном». Сейчас уже идут переговоры по продвижению муниципального транспорта.

Группа предпринимателей, среди которых член Общественной палаты РФ, бывший депутат Заксобрания Новосибирской области, крупный бизнесмен (владелец микрокредитной фирмы «Выгода вместе», ООО «Овощная группа» и ООО «Импульс») Александр Хамидуллин, выкупили завод PepsiCo в Бердске за 400 млн рублей. В торгах было 11 участников.

Бердск будет в выигрыше от данной сделки, отметила-вице-мэр. Ведь это принесет доходы от налога в бюджет, а также значительно увеличит количество рабочих мест. При открытии предприятий будут созданы более 2000 трудовых мест. По словам Жанны Шуровой, ей неизвестно, почему руководство PepsiCo отказалось от своей идеи производить продукцию на территории Бердска, может только предполагать, что данный проект стал неактуальным.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на границе с Искитимским районом недалеко от гипермаркета «Колорлон» стоит огромное производственное здание. Его площадь свыше 30 тыс. квадратных метров. Оно строилось для компании по производству соков «Лебедянский», а потом его забрал PepsiCo. В строительство вложили более 1,5 млрд рублей. Но затем завод законсервировали. Образовались огромные долги по налогам. Было даже решение суда снести строения.

Судебные споры завершились к весне 2015 года, а к осени на площадке «Лебедянского» в Бердске планировали запустить производство. Тогда — в марте 2015-го — на завод приезжал губернатор Владимир Городецкий. Глава региона посмотрел пустующие цеха и обсудил с московскими представителями корпорации перспективы бердского филиала ООО «Лебедянский». На тот момент компания не решила, что будет производить в Бердске — напитки, чипсы, молочную продукцию, детское питание или снеки. Руководство заверяло, что бердская площадка будет, безусловно, развиваться, ее не законсервируют и не бросят.

Недострой долго не могли продать. Бердская горадминистрация также искала инвесторов. Были претенденты. Но, видимо, их смущала цена — 1 млрд рублей.

Еще в 2017 году руководство PepsiCo предложила власти Новосибирской области найти инвестора на эту площадку. Но тогда были проблемы с законным использованием земельного участка — часть завода располагалась на федеральных землях.