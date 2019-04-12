Нет покупателей на брошенный завод PepsiCo стоимостью 1 млрд рублей в Бердске

Власти Бердска подключились к поиску инвестора для огромного заброшенного завода. На границе с Искитимским районом недалеко от гипермаркета «Колорлон» стоит огромное производственное здание. Его площадь свыше 30 тыс. квадратных метров. Оно строилось для компании по производству соков «Лебедянский», а потом его забрал PepsiCo.
— Там было много проектов. Но сейчас завод законсервирован. Туда вложили 1,5 млрд рублей. Он ничего не производит, налог на землю не платит, налог на недвижимость не платит. Есть решение суда снести его. Но это кощунство — сносить. Там две железнодорожные линии и состав полностью может зайти под крышу, — сообщил 11 апреля спикер горсовет Бердска Валерий Бадьин.
По его словам, город тоже ищет инвесторов. Появлялись около 15 претендентов, но они исчезли.
— Пожалуйста, пусть приезжают и покупают. Сбрасывают цену до 1 миллиарда, не ниже. Но ведь, вложив деньги, нужно еще миллиарда полтора, чтобы довести до ума, до того требования, которое нужно той или иной сфере. И на такие затраты никто, к сожалению, пока не идет, — констатировал Валерий Георгиевич.
Тем не менее, как считает вице-мэр Бердска по экономике Жанна Шурова, завод по производству соков и напитков, принадлежащего ООО «Лебедянский», «требует более оперативного участия». Были достигнуты результаты в переговорах с Казахстанско-Российским холдингом по продаже данного объекта и размещения на его площадях производственных мощностей и оказания логистических услуг. Но пока и эти инвесторы молчат.
ООО «Лебедянский» (завод «PepsiCo») является одним из самых крупных должников по земельному налогу. В 2018 года его долг составлял 1,8 млн рублей.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», еще в 2017 году руководство PepsiCo предложила власти Новосибирской области найти инвестора на эту площадку. Но тогда были проблемы с законным использованием земельного участка — часть завода располагалась на федеральных землях.
Строительство завода велось с 2006 года, компания вложила в проект 1,1 млрд рублей (по данным ряда источников, суммарно оценивался в 3 млрд), но летом 2009 года он был заморожен из-за экономического кризиса.
В 2008 году актив приобрела PepsiCo. В 2011 году территориальное управление Росимущество обнаружило, что один из заводских цехов построен на федеральной земле, заняв участок площадью 1,3 га, и потребовало снести здание. В декабре 2013 года Росимущество обратилось в арбитражный суд Новосибирской области.
Судебные споры завершились к весне 2015 года, а к осени на площадке «Лебедянского» в Бердске планировали запустить производство. Тогда — в марте 2015-го — на завод приезжал губернатор Владимир Городецкий, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Глава региона посмотрел пустующие цеха и обсудил с московскими представителями корпорации перспективы бердского филиала ООО «Лебедянский». На тот момент компания не решила, что будет производить в Бердске — напитки, чипсы, молочную продукцию, детское питание или снеки. Руководство заверяло, что бердская площадка будет, безусловно, развиваться, ее не законсервируют и не бросят.
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«Пожалуйста, пусть приезжают и покупают. Сбрасывают цену до 1 миллиарда, не ниже.»
Этот завод за 440млн. никому не нужен, а Бадьин предлагает продать его за 1 миллиард?!
Чтобы снести такой завод тоже нужны не малые средства, Скиньте цену до 300млн. и за ним очередь выстроится.
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Скоро местные жители одну картошку будут есть как вначале 90х, а они думают как соки производить
Я уже забыл когда и покупал их — лишняя бессмысленная трата денег.
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Сок из картошки.
5 2
Детское Молоко Пепсико.
Состав.
Е171, Е330, Е…, Е…
Ё-ЁЁ-Ё
7 1
Что уже нет инвестора? То писали что очередь
1 2
Жадность эту власть всё никак не сгубит… Миллиард
1 1
Да не снесут, не дураки ведь. А у коментаторов чувство юмора есть… Как у зизу.
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Отдали бы Голубеву за 500000 пусть там индеек выращивает.
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Инвесторы молчат, потому что цена несусветная. Ну и что, что предыдущие хозяева вложили миллиард? Новому хозяину эти цеха не подходят, у него свои технологии. Ему еще надо потратиться, чтобы снести это все, а с него миллиард требуют. Спишите уже этот миллиард на убытки…вряд ли кто заплатит! Продавайте уже как чистую площадку! По цене земли минус затраты на снос уже построенного. Это будет разговор!
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