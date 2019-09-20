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Стая бродячих псов до ужаса напугала 11-летних девочек на пустыре у долгостроев Минобороны в Бердске

12:45 20.09.2019, Алена Романцова Фото: pixabay
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Школьницы так испугались, что бросили рюкзаки и телефоны и убежали в сторону города. Они попросили взрослых вызвать полицию и забрать их вещи. Сами возвращаться они побоялись.

Стая бродячих псов до ужаса напугала 11 летних девочек на пустыре у долгостроев Минобороны в Бердске
Девочки гуляли и увидели стаю собак. Бросили вещи и убежали искать взрослых
Сюжет: Заброшенные места Бердска
Стая бродячих псов до ужаса напугала 11 летних девочек на пустыре у долгостроев Минобороны в Бердске

Стая бродячих псов до ужаса напугала 11-летних девочек на пустыре у долгостроев Минобороны в Бердске135 млрд рублей вложат в заброшенные детские лагеря РоссииЕщё 15 новостей

На пустыре возле аэродрома в военном городке Бердска вечером 19 сентября стая собак напугала двух девочек в возрасте 11 лет. Школьницы с испугу бросил сумки и телефоны и убежали. Они добрались до улицы Ельцовской, встретили прохожего и рассказали ему о случившемся. В пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили этот факт.

— Девочки увидели стаю собак, перепугались и побежали в сторону города. Мужчина, которого они встретили, вызвал сотрудников полиции, — уточнила дежурный инспектор регионального полицейского ведомства сегодня, 20 сентября.

На место выехали полицейские, сотрудники по делам несовершеннолетних. Они позвонили родителям. Инспекторы выехали на пустырь, нашли вещи девочек и вернули им.

По поводу большого скопления бродячих и агрессивных собак жителям нужно обращаться в управление ЖКХ мэрии Бердска 4-00-11 и в Единую диспетчерскую службу 2-18-18. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» писал, собаки на кладбище «до смерти» перепугали жительницу Бердска.

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