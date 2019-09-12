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Собаки на кладбище «до смерти» перепугали жительницу Бердска

12:45 12.09.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Шесть крупных псов окружили бердчанку со всех сторон, она даже не помнит, как выбралась из «окружения». Стаю отловит приют для бездомных животных «Надежда». Собаки уходят с дач.

Собаки на кладбище «до смерти» перепугали жительницу Бердска
Сотрудники приюта два раза обследовали территорию погоста, но стаи не нашли

Сильный испуг испытала на кладбище жительница Бердска. Долго не могла прийти в себя даже тогда, когда вернулась домой.

На прошлой неделе бердчанка Екатерина отправилась на кладбище навестить могилы родных и немного прибрать их к зиме. Она шла по территории кладбища и вдруг услышала рычание.

— Меня окружили со всех сторон шесть собак. Все довольно крупные. Стояли и смотрели на меня. Одна злобно рычала. Я так перепугалась. Даже не помню, как вышла из «окружения» и выбралась с кладбища, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Екатерина.

По словам бердчанки, раньше ей никогда не приходилось сталкиваться на кладбище с бродячими животными — не было ни одной собаки. А тут — аж шесть штук. Екатерина нашла контакты руководителя Центра муниципальных услуг Игоря Сысоева и позвонила ему. Он пообещал передать ее жалобу в приют бездомных животных «Надежда».

Руководитель ЦМУ сообщил о собаках на территории кладбища, сообщил 12 сентября «Курьер. Среда. Бердск» директор приюта «Надежда» Дмитрий Ильченко.

— Мы выезжали два раза, осматривали территорию кладбища. Но собак не нашли. Не было собак и возле сторожки охранника погоста. Сегодня мы опять планируем побывать на кладбище. Если стаю обнаружим, то обязательно отловим, — заверил Дмитрий Ильченко.

Дмитрий Викторович предполагает, что на территорию кладбища могли забежать собаки с соседних дач или частного сектора.

В приют поступило уже достаточное количество заявок со всех районов города на отлов бездомных собак, как отдельных, так и стай. Постепенно их всех отловят, отметил руководитель приюта.

На мнение бердчан о том, что в последнее время в города стало гораздо меньше бродячих животных, Ильченко ответил, что почти все они уже в приюте «Надежда».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», всего в приюте живут около 240 животных. Это и кошки, и собаки и щенки, и котята. 180 собак и примерно 60 кошек. Большинство взрослых либо подростков. Но в последнее время стало много щенков, их подкидывают.

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