Собаки на кладбище «до смерти» перепугали жительницу Бердска

Шесть крупных псов окружили бердчанку со всех сторон, она даже не помнит, как выбралась из «окружения». Стаю отловит приют для бездомных животных «Надежда». Собаки уходят с дач.

Сотрудники приюта два раза обследовали территорию погоста, но стаи не нашли

Сильный испуг испытала на кладбище жительница Бердска. Долго не могла прийти в себя даже тогда, когда вернулась домой.

На прошлой неделе бердчанка Екатерина отправилась на кладбище навестить могилы родных и немного прибрать их к зиме. Она шла по территории кладбища и вдруг услышала рычание.

— Меня окружили со всех сторон шесть собак. Все довольно крупные. Стояли и смотрели на меня. Одна злобно рычала. Я так перепугалась. Даже не помню, как вышла из «окружения» и выбралась с кладбища, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Екатерина.

По словам бердчанки, раньше ей никогда не приходилось сталкиваться на кладбище с бродячими животными — не было ни одной собаки. А тут — аж шесть штук. Екатерина нашла контакты руководителя Центра муниципальных услуг Игоря Сысоева и позвонила ему. Он пообещал передать ее жалобу в приют бездомных животных «Надежда».

Руководитель ЦМУ сообщил о собаках на территории кладбища, сообщил 12 сентября «Курьер. Среда. Бердск» директор приюта «Надежда» Дмитрий Ильченко.

— Мы выезжали два раза, осматривали территорию кладбища. Но собак не нашли. Не было собак и возле сторожки охранника погоста. Сегодня мы опять планируем побывать на кладбище. Если стаю обнаружим, то обязательно отловим, — заверил Дмитрий Ильченко.

Дмитрий Викторович предполагает, что на территорию кладбища могли забежать собаки с соседних дач или частного сектора.

В приют поступило уже достаточное количество заявок со всех районов города на отлов бездомных собак, как отдельных, так и стай. Постепенно их всех отловят, отметил руководитель приюта.

На мнение бердчан о том, что в последнее время в города стало гораздо меньше бродячих животных, Ильченко ответил, что почти все они уже в приюте «Надежда».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», всего в приюте живут около 240 животных. Это и кошки, и собаки и щенки, и котята. 180 собак и примерно 60 кошек. Большинство взрослых либо подростков. Но в последнее время стало много щенков, их подкидывают.