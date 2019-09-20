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В пакетах с помойки продают продукты незаконные торговцы возле ТЦ «Меркурий» в Бердске

11:30 20.09.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчане, которые ежедневно ходят мимо несанкционированного базара, недоумевают, как можно покупать товар рядом с дорогой, от которой летит пыль и грязь. А мешки продавцы достают из соседних мусорок.

В пакетах с помойки продают продукты незаконные торговцы возле ТЦ «Меркурий» в Бердске
Стихийный рынок никак не могут убрать

Требует убрать уличных торговцев с пешеходной зоны в районе ТЦ «Меркурий» жительница Бердска Тамара Смирнова. Она категорически не согласна с мнением бердчан, которые выступают в защиту бабушек-торговцев.

Напомним, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился пенсионер Александр Лоянов. Он написал открытое письмо в адрес начальника отдела промышленности и торговли Евгения Абельганса и всей мэрии Бердска. Бердчанин возмущен тем, что бабушек, торгующих на улице, выгоняют, не разрешают им продавать выращенные овощи.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», представители горадминистрации, общественности и полиции проводили летом постоянные рейды в районе ТЦ «Меркурий» и объясняли уличным торговцам, что в пешеходной зоне, где они выставляют свои лотки с огурцами, помидорами и зеленью, торговать нельзя. На время рейда торгаши уходили с насиженных мест, а затем опять возвращались. Хотя для торговли есть специально отведенные места на центральном рынке, для пенсионеров они бесплатные, и в Микрорайоне на территории ярмарки (Рогачева, 4).

— Я 15 лет хожу на работу и с работы мимо этой помойки. Именно помойки. Как можно покупать все эти продукты, ведь с дороги идет загазованность от машин, летит пыль. После того, как пройдет дождь — там воняет мочой. Торговцам куда-то нужно ходить в туалет, вот, наверное и ходят где-то поблизости. Торгуют молоком. Кто знает, в какие бутылки их разливали? Недавно я видела, как женщина, которая постоянно продает овощи, рылась в мусорке возле «Меркурия» и вытаскивала оттуда полиэтиленовые пакеты. Наверняка, чтобы складывать в них свой товар. Скорее всего, и пластиковые бутылки попадают на лотки из мусорок. Хотите домашние овощи и молоко — идите на рынок. Я лично дважды в неделю там бываю и покупаю то, что мне нужно. И еще один неприятный момент, который мне, как жителю города, отвратителен. Среди местных торговцев есть одно неадекватная «дама». Торгует то хреном, то носками, то еще чем-то. Постоянно пьяная. Ведет себя агрессивно, устраивает скандалы и потасовки. А мимо ходят дети, которые видят все это безобразие. Я обращаюсь к власти: вы правильно делаете, что боретесь с этими торговцами. И ко мне присоединяются все люди, которым приходится изо дня в день ходить мимо стихийного рынка. Доделайте дело до конца. Бердчане будут вам благодарны, — высказала свое мнение Тамара Александровна.

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От редакции

Вы покупаете продукты на стихийных рынках?

Аноним, 20 сентября 2019 11:39
Те, кто защищают этих торгашек:
1. Поддерживают беззаконье!
2. Поддерживают систему, что перед законом не все равны, деля граждан на группы
3. Поддерживают антисанитарию
4. Ухудшают качество жизни тех, кто там ходит - ведь реально неудобно протискиваться, какого фига они там стоят вообще?

А власти надо просто заставить их (и полицию) соблюдать закон. Начать с простого: ежедневные штрафы, желательно с конфискацией товара!
Антип, 20 сентября 2019 12:09
НВР:
Да! И всем советую!
Аноним, 20 сентября 2019 12:23
типа чтоб больных людей больше стало?
Антисанитария, отсутствие любых проверок, выращивание овощей на продажу (для себя они отдельно всегда выращивают), да еще и в мешочках с мусорки - вы уверены что это то, что следует рекомендовать?
Аноним, 20 сентября 2019 12:28
Выходит бабульки торгуют-это грязь и вонь ,а вот на каждом шагу наши братья из Средней Азии прям чистюли. Хотят выжить наших бабушек и отдать все в руки Средней Азии их вообще не надо допускать к торговле в России, пусть метут улицы после наших бабушек.
Аноним, 20 сентября 2019 12:57
при чем тут азиаты?
Речь вообще не про них.

P.S. Азиаты торгуют по закону, имея разрешения, платя налоги и при этом и сертификаты с них проверки трясут постоянно.
А еще они стоят в установленных местах и тротуары не перегораживают!
версия травли бабулек, 20 сентября 2019 13:35
"P.S. Азиаты торгуют по закону, имея разрешения, платя налоги и при этом и сертификаты с них проверки трясут постоянно.А еще они стоят в установленных местах и тротуары не перегораживают!"

Никогда Штирлиц не был так близко к провалу...
Может гастарбайтеры "попросили" ликвидировать "проклятых" конкурентов, коренных старушек? Ведь не платят за место(ужас, святотатство), демпингуют цены, срывая нужный уровень пика цен на товар с китайских теплиц вокруг Бердска, и чего доброго у коренных бабулек товар без китайских пестицидов, а это на сегодня высший грех?
Евгений, 20 сентября 2019 12:42
Там рыночек совершенно не нужен. Место проходное, конечно, но покупать там ничего не хочется.
Аноним, 20 сентября 2019 13:43
"Там рыночек совершенно не нужен. Место проходное, конечно, но покупать там ничего не хочется."

Есть подозрение, что вам нужен рынок именно там, где стоят ваши любимые азиаты - братья? Например по Первомайской улице рядом с Сантимо, гастарбайтеры перекупы с Хилокского, перекрыли самое узкое место улицы, но там ведь для вас всё великолепно? Овощи, фрукты все в пыли, грязи , выхлапе машин, но ведь они хороши, не то што жадные до оплаты места старушки Бердска? Там ведь место полностью проплачено, плевать, что жители Бердска ноги ломают и лезут под фуры? Бабы ещё Бердчан нарожают? Деньги вас подружили с совестью?
a.danilov, 20 сентября 2019 14:01
чего вы уцепились за каких-то там азиатов? Не про них речь. А рынок там делали- ставили им прилавки. Не торгуют они там- лезут на тротуар.
Аноним, 20 сентября 2019 12:55
Просто не покупайте...
Новый мэр, 20 сентября 2019 13:33
Кому в голову пришла мысль про пакеты с мусорки? Кто этот "гений" с администрации? Вы же дискредитируете работу "Экология Новосибирск", нам рапортуют о порядке в утилизации мусора, о развитии полигона ТБО. А тут выясняется что процветает "черный" рынок упаковки
Бердчанка, 20 сентября 2019 13:47
А кто-нибудь может объяснить, почему маршрутки не доезжают до остановки, которая изображена на фотографии, а производят высадку-посадку пассажиров возле здания пиццерии? Там всегда не протолкнуться, т.к. рядом переход, пиццерия, газетный киоск...
олег, 20 сентября 2019 14:18
ПРИКОЛ.Бутылки под молоко из мусорок пакеты под овощи от туда же.Вы в своем уме столько и от куда?С двух сторон есть обход этих бабулек.В чем проблема.Не нравиться не покупай в магазине есть ВСЕ.Но ни кто не заморачивается что ОНЫЙ везде.Братья с Юга кругом.Санитария как надо на уровне.А потом люди мы шаурмой отравились,с арбуза продр.....ись.Вот это лучше.

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