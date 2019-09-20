В пакетах с помойки продают продукты незаконные торговцы возле ТЦ «Меркурий» в Бердске

Требует убрать уличных торговцев с пешеходной зоны в районе ТЦ «Меркурий» жительница Бердска Тамара Смирнова. Она категорически не согласна с мнением бердчан, которые выступают в защиту бабушек-торговцев.
Напомним, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился пенсионер Александр Лоянов. Он написал открытое письмо в адрес начальника отдела промышленности и торговли Евгения Абельганса и всей мэрии Бердска. Бердчанин возмущен тем, что бабушек, торгующих на улице, выгоняют, не разрешают им продавать выращенные овощи.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», представители горадминистрации, общественности и полиции проводили летом постоянные рейды в районе ТЦ «Меркурий» и объясняли уличным торговцам, что в пешеходной зоне, где они выставляют свои лотки с огурцами, помидорами и зеленью, торговать нельзя. На время рейда торгаши уходили с насиженных мест, а затем опять возвращались. Хотя для торговли есть специально отведенные места на центральном рынке, для пенсионеров они бесплатные, и в Микрорайоне на территории ярмарки (Рогачева, 4).
— Я 15 лет хожу на работу и с работы мимо этой помойки. Именно помойки. Как можно покупать все эти продукты, ведь с дороги идет загазованность от машин, летит пыль. После того, как пройдет дождь — там воняет мочой. Торговцам куда-то нужно ходить в туалет, вот, наверное и ходят где-то поблизости. Торгуют молоком. Кто знает, в какие бутылки их разливали? Недавно я видела, как женщина, которая постоянно продает овощи, рылась в мусорке возле «Меркурия» и вытаскивала оттуда полиэтиленовые пакеты. Наверняка, чтобы складывать в них свой товар. Скорее всего, и пластиковые бутылки попадают на лотки из мусорок. Хотите домашние овощи и молоко — идите на рынок. Я лично дважды в неделю там бываю и покупаю то, что мне нужно. И еще один неприятный момент, который мне, как жителю города, отвратителен. Среди местных торговцев есть одно неадекватная «дама». Торгует то хреном, то носками, то еще чем-то. Постоянно пьяная. Ведет себя агрессивно, устраивает скандалы и потасовки. А мимо ходят дети, которые видят все это безобразие. Я обращаюсь к власти: вы правильно делаете, что боретесь с этими торговцами. И ко мне присоединяются все люди, которым приходится изо дня в день ходить мимо стихийного рынка. Доделайте дело до конца. Бердчане будут вам благодарны, — высказала свое мнение Тамара Александровна.
1. Поддерживают беззаконье!
2. Поддерживают систему, что перед законом не все равны, деля граждан на группы
3. Поддерживают антисанитарию
4. Ухудшают качество жизни тех, кто там ходит - ведь реально неудобно протискиваться, какого фига они там стоят вообще?
А власти надо просто заставить их (и полицию) соблюдать закон. Начать с простого: ежедневные штрафы, желательно с конфискацией товара!
Да! И всем советую!
Антисанитария, отсутствие любых проверок, выращивание овощей на продажу (для себя они отдельно всегда выращивают), да еще и в мешочках с мусорки - вы уверены что это то, что следует рекомендовать?
Речь вообще не про них.
P.S. Азиаты торгуют по закону, имея разрешения, платя налоги и при этом и сертификаты с них проверки трясут постоянно.
А еще они стоят в установленных местах и тротуары не перегораживают!
Никогда Штирлиц не был так близко к провалу...
Может гастарбайтеры "попросили" ликвидировать "проклятых" конкурентов, коренных старушек? Ведь не платят за место(ужас, святотатство), демпингуют цены, срывая нужный уровень пика цен на товар с китайских теплиц вокруг Бердска, и чего доброго у коренных бабулек товар без китайских пестицидов, а это на сегодня высший грех?
Есть подозрение, что вам нужен рынок именно там, где стоят ваши любимые азиаты - братья? Например по Первомайской улице рядом с Сантимо, гастарбайтеры перекупы с Хилокского, перекрыли самое узкое место улицы, но там ведь для вас всё великолепно? Овощи, фрукты все в пыли, грязи , выхлапе машин, но ведь они хороши, не то што жадные до оплаты места старушки Бердска? Там ведь место полностью проплачено, плевать, что жители Бердска ноги ломают и лезут под фуры? Бабы ещё Бердчан нарожают? Деньги вас подружили с совестью?