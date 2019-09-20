В пакетах с помойки продают продукты незаконные торговцы возле ТЦ «Меркурий» в Бердске

Бердчане, которые ежедневно ходят мимо несанкционированного базара, недоумевают, как можно покупать товар рядом с дорогой, от которой летит пыль и грязь. А мешки продавцы достают из соседних мусорок.

Стихийный рынок никак не могут убрать

Требует убрать уличных торговцев с пешеходной зоны в районе ТЦ «Меркурий» жительница Бердска Тамара Смирнова. Она категорически не согласна с мнением бердчан, которые выступают в защиту бабушек-торговцев.

Напомним, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился пенсионер Александр Лоянов. Он написал открытое письмо в адрес начальника отдела промышленности и торговли Евгения Абельганса и всей мэрии Бердска. Бердчанин возмущен тем, что бабушек, торгующих на улице, выгоняют, не разрешают им продавать выращенные овощи.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», представители горадминистрации, общественности и полиции проводили летом постоянные рейды в районе ТЦ «Меркурий» и объясняли уличным торговцам, что в пешеходной зоне, где они выставляют свои лотки с огурцами, помидорами и зеленью, торговать нельзя. На время рейда торгаши уходили с насиженных мест, а затем опять возвращались. Хотя для торговли есть специально отведенные места на центральном рынке, для пенсионеров они бесплатные, и в Микрорайоне на территории ярмарки (Рогачева, 4).

— Я 15 лет хожу на работу и с работы мимо этой помойки. Именно помойки. Как можно покупать все эти продукты, ведь с дороги идет загазованность от машин, летит пыль. После того, как пройдет дождь — там воняет мочой. Торговцам куда-то нужно ходить в туалет, вот, наверное и ходят где-то поблизости. Торгуют молоком. Кто знает, в какие бутылки их разливали? Недавно я видела, как женщина, которая постоянно продает овощи, рылась в мусорке возле «Меркурия» и вытаскивала оттуда полиэтиленовые пакеты. Наверняка, чтобы складывать в них свой товар. Скорее всего, и пластиковые бутылки попадают на лотки из мусорок. Хотите домашние овощи и молоко — идите на рынок. Я лично дважды в неделю там бываю и покупаю то, что мне нужно. И еще один неприятный момент, который мне, как жителю города, отвратителен. Среди местных торговцев есть одно неадекватная «дама». Торгует то хреном, то носками, то еще чем-то. Постоянно пьяная. Ведет себя агрессивно, устраивает скандалы и потасовки. А мимо ходят дети, которые видят все это безобразие. Я обращаюсь к власти: вы правильно делаете, что боретесь с этими торговцами. И ко мне присоединяются все люди, которым приходится изо дня в день ходить мимо стихийного рынка. Доделайте дело до конца. Бердчане будут вам благодарны, — высказала свое мнение Тамара Александровна.