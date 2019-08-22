Неизгоняемые: Вечерами выставляют товар на пешеходной тропинке продавцы возле ТЦ «Меркурий» в Бердске

Несмотря на гонения торговцы продолжают выставлять товар на тротуар

Заполоняют пешеходную дорожку возле ТЦ «Меркурий» уличные торговцы в Бердске. Несмотря на рейды, которые ежедневно проводят сотрудники полиции, горадминистрации и общественники.

Напомним, горадминистрация уже давно ведет борьбу с коробейниками в местах несанкционированной торговли. Одна из таких точек — пешеходная зона в районе ТЦ «Меркурий». Из-за коробок, столиков и стульев с овощами и зеленью пешеходы не могут спокойно миновать данный участок. Участники рейда объясняют продавцам, что для торговли есть специально отведенные места на центральном рынке, для пенсионеров бесплатные, и на универсальной ярмарке (ул. Рогачева, 4).

До и после рейдов пешеходная тропинка остается свободной для прохожих. Но только на определенное время. Вечером, около 19.00, 21 августа излюбленное место уличных торговцев было полностью укомплектовано. Это запечатлел корреспондент «Курьер. Среда. Бердск».

По словам начальника отдела промышленности, торговли и предпринимательства Евгения Абельганса, они дважды в день, рано утром и в обеденное время, проводят рейды на местах несанкционированной торговли возле ТЦ «Меркурий». И теперь торговцы освободили пешеходную дорожку — жалобы от бердчан перестали поступать в горадминистрацию, пояснил Абельганс. Сегодня также пройдет очередной рейд по местам несанкционированной торговли. В этот раз к сотрудникам мэрии и полиции присоединятся депутат и старшие по домам. Евгений Александрович принял к сведению тот факт, что вечером 21 августа торговцы слетелись на насиженные места после 18.00.