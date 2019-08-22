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Неизгоняемые: Вечерами выставляют товар на пешеходной тропинке продавцы возле ТЦ «Меркурий» в Бердске

12:45 22.08.2019, Галина Панчева Фото: Елены Белоусовой
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Утром и днем проходят рейды, и пешеходная зона свободна для прохожих. Вечерами коробейники слетаются на насиженные места.

Неизгоняемые: Вечерами выставляют товар на пешеходной тропинке продавцы возле ТЦ «Меркурий» в Бердске
Несмотря на гонения торговцы продолжают выставлять товар на тротуар

Заполоняют пешеходную дорожку возле ТЦ «Меркурий» уличные торговцы в Бердске. Несмотря на рейды, которые ежедневно проводят сотрудники полиции, горадминистрации и общественники.

Напомним, горадминистрация уже давно ведет борьбу с коробейниками в местах несанкционированной торговли. Одна из таких точек — пешеходная зона в районе ТЦ «Меркурий». Из-за коробок, столиков и стульев с овощами и зеленью пешеходы не могут спокойно миновать данный участок. Участники рейда объясняют продавцам, что для торговли есть специально отведенные места на центральном рынке, для пенсионеров бесплатные, и на универсальной ярмарке (ул. Рогачева, 4).

До и после рейдов пешеходная тропинка остается свободной для прохожих. Но только на определенное время. Вечером, около 19.00, 21 августа излюбленное место уличных торговцев было полностью укомплектовано. Это запечатлел корреспондент «Курьер. Среда. Бердск».

По словам начальника отдела промышленности, торговли и предпринимательства Евгения Абельганса, они дважды в день, рано утром и в обеденное время, проводят рейды на местах несанкционированной торговли возле ТЦ «Меркурий». И теперь торговцы освободили пешеходную дорожку — жалобы от бердчан перестали поступать в горадминистрацию, пояснил Абельганс. Сегодня также пройдет очередной рейд по местам несанкционированной торговли. В этот раз к сотрудникам мэрии и полиции присоединятся депутат и старшие по домам. Евгений Александрович принял к сведению тот факт, что вечером 21 августа торговцы слетелись на насиженные места после 18.00.

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От редакции

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Аноним, 22 августа 2019 13:22
ужасающее зрелище
даже ходить мимо противно
не понимаю: кто и зачем вообще поддерживает этих торгашек, занимающихся противозаконной торговлей???
Аноним, 22 августа 2019 15:19
Так власть в своё время обещала облагородить этот пятачок:в павильоне торговые ряды разместить!
Аноним, 22 августа 2019 13:23
Не от хорошей жизни сидят.
Организатор, 22 августа 2019 13:45
Да уж полиция,не могут разогнать к чертям торговцев,с ребенком не пройдешь по дорожке,со всех сторон облепят своей малиной
Головачь Лена, 22 августа 2019 13:58
Унылая тропа, "бабки перекупы", сидят сутками, одни и те же, Гнать всю несанкционированную торговлю с улиц города.
Гость, 22 августа 2019 14:12
На перилах у "Меркурия" с самого утра сидят гастарбайтеры - работает нелегальная "биржа труда"??! Вопросов ни у кого не возникает??! А к бабушкам несчастным прикопались по всей строгости сурового закона??!
Аноним, 22 августа 2019 14:34
они по крайней мере пройти не мешают и чуть ли за руки не хватают, пытаясь свою фигню втюхать
Аноним, 22 августа 2019 14:36
Чем они несчастные эти бабушки.Все получают пенсию.Это уже в крови у них-торговать.Ведь торгуют то в основном перекпы и с хилка.Неужели у таких можно покупать особенно для детей.Грязные,с немытыми руками.Если они в такой одежде торгуют.то в чем и чем они собирают ягоду
evro, 22 августа 2019 14:39
Мне вот тоже мимо бабушек ходить как-то не страшно и не трудно,а вот мимо толпы этих гастарбайтеров как то жутковато.

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