18.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Перестанет капать вода на головы пациентам в трэш-кардиологии Бердска

12:17 18.09.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
10 0

17 сентября в кардиологическом отделении Бердской ЦГБ начали ремонтировать крышу. Стараются успеть до осенних дождей. Капитально кардиологию отремонтируют в 2020 году. Новый главврач выбьет деньги у Минздрава.

Перестанет капать вода на головы пациентам в трэш кардиологии Бердска
В отделении кардиологии насквозь течет крыша
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Перестанет капать вода на головы пациентам в трэш кардиологии Бердска

«Врач не принадлежит себе»: Рано ушедшей из жизни маме посвятила выбор профессии главврач ЦГБ Бердска Алла ДробинскаяПерестанет капать вода на головы пациентам в трэш-кардиологии БердскаЕщё 19 новостей

Сегодня, 17 сентября, начался ремонт крыши в отделении кардиологии Бердской центральной городской больницы. Кровлю стараются залатать до начала сезона осенних дождей. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала главный врач ЦГБ Алла Дробинская. Напомним, что в палатах с больными в «сердечном» отделении насквозь течет крыша. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с жалобой обращался пациент стационара Александр Петров.

— Кровля действительно в плохом состоянии. Но учитывая то, что у нас ограничено время, мы провели экспертизу, и сейчас уже проводятся срочные ремонтные работы для временного решения вопроса. На капитальный ремонт требуется дополнительное финансирование через Минздрав. Эту процедуру мы планируем на следующий год, нужна будет более жесткая экспертиза, — уточнила Алла Николаевна сегодня, 17 сентября.

Напомним, что 2 сентября в кардиологии Бердска открылось первичное сосудистое отделение клиники Мешалкина. Краткосрочный ремонт кровли сделают этой осенью во всех четырех корпусах центральной Бердской больницы — и в хирургическом и в инфекционном.

Как новый главный врач Бердска Алла Дробинская решает вопрос кадрового голода, по какой причине она пришла работать в медицину, читайте в интервью «Курьер. Среда. Бердск» в самое ближайшее.

Алла Николаевна вступила в должность главного врача Бердской ЦГБ 19 августа. 9 августа главврач Юрий Краморов уволился с поста после проверки корпусов ЦГБ. Сорваны сроки ремонта по национальному проекту «Здравоохранение». На это было выделено 60 млн рублей.

Перестанет капать вода на головы пациентам в трэш кардиологии Бердска

Главный врач ЦГБ Бердска рассказала о ремонте крыш

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ремонт ЦГБ сдвинулся с мертвой точки?

Moris, 17 сентября 2019 18:45
выбивать деньги - норм тема
Аноним, 17 сентября 2019 18:59
Закрыта два года инфекционная больница. Когда до неё дойдёт очередь закончить ремонт? Условия не выносимых. Соединили вместе тубдиспансер и инфекцию!!!
Аноним, 17 сентября 2019 20:29
Прям выбьет? Битой?
Аноним, 17 сентября 2019 23:37
Очередные 60 млн?
Ее предшественник без всякой биты их выбил. Только вот куда дел, никто не знает. Также будет и в этом случае. Может быть пригласить попа, чтобы покрыл крышу золочеными куполами на века?
Поросёнок Пётр, 17 сентября 2019 20:47
Состояние множество российских больниц, это просто что-то с чем-то и это всё на фоне многомиллиардных отчислений для помощи всяким сириям, венисуэлам и прочим кубам. Всё ка всегда.
Аноним, 17 сентября 2019 23:38
Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Что в данной ситуации является несчастьем - крыша или глава?
Аноним, 17 сентября 2019 23:57
НВР: Очень скромный.
"Советник губернатора Ульяновской области по IT-технологиям Светлана Опенышева принесла извинения за опубликованную ранее в Instagram фотографию из нафталановой ванны, сделанную во время отдыха в Азербайджане.
"Хочу публично принести свои извинения тем, кого оскорбил или возмутил мой пост. Ни минуты не имела в намерениях кого-то обидеть, но так вышло, что чьи-то чувства оказались задеты, и мне жаль, что так произошло. Хотела лишь поделиться впечатлениями о приятном и недорогом отдыхе в замечательном государстве Азербайджан, но, видимо, выбрала неподобающую форму", — написала она в Facebook."
Интерфакс.
Аноним, 18 сентября 2019 09:19
Не надо нафталан за шоколад выдавать! Сама подписала! Немного пройдусь по защитникам чиновницы. "Неделя пребывания в пансионате с полным пансионом обойдётся в 45 тысяч рублей, что доступно не только для чиновников но и для любого, даже для ПЕНСИОНЕРА!"
Анастасия, 18 сентября 2019 10:23
Аноним ну ты и хам что же вы раньше не били в колокол когда уже пришло все в критическое состояния,а сейчас когда все началось сдвигаться с места у вас нет терпения.это все ваши специалисты довели никто не болел за больницу. После результатов будете говорить а мы верим что у нас в Бердске будет самая лучшая больница.
худой, 18 сентября 2019 11:09
А в это время уволился последний иммунолог! Крыши чинить это конечно дело хорошее, но всё же хочется услышать, а лучше увидеть на практике, как же новый главврач будет закрывать существующий уже не первый год острый кадровый дефицит?! Пока что врачи только увольняются и изменений в положительную сторону не видно! Лора нет, иммунолога нет, педиатр один на 5-10 участков (это все про детскую поликлинику)!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСэкономил 4,7 млн рублей за полгода на отказе услуг Новосибирскэнергосбыта КБУ Бердска
12:45 18-09-2019
Сэкономил 4,7 млн рублей за полгода на отказе услуг Новосибирскэнергосбыта КБУ Бердска
Бердск«Врач не принадлежит себе»: Рано ушедшей из жизни маме посвятила выбор профессии главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
12:31 18-09-2019
«Врач не принадлежит себе»: Рано ушедшей из жизни маме посвятила выбор профессии главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
Пенсионная реформа: копить пенсии сами начнут с 2021 года россияне
12:30 18-09-2019
Пенсионная реформа: копить пенсии сами начнут с 2021 года россияне
Во время лечения зуба запломбировали нос жительнице Кемерова
12:19 18-09-2019
Во время лечения зуба запломбировали нос жительнице Кемерова
БердскПерестанет капать вода на головы пациентам в трэш-кардиологии Бердска 10
12:17 18-09-2019
Перестанет капать вода на головы пациентам в трэш-кардиологии Бердска
Не будут валяться пьянчужки: Регионам могут разрешить открывать вытрезвители
12:15 18-09-2019
Не будут валяться пьянчужки: Регионам могут разрешить открывать вытрезвители
Жестоко избивали детей и выкладывали в интернет видео издевательств подростки в Новосибирской области
12:15 18-09-2019
Жестоко избивали детей и выкладывали в интернет видео издевательств подростки в Новосибирской области
Запретить "подростковые" татуировки требует депутат Госдумы Милонов
12:13 18-09-2019
Запретить
На радость курильщикам: Изделия с никотином раздадут в самолетах
12:10 18-09-2019
На радость курильщикам: Изделия с никотином раздадут в самолетах
Чем опасно наращивание ресниц?
12:07 18-09-2019
Чем опасно наращивание ресниц?