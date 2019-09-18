Перестанет капать вода на головы пациентам в трэш-кардиологии Бердска

17 сентября в кардиологическом отделении Бердской ЦГБ начали ремонтировать крышу. Стараются успеть до осенних дождей. Капитально кардиологию отремонтируют в 2020 году. Новый главврач выбьет деньги у Минздрава.

В отделении кардиологии насквозь течет крыша

Сегодня, 17 сентября, начался ремонт крыши в отделении кардиологии Бердской центральной городской больницы. Кровлю стараются залатать до начала сезона осенних дождей. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала главный врач ЦГБ Алла Дробинская. Напомним, что в палатах с больными в «сердечном» отделении насквозь течет крыша. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с жалобой обращался пациент стационара Александр Петров.

— Кровля действительно в плохом состоянии. Но учитывая то, что у нас ограничено время, мы провели экспертизу, и сейчас уже проводятся срочные ремонтные работы для временного решения вопроса. На капитальный ремонт требуется дополнительное финансирование через Минздрав. Эту процедуру мы планируем на следующий год, нужна будет более жесткая экспертиза, — уточнила Алла Николаевна сегодня, 17 сентября.

Напомним, что 2 сентября в кардиологии Бердска открылось первичное сосудистое отделение клиники Мешалкина. Краткосрочный ремонт кровли сделают этой осенью во всех четырех корпусах центральной Бердской больницы — и в хирургическом и в инфекционном.

Как новый главный врач Бердска Алла Дробинская решает вопрос кадрового голода, по какой причине она пришла работать в медицину, читайте в интервью «Курьер. Среда. Бердск» в самое ближайшее.

Алла Николаевна вступила в должность главного врача Бердской ЦГБ 19 августа. 9 августа главврач Юрий Краморов уволился с поста после проверки корпусов ЦГБ. Сорваны сроки ремонта по национальному проекту «Здравоохранение». На это было выделено 60 млн рублей.