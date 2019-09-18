Перестанет капать вода на головы пациентам в трэш-кардиологии Бердска

Сегодня, 17 сентября, начался ремонт крыши в отделении кардиологии Бердской центральной городской больницы. Кровлю стараются залатать до начала сезона осенних дождей. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала главный врач ЦГБ Алла Дробинская. Напомним, что в палатах с больными в «сердечном» отделении насквозь течет крыша. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с жалобой обращался пациент стационара Александр Петров.
— Кровля действительно в плохом состоянии. Но учитывая то, что у нас ограничено время, мы провели экспертизу, и сейчас уже проводятся срочные ремонтные работы для временного решения вопроса. На капитальный ремонт требуется дополнительное финансирование через Минздрав. Эту процедуру мы планируем на следующий год, нужна будет более жесткая экспертиза, — уточнила Алла Николаевна сегодня, 17 сентября.
Напомним, что 2 сентября в кардиологии Бердска открылось первичное сосудистое отделение клиники Мешалкина. Краткосрочный ремонт кровли сделают этой осенью во всех четырех корпусах центральной Бердской больницы — и в хирургическом и в инфекционном.
Как новый главный врач Бердска Алла Дробинская решает вопрос кадрового голода, по какой причине она пришла работать в медицину, читайте в интервью «Курьер. Среда. Бердск» в самое ближайшее.
Алла Николаевна вступила в должность главного врача Бердской ЦГБ 19 августа. 9 августа главврач Юрий Краморов уволился с поста после проверки корпусов ЦГБ. Сорваны сроки ремонта по национальному проекту «Здравоохранение». На это было выделено 60 млн рублей.
Ее предшественник без всякой биты их выбил. Только вот куда дел, никто не знает. Также будет и в этом случае. Может быть пригласить попа, чтобы покрыл крышу золочеными куполами на века?
Что в данной ситуации является несчастьем - крыша или глава?
"Советник губернатора Ульяновской области по IT-технологиям Светлана Опенышева принесла извинения за опубликованную ранее в Instagram фотографию из нафталановой ванны, сделанную во время отдыха в Азербайджане.
"Хочу публично принести свои извинения тем, кого оскорбил или возмутил мой пост. Ни минуты не имела в намерениях кого-то обидеть, но так вышло, что чьи-то чувства оказались задеты, и мне жаль, что так произошло. Хотела лишь поделиться впечатлениями о приятном и недорогом отдыхе в замечательном государстве Азербайджан, но, видимо, выбрала неподобающую форму", — написала она в Facebook."
Интерфакс.