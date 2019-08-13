Трэш-кардиология: Насквозь течет крышка в палатах с больными в «сердечном» отделении ЦГБ Бердска

Здесь нет даже косметического ремонта, штукатурка кусками свисает с потолка, а следы от потоков дождевой воды почернели. Как после бомбежки, в руинах, палата для участников Великой Отечественной войны.

Пациенты отделения кардиологии бердской больницы боятся дождей

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился житель Бердска Александр Петров и сообщил о том, что в стационаре отделения кардиологии бердской центральной городской больницы насквозь протекает крыша. Он лечится здесь первый раз и шокирован ситуацией. Сегодня, 13 августа, наш корреспондент выехал на место и убедился в этом. Здесь в терапевтическом корпусе №1 кровля действительно течет во всех палатах, на лестничной площадке и в «раздатке» — пищевом блоке, где напряжение в 380 вольт.

— Крыша бежит там, где лежат люди. Скоро начнется период дождей. Эту крышу делают пять лет и не сделали, — рассказывает Александр Михайлович.

Также в самом стационаре «Курьер. Среда. Бердск» дал комментарий еще один пациент.

-Я здесь уже несколько раз лежал. В 2015 году лечился, была такая же ситуация с крышей. Никто ничего не делает, о нас никто не беспокоится, — рассказал также пациент кардиологического отделения Виталий Файмон.

В таком же плачевном состоянии находится палата для ветеранов, участников войн и трезвенников тыла. Медицинский персонал отказался от комментариев. 14 августа заведующая кардиологическим отделением обещала рассказать, почему столько лет здесь не ремонтируют кровлю.

Напомним, что главврач Юрий Краморов уволился с поста 9 августа после проверки хода ремонта корпусов ЦГБ про путинскому проекту «Здравоохранение». Сорваны сроки — ремонта. Зам главы региона Юрий Петухов проконтролировал исполнение ремонтных работ в поликлинике «Бердская центральная городская больница», где завершен капитальный ремонт трех отделений: терапевтического, акушерско-поликлинического и стоматологического, идет оснащение отделений новым оборудованием, а так же двух детских поликлиник.

До кардиологии, видимо, не скоро дойдут руки… Читайте подробности в ближайшее время.