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Без горячей воды на полтора дня остались 9 домов, детсад и лицей №6 в Бердске

13:43 11.09.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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11 сентября КБУ приступил к замене трубы горячего водоснабжения у дома №52 на ул. Вокзальной. При испытании сетей накануне отопительного сезона не все выдерживают.

Без горячей воды на полтора дня остались 9 домов, детсад и лицей №6 в Бердске
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Муниципальный Комбинат бытовых услуг в среду приступил к замене участка трубопроводов горячего водоснабжения в районе дома №52 на ул. Вокзальной.

— В связи с производством работ по замене участка трубопроводов горячего водоснабжения в районе МКД Вокзальная, 52  произведено отключение горячей воды у потребителей от ЦТП-12 по адресам: ул. Вокзальная, 52; ул. Ленина, 83, 85, 87, 89; ул. Герцена, 6; ул. Горького, 1, 3, 5, детский сад №17, лицей №6, — сообщили в КБУ.

Горячей воды не будет с 10:00 среды, 11 сентября, ориентировочно, до 17:00 четверга, 12 сентября, уточнили в Комбинате.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 9 сентября КБУ начал испытывать сети на прочность перед началом отопительного сезона. Вероятно, не все трубы выдерживают.

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