Трубы на прочность испытывают перед запуском тепла в Бердске

С 9 сентября началась проверка теплосетей от всех бердских котельных, чтобы система была полностью готова, когда поступит команда включать отопление в бердские дома.

Батареи потеплеют в Бердске, вероятно, в конце сентября

С понедельника, 9 сентября, муниципальный Комбинат бытовых услуг начал заполнять водой внутриквартальные и внутридомовые системы отопления. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск», директор КБУ Владимир Воспанчук, так коммунальщики проверят на прочность трубы перед началом отопительного сезона.

— Давление надо проверить. Заполним трубы, и если обнаружим какие-то дефекты, будем устранять. Ждем начала отопительного сезона. Дата еще не назначена, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Воспанчук. — Система сейчас завоздушена. Надо создать давление, чтобы все было готовы, все насосы проверяем. Чтобы система была полностью готова, когда поступит команда включать отопление.

С 9 по 12 сентября проверят теплосети от котельных ТГК-1, «Новой» в Микрорайоне и «Вега». 13 сентября заполнят водой трубы больничного корпуса на ул. Пушкина, а также в Изумрудном городке и в зеленой зоне на территории бывшего «Бердского» санатория.

Пока погода позволяет обходиться бердчанам без горячих батарей. Как пояснял «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Воспанчук, тепло запускают в дома тогда, когда среднесуточная температура наружного воздуха держится на уровне 8 градусов тепла в течение пяти дней.