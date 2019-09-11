11.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Мешает проезду прощальный зал в п. Боровом Бердска: «Никогда не знаешь сколько человек придут проститься с усопшим»

16:00 11.09.2019, Алена Романцова Фото: Галина Панчева
0

Два месяца назад открылись новые прощальные залы на окраине Бердска. Иногда двух парковок не хватает, чтобы вместить всех желающих проститься с покойными. Бывает одновременно несколько сот машин.

Мешает проезду прощальный зал в п. Боровом Бердска: Никогда не знаешь сколько человек придут проститься с усопшим
Возле похоронных залов в Боровом сделаны две большие парковки
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Мешает проезду прощальный зал в п. Боровом Бердска: Никогда не знаешь сколько человек придут проститься с усопшим

Мешает проезду прощальный зал в п. Боровом Бердска: «Никогда не знаешь сколько человек придут проститься с усопшим»Как правильно поминать: что готовить, как рассаживаться, какую посуду выбиратьЕщё 47 новостей

Вчера, 10 сентября, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился житель Бердска Сергей с жалобой на то, что машины у новых прощальных залов перегораживают дорогу. Напомним, что на ул. Солнечной, 11А/1 открылись два новых зала для проведения похорон «МК Ветеран».

— Машин скапливается так много, что некоторые стоят на полдороги. Нам не проехать ни туда, ни обратно. Пусть тогда собственник делает парковки, — отмечает Сергей.

Залы были специально построены в отделении от центра города, на окраине, чтобы не мешать горожанам. Директор ритуальной компании «МК Ветеран», собственник прощальных залов Владимир Ладышкин рассказал, что у здесь сделаны две парковки.

— С обеих сторон от ворот отсыпаны две стоянки примерно на 20-30 машин. Мы все сделали для людей. Просто не предугадаешь, сколько приедет машин. Это человеческий фактор. Это вопрос, который может коснуться каждого. И сколько приедут людей с тобой проститься, никогда не знаешь. Просто вчера были многолюдные похороны приехали очень много родственников усопшего. Это единичный случай, раньше у нас таких жалоб не было, — сказал Владимир Александрович, отметив, что пару раз на прощание приезжали сотни автомобилей.

Также он подчеркнул, что сделать огромную парковку на 100 машин тоже не просто. Тем более, иногда случается такое, что приезжают всего две машины. Похороны всегда проходят по-разному. Собственник старается создать все условия для людей, чтобы было удобно и жителям поселка, и тем, кто приезжает прощаться с умершим человеком.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Прощальные залы нужны Бердску?

Последние новости

Оживили пациента после 25-минутной остановки сердца на Сахалине
18:45 11-09-2019
Оживили пациента после 25-минутной остановки сердца на Сахалине
БердскРегистрацию транспорта вернула в город власть Бердска 5
18:35 11-09-2019
Регистрацию транспорта вернула в город власть Бердска
Медведев отменил СССР: Советские нормативы перестанут действовать с 2020 года
18:30 11-09-2019
Медведев отменил СССР: Советские нормативы перестанут действовать с 2020 года
Жители в шоке: расширяют паркувку за счет детской площадке на ул. Рогачева 2
18:19 11-09-2019
Жители в шоке: расширяют паркувку за счет детской площадке на ул. Рогачева
Новую пенсионную реформу в части добровольных накоплений поддержал одобрил глава ПФР
18:15 11-09-2019
Новую пенсионную реформу в части добровольных накоплений поддержал одобрил глава ПФР
БердскПереедет в подаренную квартиру после сбора урожая фронтовичка Мария Левина из Бердска
18:00 11-09-2019
Переедет в подаренную квартиру после сбора урожая фронтовичка Мария Левина из Бердска
За падение шкафов со стены на 5-классниц к двум годам условно приговорил мастера суд Новосибирска
17:45 11-09-2019
За падение шкафов со стены на 5-классниц к двум годам условно приговорил мастера суд Новосибирска
Сюрприз: Нашла в колбасе обручальное кольцо жительница Новосибирска 6
17:30 11-09-2019
Сюрприз: Нашла в колбасе обручальное кольцо жительница Новосибирска
Бердск75 лет Победы: Возмущены розовой окраской стен и разрухой на мемориале Славы жители Бердска 4
17:25 11-09-2019
75 лет Победы: Возмущены розовой окраской стен и разрухой на мемориале Славы жители Бердска
БердскИз-за пьяных отдыхающих закрыли главный вход в санаторий "Сибиряк" в Бердске 29
17:15 11-09-2019
Из-за пьяных отдыхающих закрыли главный вход в санаторий