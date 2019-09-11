Мешает проезду прощальный зал в п. Боровом Бердска: «Никогда не знаешь сколько человек придут проститься с усопшим»

Два месяца назад открылись новые прощальные залы на окраине Бердска. Иногда двух парковок не хватает, чтобы вместить всех желающих проститься с покойными. Бывает одновременно несколько сот машин.

Возле похоронных залов в Боровом сделаны две большие парковки

Вчера, 10 сентября, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился житель Бердска Сергей с жалобой на то, что машины у новых прощальных залов перегораживают дорогу. Напомним, что на ул. Солнечной, 11А/1 открылись два новых зала для проведения похорон «МК Ветеран».

— Машин скапливается так много, что некоторые стоят на полдороги. Нам не проехать ни туда, ни обратно. Пусть тогда собственник делает парковки, — отмечает Сергей.

Залы были специально построены в отделении от центра города, на окраине, чтобы не мешать горожанам. Директор ритуальной компании «МК Ветеран», собственник прощальных залов Владимир Ладышкин рассказал, что у здесь сделаны две парковки.

— С обеих сторон от ворот отсыпаны две стоянки примерно на 20-30 машин. Мы все сделали для людей. Просто не предугадаешь, сколько приедет машин. Это человеческий фактор. Это вопрос, который может коснуться каждого. И сколько приедут людей с тобой проститься, никогда не знаешь. Просто вчера были многолюдные похороны приехали очень много родственников усопшего. Это единичный случай, раньше у нас таких жалоб не было, — сказал Владимир Александрович, отметив, что пару раз на прощание приезжали сотни автомобилей.

Также он подчеркнул, что сделать огромную парковку на 100 машин тоже не просто. Тем более, иногда случается такое, что приезжают всего две машины. Похороны всегда проходят по-разному. Собственник старается создать все условия для людей, чтобы было удобно и жителям поселка, и тем, кто приезжает прощаться с умершим человеком.