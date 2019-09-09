Достойные проводы: Два похоронных зала открылись в Бердске

Прощание с близкими и дорогими людьми предстоит каждому из нас. К сожалению, смертны все.

И все больше ритуал прощания становится цивилизованным. В этом помогают профессионалы. Ничто не заменит умершего, но прощание становится частью того, что называется в народе «достойные проводы»

20 лет помогаем бердчанам в горе

Именно мотиву «достойно проститься» следовала компания МК Ветеран, открыв в Бердске два новых больших похоронных зала. Тут тихо, камерно, создана обстановка, которая помогает проститься с умершим.

МК Ветеран на рынке ритуальных услуг более 20 лет. Многие знают магазин ритуальных товаров на ул. Островского, 84. Зная потребности бердчан в ситуации горя, собственник компании решил открыть большие залы для прощания, их, по наблюдениям и изучению спроса, не хватало городу.

Новые залы расположены по адресу: Бердск, ул. Солнечная, 11а/1 (пос. Боровой). Еще открыт магазин похоронных принадлежностей, действует собственный автопарк, оказывается полный комплекс услуг.

Круглосуточный график работы, индивидуальный подход и огромный опыт работы позволяют сотрудникам решить все вопросы, связанные с похоронами.

Прощание: тихо и печально, грустно и легко

Прощание с близкими начинается с боли утраты. И это первый и главный вопрос, который постарались решить сотрудники салона. Для того чтобы перенести утрату было не так тяжело, они готовы взять на себя все заботы. Благодаря круглосуточному режиму работы, специалисты в любое время готовы принять ваш звонок и начать похороны. Забрать тело бригада ритуальной службы может прямо из дома или больницы (если есть справка). Здесь происходит полная подготовка к прощанию, только стоит определиться с выбором для процессии. Но и тут вам помогут и подскажут опытные консультанты.

В ближайшее время установят холодильники, чтобы дожидаться далеко живущих родственников или решить за это время иные вопросы.

Два больших прощальных зала, оформленные в сдержанных светлых тонах, атмосфера уюта и спокойствия станут местом, где вы сможете побыть и проститься в последний раз с родным человеком.

Для цветов, которые приносят на прощание, в зале есть узорные вазы, поэтому не надо беспокоиться о том, куда положить цветы.

На кованых диванах с кожаными светлыми покрытиями можно сидеть вблизи гроба и вспоминать моменты, связывающие вас с человеком.

Высокие росписи на стенах в залах с изображениями Иисуса Христа или колонны, уводящие вдаль — все это атмосфера спокойствия и комфорта.

При строительстве залов предусмотрели момент вноса тела в зал. Гроб заносят с обратной стороны зала, а родственники для прощания входят в центральный вход, где уже все готово для прощания. По желанию, могут включить музыку.

Учтены все тонкости

— Важно, когда сотрудники похоронной компании обучены все делать так, а точнее делают так, что в момент прощания, родные не озабочены, как, куда и на что поставить гроб, они не переживают, куда кого усадить или где взять вазы под цветы, когда необходимо говорить слова прощания, они ведут себя не как сторонние наблюдатели — «мол, быстро сделал и забыл», а как участники траурного действа, а те, кто пришел на похороны ощущают, что все сделано так, как положено, учтены все формальности, которые приняты в нашем обществе, — делится Владимир Александрович.

При церемонии прощания сотрудники МК Ветеран одеты в специальную траурную форму в соответствии с процессией. Цвет формы можно выбрать по желанию заказчика.

Обряд прощания в залах можно проводить не только для исповедующих православную веру, но иную: иудейскую, мусульманскую и иную. Для этого учтут все тонкости и детали вероисповедования. Отец Василий заметил, когда посетил прощальный комплекс, что подобного нет даже в Новосибирске.

Собственный автопарк салона МК Ветеран отвечает всем современным стандартам. На выбор пассажирские катафалки фирмы «Форд» (11 и 20 мест).

Сплоченный коллектив окажет свои услуги профессионально и оперативно, выполнит все задачи при захоронении.



Работники ритуального салона готовы взять на себя все вопросы:

— связанные с оформлением документов,

— помогут выбрать место захоронения,

— организовать всю похоронную процессию.

Предоставят и дополнительные услуги:

— заказать похоронные принадлежности,

— гробы,

— оградки,

— памятники,

— скамейки,

— благоустройство и уход за могилами.

Место для прощания

Когда владелец МК Ветеран выбирал участок для размещения прощальных залов, то искал место, где людям будет тихо и спокойно, чтобы легче перенести утрату. Рядом с салоном находится конечная остановка автобуса №17.

— Планов много, — делится Владимир Александрович, руководитель компании МК Ветеран. — Хотим открыть поминальный зал (трапезную), сделать смотровую площадку с образцами памятников, плиточных покрытий. Хочется, чтобы наши горожане могли получить полный комплекс услуг, не упустить ничего, что было важно для их родного человека.

Для сотрудников салона МК Ветеран нет «дешевых» или «дорогих» похорон. Христианское или мусульманское захоронение — любое траурное мероприятие пройдет на высшем уровне, с трепетным отношением к усопшему и его близким.

В ритуальном салоне МК Ветеран прощание с вашими родными пройдет культурно, красиво, достойно.

Прощальные залы находятся по адресу: Бердск, ул. Солнечная, 11а/1

Прием заказов: ул. Островского, 84. Тел:. 3-00-61, 8-913-766-68-70, 8-913-766-68-70

на правах рекламы