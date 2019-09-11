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Управляющую компанию ищут скандальной новостройке у парка Победы в Бердске

12:15 11.09.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Власть объявила открытый конкурс. Высотку сдали в эксплуатацию 12 августа 2019 года. Против строительства несколько лет боролись жители соседних домов.

Управляющую компанию ищут скандальной новостройке у парка Победы в Бердске
9-этажка №15 на ул. Спортивной официально сдана в эксплуатацию

Администрация Бердска объявила открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом №15 на ул. Спортивной.

Согласно постановлению, подписанному главой города Евгением Шестерниным, новостройку ввели в эксплуатацию 12 августа 2019 года. И теперь нужно определить, кто будет обслуживать многоэтажку.

Найти по конкурсу управляющую компанию поручено директору управления ЖКХ Максиму Совбанову. Контроль за исполнением постановления возложен на вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители расположенных рядом со Спортивной, 15, домов с 2016 года выступали против строительства дома на спортивной и детской площадках. Они написали десятки жалоб во все инстанции, какие было можно, в том числе и президенту Путину. Невзирая на протест, строительство 9-этажки началось летом 2017 года. Застройщик не внимал предписаниям мэрии, замечаниям минстроя. Последний даже подавал на него в суд. Но в иске минтрансу отказали.

В конце марта прошлого года в бердской горадминистрации прошли публичные слушания по изменению зонирования земельного участка под строительством 9-этажки. Статус земельного участка с территории парков и скверов поменяли на многоэтажную жилую застройку.

Инициативная группа обратилась за помощью в областную прокуратуру. Новосибирский областной суд 15 июня удовлетворил иск областной прокуратуры с требованием признать решение бердского горсовета депутатов от 25 февраля 2014 года об изменении территории зоны парков, скверов, бульваров на зону среднеэтажной жилой застройки в районе пересечения улиц Пушкина и Спортивной, противоречащим отдельным нормам градостроительного кодекса РФ и недействующим с момента принятия.

На публичные слушания члены инициативной группы, выступавшие против застройки, опоздали. Зато там присутствовали жители других домов, которые одобряли строительство 9-этажки. Мол, территория раньше была грязной и заброшенной, а теперь ее благоустроят, обустроят детскую площадку.

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От редакции

Дом мешает?

Аноним, 11 сентября 2019 12:25
Не ищите компанию, дом построен на болоте из опилочного фундамента - скоро рухнет

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