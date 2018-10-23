Опубликовать список комиссии по приемке 9-этажки у парка Победы требуют жители Бердска

Не успела задать неудобные вопросы 22 октября на публичных слушаниях по подтверждению проекта межевания в границы ул. Спортивной жительница Бердска Светлана Талочко. Продолжались они всего 6 минут.

— Я не ожидала, что публичные слушания завершатся за 6 минут. Будто их специально провели в такой спешке. Я немного опоздала и не успела задать вопросы, которые волновали жителей. В рамках ли выполнения суда проходят публичные слушания? Это просто удивительно: узаконить землю через 4 года и только под влиянием судебного решения. До этого чиновники сопротивлялись и говорили, что все законно. Мне хотелось узнать, кто выступит гарантом, что не будет коммунального коллапса на квартале из-за подключения новостройки и больницы. Кто войдет в комиссию, которая примет этот дом? Хотелось бы, чтобы список этих специалистов был опубликован в «Курьере». Чтобы было потом с кого спросить, если случатся коммунальные аварии, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 23 октября Светлана Талочко.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители расположенных рядом со Спортивной, 15, домов с 2016 года выступали против строительства дома на спортивной и детской площадках. Они написали десятки жалоб во все инстанции, какие было можно, в том числе и президенту Путину. Невзирая на протест, строительство 9-этажки началось летом 2017 года. Застройщик не внимал предписаниям мэрии, замечаниям минстроя. Последний даже подавал на него в суд. Но в иске минтрансу отказали.

В конце марта текущего года в бердской горадминистрации прошли публичные слушания по изменению зонирования земельного участка под строительством 9-этажки. Статус земельного участка с территории парков и скверов поменяли на многоэтажную жилую застройку.

Инициативная группа обратилась за помощью в областную прокуратуру. Новосибирский областной суд 15 июня удовлетворил иск областной прокуратуры с требованием признать решение бердского горсовета депутатов от 25 февраля 2014 года об изменении территории зоны парков, скверов, бульваров на зону среднеэтажной жилой застройки в районе пересечения улиц Пушкина и Спортивной, противоречащим отдельным нормам градостроительного кодекса РФ и недействующим с момента принятия.

На публичные слушания члены инициативной группы, выступавшие против застройки, опоздали. Зато там присутствовали жители других домов, которые одобряли строительство 9-этажки. Мол, территория раньше была грязной и заброшенной, а теперь ее благоустроят, обустроят детскую площадку.

Светлану Талочко очень интересуют вопросы, как в городе реализуют или собираются реализовать президентскую программу 10-летия детства, развивают дворовый спорт, в частности на их квартале.

— Раз от разу на разных уровнях, городских, областных, очень торжественно открываем одну и ту же хоккейную коробку рядом с домом №1 по ул. Горького. Хвалим друг друга, вешаем плакаты, жмем руки. Демонстрируем областному правительству, какой у нас прекрасный дворовый спорт в одном месте, — иронизировала Светлана Ивановна.

По словам Талочко, бердским чиновникам была бы честь и хвала, если бы на том месте, где теперь выросла 9-этажка, горадминистрация с нуля построила бы хоккейную коробку.