Из-за пьяных отдыхающих закрыли главный вход в санаторий «Сибиряк» в Бердске

От постояльцев здравницы начали поступать жалобы, что по территории санатория ходят толпы людей, а им хочется покоя.

Толпы горожан мешали отдыхающим санатория «Сибиряк»

Как писал «Курьер.Среда.Бердк» с 28 августа через главный вход в бердский санаторий «Сибиряк» могут попасть только проживающие по путевки или получающие в здравнице медицинские услуги. Другие могут попасть и прогуляться по территории санатория, не доезжая 150 метров до ворот «Сибиряка» возле вывески Хаски-парк.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» председатель совета директоров учреждения Николай Харченко, данное нововведение вызвано тем, что от проживающих поступали жалобы, что по территории санатория ходят толпы людей, а им хочется покоя.

— К нам наведываются частенько нетрезвые граждане, которые нарушают покой отдыхающих. Благодаря тому, что бердчане гуляют по отдельной территории, гости довольны, — акцентировал Николай Константинович.

Руководство «Сибиряка» планирует раздвоить территорию для жителей и отдыхающих. К следующему лету появится детский уголок, дополнительные дорожки, к зиме сделают каток.