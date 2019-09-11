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Из-за пьяных отдыхающих закрыли главный вход в санаторий «Сибиряк» в Бердске

11:09 11.09.2019, Елена Белоусова Фото: Курьер. Среда. Бердск.
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От постояльцев здравницы начали поступать жалобы, что по территории санатория ходят толпы людей, а им хочется покоя.

Из за пьяных отдыхающих закрыли главный вход в санаторий Сибиряк в Бердске
Толпы горожан мешали отдыхающим санатория «Сибиряк»

Как писал «Курьер.Среда.Бердк» с 28 августа через главный вход в бердский санаторий «Сибиряк» могут попасть только проживающие по путевки или получающие в здравнице медицинские услуги. Другие могут попасть и прогуляться по территории санатория, не доезжая 150 метров до ворот «Сибиряка»  возле вывески Хаски-парк.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» председатель совета директоров учреждения Николай Харченко, данное нововведение вызвано тем, что от проживающих поступали жалобы, что по территории санатория ходят толпы людей, а им хочется покоя.

— К нам наведываются частенько нетрезвые граждане, которые нарушают покой отдыхающих. Благодаря тому, что бердчане гуляют по отдельной территории, гости довольны, — акцентировал Николай Константинович.

Руководство «Сибиряка» планирует раздвоить территорию для жителей и отдыхающих. К следующему лету появится детский уголок, дополнительные дорожки, к зиме сделают каток.

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От редакции

Часто гуляете по территории санатория?

гость, 11 сентября 2019 11:27
Правильно сделали. Как постояльцам отдыхать, если туда заруливают быдловато- маргинальные личности.
АнтиЯ, 11 сентября 2019 11:43
Давно пора, а то сидишь в ресторане, а за окном толпы голодающих. Стоят и смотрят. А по сути Сибиряк наступил на свои же грабли ( нужно больше золота (с)) прокат,"Нора" и тд, доведя это все до неконтролируемого абсурда. Ситуация с прокатными домиками. Надо было изначально учить народ и ставить всё на коммерческие рельсы, поэтому сейчас и пойдет волна негодования и справится с ней будет невозможно.
ПыСы. Впору задуматься властям и решив проблему с пакетоносителей вернуть народу набережную.
Аноним, 11 сентября 2019 12:09
Вчера кто то ходил по берегу в Новом поселке и орал дурниной.
Просто вот так , ааааааааа , аааааааа, звуки то приближались, то отдалялись.
Среди отдыхающих тоже есть любители побуянить издавна вот этот смешной трафарет объявления из заброшенного санатория.
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2019/09/03e970ed1dc9103422c641619b1e49db.jpg
Валера, 11 сентября 2019 12:25
В Бердске всегда было правилом хорошего тона пить, курить и драться. Это общество немного разбавили переехавшие из академгородка и более благополучных городов страны. При первой возможности люди уезжают в соседний новосибирск, или куда подальше.
igk63, 11 сентября 2019 12:59
Вас из Акадэма нагнали?
Аноним, 11 сентября 2019 13:06
Что то не вижу я благополучия в Академгородке, вот прям в упор, не вижу. Даже наоборот, как то все скудно и ущербно.
Аноним, 11 сентября 2019 12:30
"Хотели как лучше а получилось как всегда." В.С.Черномырдин.
Евгений, 11 сентября 2019 12:50
Останется гуляющим только центральный парк. Чего и следовало ожидать: люди приехали отдыхать, а тут беготня, малыши, вечером пьяницы.
Аноним, 11 сентября 2019 12:59
Единственное место в городе, где можно было погулять с детьми. Чисто, красиво. Везде скамейки. Есть детям, где поиграть и что посмотреть. А на доске почёта что-то нет Сибиряка.
Городу просто необходимо такое место и не одно. Неужели нельзя так же сделать в Метелице? Засорили этот участок лесорубы. Вычистить и поставить скамейки, ввести в штат дворников. Нужна приличная набережная на Попова. Небольшую набережную можно соорудить у мостика через Раздельную. Построить мост. Люди бы там гуляли и по мосту и рядом. И отдыхающим, и местному населению, и дачникам было бы хорошо. Мост и набережная привлекало бы ещё больше клиентов соседних санаториев. И, возможно, они могли бы спонсировать часть проекта. Администрация не хочет работать, один ответ, что ни на что нет денег. Так думать надо, как их сделать, как найти. Вот церкви же строят всем миром. Город окружают леса и вода. Можно из Бердска игрушечку сделать. Но к сожалению, нет у города настоящих управленцев.
Ната, 11 сентября 2019 13:28
Мы раньше любили с детьми приезжать в сибиряк, а теперь не хочется((( любили пообедать в самом санатории или в норе, затем погулять по территории. Теперь же, чтобы пообедать нужно позвонить в звонок, тебе откроет охрана и на выходе показать чек!!! Смешно до абсурда!!! Больше туда не поедем, уж лучше будем гулять в соседнем санатории рассвет он ничем не хуже!!!!
Аноним, 11 сентября 2019 13:33
НВР:
Да

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