Из-за пьяных отдыхающих закрыли главный вход в санаторий «Сибиряк» в Бердске

Как писал «Курьер.Среда.Бердк» с 28 августа через главный вход в бердский санаторий «Сибиряк» могут попасть только проживающие по путевки или получающие в здравнице медицинские услуги. Другие могут попасть и прогуляться по территории санатория, не доезжая 150 метров до ворот «Сибиряка» возле вывески Хаски-парк.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» председатель совета директоров учреждения Николай Харченко, данное нововведение вызвано тем, что от проживающих поступали жалобы, что по территории санатория ходят толпы людей, а им хочется покоя.
— К нам наведываются частенько нетрезвые граждане, которые нарушают покой отдыхающих. Благодаря тому, что бердчане гуляют по отдельной территории, гости довольны, — акцентировал Николай Константинович.
Руководство «Сибиряка» планирует раздвоить территорию для жителей и отдыхающих. К следующему лету появится детский уголок, дополнительные дорожки, к зиме сделают каток.
ПыСы. Впору задуматься властям и решив проблему с пакетоносителей вернуть народу набережную.
Просто вот так , ааааааааа , аааааааа, звуки то приближались, то отдалялись.
Среди отдыхающих тоже есть любители побуянить издавна вот этот смешной трафарет объявления из заброшенного санатория.
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2019/09/03e970ed1dc9103422c641619b1e49db.jpg
Городу просто необходимо такое место и не одно. Неужели нельзя так же сделать в Метелице? Засорили этот участок лесорубы. Вычистить и поставить скамейки, ввести в штат дворников. Нужна приличная набережная на Попова. Небольшую набережную можно соорудить у мостика через Раздельную. Построить мост. Люди бы там гуляли и по мосту и рядом. И отдыхающим, и местному населению, и дачникам было бы хорошо. Мост и набережная привлекало бы ещё больше клиентов соседних санаториев. И, возможно, они могли бы спонсировать часть проекта. Администрация не хочет работать, один ответ, что ни на что нет денег. Так думать надо, как их сделать, как найти. Вот церкви же строят всем миром. Город окружают леса и вода. Можно из Бердска игрушечку сделать. Но к сожалению, нет у города настоящих управленцев.
Да