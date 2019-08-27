Ограничил прогулки туристов по своей территории санаторий «Сибиряк» Бердска

С 28 августа через главный вход в санаторий и на его территорию смогут попасть только гости, проживающие в санатории по путевкам, или получающие в нем медицинские услуги.

Бердчане с удовольствием прогуливаются по парку «Сибиряк»

Предупредила об ограничении входа на территорию своего парка администрация санатория «Сибиряка» Бердска. Изменения связаны с открытием нового входа в парк.

-Вход, не доезжая 150 метров до первых ворот Санатория «Сибиряк» — ориентир вывеска «Хаски-парк». По новой лесной дорожке можно дойти и до зоопарка, и до трактира «Лисья Нора». Посетить прокат Санатория, тир, Дом охотника, — отмечается в сообщении сообщества парка социальной сети Вконтакте.

С 28 августа через главный вход в санаторий «Сибиряк» и на его территорию смогут попасть только гости, проживающие в санатории по путевкам, или получающие в нем медицинские услуги.

Стоит отметить, что территория парка охраняется и патрулируется службой внутренней безопасности санатория, оснащена видеокамерами.