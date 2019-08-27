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Ограничил прогулки туристов по своей территории санаторий «Сибиряк» Бердска

16:30 27.08.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С 28 августа через главный вход в санаторий и на его территорию смогут попасть только гости, проживающие в санатории по путевкам, или получающие в нем медицинские услуги.

Ограничил прогулки туристов по своей территории санаторий Сибиряк Бердска
Бердчане с удовольствием прогуливаются по парку «Сибиряк»

Предупредила об ограничении входа на территорию своего парка администрация санатория «Сибиряка» Бердска.  Изменения связаны с открытием нового входа в парк.

-Вход, не доезжая 150 метров до первых ворот Санатория «Сибиряк» — ориентир вывеска «Хаски-парк». По новой лесной дорожке можно дойти и до зоопарка, и до трактира «Лисья Нора». Посетить прокат Санатория, тир, Дом охотника, — отмечается в сообщении сообщества парка  социальной сети Вконтакте.

С 28 августа через главный вход в санаторий «Сибиряк» и на его территорию смогут попасть только гости, проживающие в санатории по путевкам, или получающие в нем медицинские услуги.

Стоит отметить, что территория парка охраняется и патрулируется службой внутренней безопасности санатория, оснащена видеокамерами.

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От редакции

Прогуливаетесь по санаторию?

Аноним, 27 августа 2019 16:43
Что и требовалось доказать. Мягко стелили. Парк. Для жителей бердска и тд и тп. получите распишитесь. Что ещё ограничат?
Аноним, 27 августа 2019 17:09
ВЫ читать умеете? В парк для всех посетителей вход будет другой. На территорию санатория (не парка!) вход только отдыхающим в санатории.
Аноним, 27 августа 2019 17:10
вы бы хоть прочитали перед тем как желчь свою изливать и клеймить всех подряд попусту!
Никто вход в парк не ограничивал и не собирается ограничивать!
А вот на территорию санатория действительно шастать незачем.
Молодцы что отдельных вход в парк сделали кстати - давно пора.
читатель, 27 августа 2019 17:24
А пусть меня попробуют тормознуть!
Аноним, 27 августа 2019 20:12
осталось забор перенести и собачью будку с охранником...
Евгений, 27 августа 2019 17:09
Вот и показывает подобное то, чего не хватает в городе: тенистого, ухоженного парка с дорожками и детскими площадками. Центральный парк по-своему хорош, но мало тени и много людей. А владельца Сибиряка можно понять. Он не подряжался за бесплатно уголкиотдыха для горожан устраивать.
Аноним, 27 августа 2019 17:18
в городе скверов действительно не хватает.
а руководство Сибиряка - большие молодцы: хоть и не подряжались, а заботятся и обустраивают парк.
Ольга, 27 августа 2019 19:26
То, что вы говорите, "не подряжались" - не совсем верно. Наверняка, когда они брали в аренду территорию, одним из условий было как раз общедоступность. А то, что они там наводят порядок и т.д и т.п и люди со всего города,и гости города с удовольствием идут в этот парк - опять же в первую очередь для владельцев санатория хорошо. Грамотный ход. И отдыхающих привлекают, и слава идет. И прибыль, однако.С одних отдыхающих они бы столько не состригли)
Аноним, 27 августа 2019 20:38
Доступ в парк "простым смертным"не закрыли ведь?Просто вход другой?Знакомая в выходные поведала что закрыли Сибиряк,огорчился очень,за короткий промежуток это место стало "отдушиной"для горожан...Немного в любимом Бердске мест свободного доступа.
Гость, 27 августа 2019 21:48
Наверное кто-то повадился обедать в санатории на халяву??!
Аноним, 27 августа 2019 23:25
Вот и хорошо! Правильно!Так никто никому не мешает.

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