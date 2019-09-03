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Отремонтируют в осень 10 дворов на 27 млн рублей по программе «Комфортная среда» в Бердске

13:58 03.09.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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В программу попали дома: Ленина №16, 16А, 18; Микрорайон №15, 22-24; Комсомольская №24; Лелюха №26; Рогачева №1. Проекты не переходящие. Благоустройство планируют успеть сделать в этом году — до холодов.

Отремонтируют в осень 10 дворов на 27 млн рублей по программе «Комфортная среда» в Бердске
Активно идут работы во дворе дома №16 ул. Ленина по «комфортной среде»

27 млн рублей получил город Бердск на ремонт десяти дворов по программе «Комфортная городская среда». Об этом сегодня, 3 сентября, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» зам мэра Бердска по строительству и дорожному хозяйству Владимир Захаров.

— Две недели назад город получили дополнительно средства. Деньги остались с центрального парка, где не был найден подрядчик. Появилась экономия, средства перераспределили. Проекты на дворы уже были готовы, — уточнил Владимир Николаевич.

В программу попали дома: Ленина №16, 16А, 18; Микрорайон №15, 22-24; Комсомольская №24; Лелюха №26; Рогачева №1. По этим адресам проведут полный комплекс работ: сделают парковки, проезды, тротуары, озеленение, установят игровые формы. Все благоустроить планируют успеть уже этой осенью.

Напомним, что на доме №1 ул. Кутузова в Бердске жители замазали краской табличку «Единой России». Они оказались недовольный проведенным ремонтом по программе «Комфортная среда». Вешать обратно или заменять на новую табличку партийцы отказались.

Отремонтируют в осень 10 дворов на 27 млн рублей по программе «Комфортная среда» в Бердске

В 10 дворах Бердская осенью 2019 года сделают благоустройство по «Комфортной среде»

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От редакции

Успеют сделать до снега?

Наташа N., 03 сентября 2019 14:17
По каким критериям попадают те или иные дома в программу «Комфортная городская среда», вот мой двор "разбитый" до невозможности, в центре города и никак, никуда не попадает!..
под, 03 сентября 2019 14:52
По подконтрольной системе. Вы же понимаете что все происходит под контролем ЕР.
ок, 03 сентября 2019 14:38
А жильцов спросили? на Комсомольской 24, нет новых парковок.
Аноним, 03 сентября 2019 14:41
Партийцы ЕР будут вывешивать таблички на всех домах, дворы которых отремонтируют за счет налогоплательщиков по госпрограмме «Комфортная городская среда»?
Тогда пусть включат в программу расходы на краску, которой жители будут закрашивать таблички с логотипом ненавистной им партии.

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