Со злости замазали краской табличку «Единой России» на доме по ул. Кутузова в Бердске

Во дворе дома проводилось благоустройство по программе «Комфортная среда». Жителей не устроило качество ремонта. И они в знак протеста закрасили партийную вывеску. Но испорченную вывеску оперативно сняли.

Табличка «Единой России» висела над первым подъездом дома №1 ул. Кутузова в Бердске

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась жительница дома №7 по ул. К. Маркса. Наталья Владимировна рассказала, что во дворе ее дома проводился ремонт двора в рамках программы «Комфортная городская среда» по приоритетному проекту «Единой России».

Работы были проведены настолько плохо, что люди даже со злости закрасили табличку с названием партии на доме напротив — на пятиэтажке №1 на ул. Кутузова. Но испорченную вывеску оперативно сняли.

Заместитель секретаря отделения партии «Единая Россия» в Бердске Андрей Пилько прокомментировал ситуацию «Курьер. Среда. Бердск»:

— Я знаю, что табличка была замазана, ее сняли. Это первый такой случай. У нас на всех домах, где ведется ремонт по проекту «Комфортная городская среда», так обозначено. Такой факт у нас только в одном месте. Мы каждую неделю выезжаем во дворы по вторникам. Жители высказывают свои замечания, а мы в рамках общественного контроля эти вопросы решаем. Проблемы, которые там были, они решались и решаются сейчас, — сказал Андрей Геннадьевич.

Подробности читайте в ближайшее время.

Аналогичная партийная табличка висит на доме в Северном микрорайоне. Фото в «Курьер. Среда. Бердск» присылали читатели.