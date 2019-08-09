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Со злости замазали краской табличку «Единой России» на доме по ул. Кутузова в Бердске

11:50 09.08.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Во дворе дома проводилось благоустройство по программе «Комфортная среда». Жителей не устроило качество ремонта. И они в знак протеста закрасили партийную вывеску. Но испорченную вывеску оперативно сняли.

Со злости замазали краской табличку «Единой России» на доме по ул. Кутузова в Бердске
Табличка «Единой России» висела над первым подъездом дома №1 ул. Кутузова в Бердске

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась жительница дома №7 по ул. К. Маркса. Наталья Владимировна рассказала, что во дворе ее дома проводился ремонт двора в рамках программы «Комфортная городская среда» по приоритетному проекту «Единой России».

Работы были проведены настолько плохо, что люди даже со злости закрасили табличку с названием партии на доме напротив — на пятиэтажке №1 на ул. Кутузова. Но испорченную вывеску оперативно сняли.

Заместитель секретаря отделения партии «Единая Россия» в Бердске Андрей Пилько прокомментировал ситуацию «Курьер. Среда. Бердск»:

— Я знаю, что табличка была замазана, ее сняли. Это первый такой случай. У нас на всех домах, где ведется ремонт по проекту «Комфортная городская среда», так обозначено. Такой факт у нас только в одном месте. Мы каждую неделю выезжаем во дворы по вторникам. Жители высказывают свои замечания, а мы в рамках общественного контроля эти вопросы решаем. Проблемы, которые там были, они решались и решаются сейчас, — сказал Андрей Геннадьевич.

Подробности читайте в ближайшее время.

Аналогичная партийная табличка висит на доме в Северном микрорайоне. Фото в «Курьер. Среда. Бердск» присылали читатели.

Со злости замазали краской табличку «Единой России» на доме по ул. Кутузова в Бердске

Табличка «ЕР» в Северном микрорайоне Бердска

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От редакции

Подрядчик подкачал?

Аноним, 09 августа 2019 12:07
Граффити ПЖиВ не хватает на табличке - не обязательно ее закрашивать, как в первом случае. ))
Аноним, 09 августа 2019 12:17
Молодец
Поросёнок Пётр, 09 августа 2019 12:19
Народная любовь к этой партии с каждым днём всё сильнее Толи ещё будет...
byu, 09 августа 2019 13:07
Что-то я ни одного двора, отремонтированного ЛДПР, "Справедливой Россией, ФБК Навального не видел. Наверное, так проще: ничего не делаем, с нас и спроса нет.

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