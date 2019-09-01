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Шум в головах: Ночные полеты отрабатывают пилоты 29286 вертолетной части над Бердском

08:11 01.09.2019, Алена Романцова Фото: pixabay.com
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Небесный гул будет тревожить чувствительных бердчан до 6 сентября. Вертолетчики из Оби отрабатывают вечерние и ночные полеты.

Шум в головах: Ночные полеты отрабатывают пилоты 29286 вертолетной части над Бердском
Вертолеты военной авиации мешают шумом бердачанам

Военные вертолеты летают над Бердском в рамках военных учений, об этом сегодня, 30 августа, рассказал « Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Напомним, что летающие над головами вертолеты военной авиации приводят в ужас бердчан. В редакцию поступали регулярные сообщения и жалобы на шум над головой.

— Над Бердском летает армейская авиация части, которая дислоцируется в городе Обь. Вертолетного полка, который раньше был в Бердске. Проходят учения. У них согласованы маршруты, летчики учатся летать. Они отрабатывают полеты вечерние и ночные, — рассказал Владимир Николаевич.

Также Владимир Захаров отметил, что вертолеты летают на высоте не менее тысячи ста метров. Им нужно видеть город, узнавать различные ориентиры. Тогда как жители микрорайона заверяют, что высота от земли до железных птиц не более 50 метров. При этом пилот совершает авиационный маневр, задерживаясь в небе: крен направо, а затем налево.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» начальник новосибирского авиационного спортивного клуба ДОСААФ РФ Владимир Горбунов, отметил, что в авиации негласно существует традиция «приветствия». Для этого пилоту необходимо выполнить крен вправо, а затем влево. Так сказать. «помахать рукой». Однако Владимир Горбунов не допускает, что военный вертолет мог низко пролетать над крышами домов бердчан.

Бердчанам удалось дозвониться до военного комиссара Бердска. Он посоветовал обращаться с заявлением в полицию или прокуратуру Бердска. Но жители лишь хотели призвать к порядку, а не наказывать пилотов.

Учения продлятся до 6 сентября. Горожанам остается подождать всего неделю.

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От редакции

А вам мешают вертолеты?

Аноним, 30 августа 2019 19:35
Лучше проснуться от гула "родных"вертолетов,чем от авиации противника...
igk63, 31 августа 2019 12:30
Спите наверное с памперсом?А то вдруг внезапно...
Аноним, 01 сентября 2019 09:57
А вот зачем на нас нападать, если наши деньги в их банках, если на нашей территории работают их фирмы, если наши ресурсу принадлежат их акционерам.
И наши вертолеты им под окнами не нужны.
Вот и летают у нас.
Коротков, 30 августа 2019 20:32
НВР: Нет, не мешают. Полеты - это нужно и интересно!
Аноним, 30 августа 2019 21:03
Когда в Бердске была Нуатс и стоял вертолетный полк,на "стрекоз"никто не обращал внимания,наоборот,ощущалась надежность и защита...
Смотрящий, 31 августа 2019 08:45
Я родился и вырос здесь, звук авиации - как бальзам на душу. Интересно будь возмущенные жители южного в 80 году когда садили ТУ-104 на аэродром, чтобы с ними стало? - приступ или убегали бы из своих домов. Микрорайон южный - это аэродром!!!! построили дома на аэродроме- терпите
igk63, 31 августа 2019 12:32
А почему не отрабатывать полёты над резиденциями губернатора и полпреда?
Аноним, 01 сентября 2019 10:29
Ну вы что? Как это? Над ними даже игрушечные квадрокоптеры строжайше запрещены. И дома без окон в их сторону. А то вдруг россияне (то есть враги) обнаружат комнаты, заваленные деньгами?
igk63, 31 августа 2019 12:36
Чтобы хорошенько пошарить у россиян по карманам-их надо обязательно чем то отвлечь,то злыми грузинами,то страшными прибалтами.
Аноним, 31 августа 2019 21:15
Ldk63:идет ёжик по лесу и твердит:я сильный,я сильный,и тут волк хлоп ему пенделя под зад,приземлился ёжик почесал бошку и изрек:НО лёгкий...

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