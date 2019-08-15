Разглядели бортовой номер: Приводят в ужас низколетящие военные вертолеты жителей Бердска

Жители микрорайона заверяют: высота от земли до вертолета не более 50 метров. При этом пилот совершает авиационный маневр, задерживаясь в небе: крен направо, а затем налево. Таким образом он приветствует знакомых или родных людей.

Жители Бердска уверены- над их головами пролетел вертолет МИ-26

Летает над крышами домов в микрорайоне Раздольном Бердска военный вертолет. Жители микрорайона недовольны таким соседством и серьезно напуганы: вдруг вертолет рухнет или приземлится так низко, что произойдет трагедия.

В первый раз вертолет пролетел над домами 27 июля около 11 часов дня. Жители Раздольного подумали, что это учения. Но им стало страшно — вертолет летел так низко над крышей дома, что от «вертушек» дребезжала дверь.

-Это жуткая такая страшная картина — военный вертолет летит в метрах 50-ти над головой. Вчера полет повторился. Около 18 часов я услышала страшный гул. Вертолет сделал около 4 кругов над нашим поселком. Он летел так низко, что нам удалось разглядеть его бортовой номер — 11, а вертолет это, как нам кажется, МИ-26. Почему он летает здесь и решил, что нашими судьбами можно распоряжаться? Это же не нормально! При этом вертолет «махал крыльями», показывал кому-то приветствие, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» жительница Бердска Елена Борисовна сегодня, 14 августа.

Бердчанке удалось дозвониться до военного комиссара Бердска. Тот ей посоветовал обращаться с заявлением в полицию или прокуратуру Бердска. Но Елена Борисовна хочет лишь призвать к порядку, а не наказывать вертолетчика.

Нас берет жуть от полетов военного самолета над крышами наших домов. Соседка подумала, что ее засосет вместе с креслом на улице от потока воздуха созданным лопастями вертолета. У них ведь есть журнал полетов и допустимая высота полета. Как получается такое безобразие? Он летает специально над поселками и машет крылышками, что это за детский сад?! — возмущена Елена Борисовна.

Женщина не успела сфотографировать или снять на видео полет вертолета. Но в следующий раз, а она уверена, что следующий раз обязательно состоится, женщина вооружится камерой, чтобы зафиксировать полет МИ-26.

Стоит отметить, что Елена Борисовна и жители микрорайона Раздольного — не единственные свидетели полета вертолета. Жители Бердска обратили внимание на военный вертолет в небе над Бердском. Другие — слышали характерный гул от вращающихся лопастей воздушной машины. К слову сказать, директор управления гражданской защиты населения Бердска Василий Пономарев тоже видел пролетающий в небе над Бердском вертолет. Однако он не берется утверждать, что геликоптер был военный.

— К нам не поступило жалоб по поводу военных вертолетов. Откуда здесь летает военный вертолет? Возможно, это была техника МЧС, которые проводят мониторинг пожарной обстановки. Маршруты захода и посадки вертолетов строго соблюдаются. Тот вертолет, который видел я, пролетал высоко, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Василий Васильевич 14 августа.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» начальник новосибирского авиационного спортивного клуба ДОСААФ РФ Владимир Горбунов, отметил, что в авиации негласно существует традиция «приветствия». Для этого пилоту необходимо выполнить крен вправо, а затем влево. Так сказать. «помахать рукой». Однако Владимир Горбунов не допускает, что военный вертолет мог низко пролетать над крышами домов бердчан. Вертолеты летают исключительно по заданию.

— Даже если вертолет проходит очень низко над домом, такого воздушного потока воздуха, чтобы он захлопнул дверь, не бывает. Для этого нужно пройти на такой высоте, чтобы колеса прошлись по крыше дома. МИ-26 вряд ли здесь летал. МИ-24, МИ-8 может здесь летать, а МИ-26 — нет. Здесь не его зона. Аэродром «Бердск-Центральный» это площадка для военных вертолетов. Военных учений в Бердске в последнее время никаких не было, но плановые полеты армейской авиации проходят. Они летали всегда. Воздушное пространство Бердска — это зона пилотажа для армейской авиации Министерства обороны, — пояснил Владимир Горбунов сегодня, 14 августа.

«Курьер. Среда. Бердск» направил запрос в адрес Минобороны РФ, чтобы прояснить ситуацию с полетами военных вертолетов в небе над Бердском.