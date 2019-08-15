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Разглядели бортовой номер: Приводят в ужас низколетящие военные вертолеты жителей Бердска

10:12 15.08.2019, Марина Волкова Фото: Википедия
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Жители микрорайона заверяют: высота от земли до вертолета не более 50 метров. При этом пилот совершает авиационный маневр, задерживаясь в небе: крен направо, а затем налево. Таким образом он приветствует знакомых или родных людей.

Разглядели бортовой номер: Приводят в ужас низколетящие военные вертолеты жителей Бердска
Жители Бердска уверены- над их головами пролетел вертолет МИ-26

Летает над крышами домов в микрорайоне Раздольном Бердска военный вертолет. Жители микрорайона недовольны таким соседством и серьезно напуганы: вдруг вертолет рухнет или приземлится так низко, что произойдет трагедия.

В первый раз вертолет пролетел над домами 27 июля около 11 часов дня. Жители Раздольного подумали, что это учения. Но им стало страшно — вертолет летел так низко над крышей дома, что от «вертушек» дребезжала дверь.

-Это жуткая такая страшная картина — военный вертолет летит в метрах 50-ти над головой. Вчера полет повторился. Около 18 часов я услышала страшный гул. Вертолет сделал около 4 кругов над нашим поселком. Он летел так низко, что нам удалось разглядеть его бортовой номер — 11, а вертолет это, как нам кажется, МИ-26. Почему он летает здесь и решил, что нашими судьбами можно распоряжаться? Это же не нормально! При этом вертолет «махал крыльями», показывал кому-то приветствие, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» жительница Бердска Елена Борисовна сегодня, 14 августа.

Бердчанке удалось дозвониться до военного комиссара Бердска. Тот ей посоветовал обращаться с заявлением в полицию или прокуратуру Бердска. Но Елена Борисовна хочет лишь призвать к порядку, а не наказывать вертолетчика.

Нас берет жуть от полетов военного самолета над крышами наших домов. Соседка подумала, что ее засосет вместе с креслом на улице от потока воздуха созданным лопастями вертолета. У них ведь есть журнал полетов и допустимая высота полета. Как получается такое безобразие? Он летает специально над поселками и машет крылышками, что это за детский сад?! — возмущена Елена Борисовна.

Женщина не успела сфотографировать или снять на видео полет вертолета. Но в следующий раз, а она уверена, что следующий раз обязательно состоится, женщина вооружится камерой, чтобы зафиксировать полет МИ-26.

Стоит отметить, что Елена Борисовна и жители микрорайона Раздольного — не единственные свидетели полета вертолета. Жители Бердска обратили внимание на военный вертолет в небе над Бердском. Другие — слышали характерный гул от вращающихся лопастей воздушной машины. К слову сказать, директор управления гражданской защиты населения Бердска Василий Пономарев тоже видел пролетающий в небе над Бердском вертолет. Однако он не берется утверждать, что геликоптер был военный.

— К нам не поступило жалоб по поводу военных вертолетов. Откуда здесь летает военный вертолет? Возможно, это была техника МЧС, которые проводят мониторинг пожарной обстановки. Маршруты захода и посадки вертолетов строго соблюдаются. Тот вертолет, который видел я, пролетал высоко, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Василий Васильевич 14 августа.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» начальник новосибирского авиационного спортивного клуба ДОСААФ РФ Владимир Горбунов, отметил, что в авиации негласно существует традиция «приветствия». Для этого пилоту необходимо выполнить крен вправо, а затем влево. Так сказать. «помахать рукой». Однако Владимир Горбунов не допускает, что военный вертолет мог низко пролетать над крышами домов бердчан. Вертолеты летают исключительно по заданию.

— Даже если вертолет проходит очень низко над домом, такого воздушного потока воздуха, чтобы он захлопнул дверь, не бывает. Для этого нужно пройти на такой высоте, чтобы колеса прошлись по крыше дома. МИ-26 вряд ли здесь летал. МИ-24, МИ-8 может здесь летать, а МИ-26 — нет. Здесь не его зона. Аэродром «Бердск-Центральный» это площадка для военных вертолетов. Военных учений в Бердске в последнее время никаких не было, но плановые полеты армейской авиации проходят. Они летали всегда. Воздушное пространство Бердска — это зона пилотажа для армейской авиации Министерства обороны, — пояснил Владимир Горбунов сегодня, 14 августа.

«Курьер. Среда. Бердск» направил запрос в адрес Минобороны РФ, чтобы прояснить ситуацию с полетами военных вертолетов в небе над Бердском.

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От редакции

Видели военный вертолет в небе над Бердском?

Андрей, 14 августа 2019 12:09
Вертолет называется МИ 26. Потому, что КБ Миля. Это такая штука, у которой сверху быстро-быстро вентилятор крутится и жужжит.А МИГ- это ероплан КБ Микояна-Гуревича. Он с крыльями. И 26 модели у них нет- трафарет "6" испортили, с МиГ25 сразу на МиГ 27 перескочили.
Аноним, 14 августа 2019 12:42
Типа сумничали.
Максим, 14 августа 2019 13:35
Для анонима (и, видимо, редакции КСБ): Андрей не сумничал, а вежливо намекнул автору, что прежде чем на скорую руку писать разгромные статьи, нужно хоть немного изучить тему, о которой пишете.
Аноним, 14 августа 2019 20:55
А какая разница, что гремит над крышами по ночам - МИГ или МИ.
Гражданских военные за людей не считают.
Так, не боевые потери.
Даже в комментариях.
Не сеют и не жнут, но зато с автоматом.
А как война - так призыв из запаса и ополчение народное.
А., 14 августа 2019 12:13
Эх....вертолетного полка на них нет
3лой, 14 августа 2019 12:14
...Соседка подумала, что ее засосет вместе с креслом на улице от потока воздуха созданным лопастями вертолета...
ЗАСОСЁТ?!! Вертолёт – это пылесос?!
Андрей, 14 августа 2019 13:03
Летчик мог высадиться и наставить на ягодицах засосов. Оправдывайся потом перед мужем.
Аноним, 14 августа 2019 12:45
Точно задолбали эти летуны...
Аноним, 14 августа 2019 12:49
Ихтамнет, а они есть.
Видишь суслика....?
А он есть.
Когда ветролетчики стояли, они по своим делам на бреющем летали на высоте 5-6 метров над землей и 2-3 метра над лесом и рекой. что бы радар не засек.
Вылетали с аэродрома, цепляя стойками шасси траву, потом над лесом до берега и практически падали на воду и уходили вдоль реки.
Так они летали за грибами, ягодами, на шашлыки.
Счас напишут, что так не бывает.
Аноним, 14 августа 2019 12:50
Радиационный фон меряли.
Гость, 14 августа 2019 13:04
МИ-26 один из самых больших вертолетов в мире. Длина 40м., т.е. больше 9 этажки. Вместимость 85 человек, грузоподъемность 20т. Если бы такой монстр пролетел, то пол Бердска бы сдуло.
Максим, 14 августа 2019 13:28
А еще у МИ-26 нет крыльев. Так что "махать", к выразилась жительница Бердска Елена Борисовна, ему нечем.
Гость Очередной, 14 августа 2019 13:14
Это специально делается для того, чтобы жизнь жителей города Бердска была насыщена событиями.
Так-то у нас есть коронка - "давиться в очереди в кассах".
А теперь есть ещё и "приводиться в ужас".
Аноним, 14 августа 2019 13:36
Уважаемая редакция ,хорошо что подняли этот вопрос.Полёты были всегда сколько себя помню.Ну ладно днём, но в 22-00 и далее,да ещё над жилыми домами Микрорайона это всегда возмущает.Ведь можно летать где нибудь над полями в противоположной стороне от жилых домов.Вчера вечером в 22-30 слышался звук мотора вертолёта над домами Микрорайона.
аноним, 14 августа 2019 22:09
Ну надо же, какие мы нежные
zizou, 15 августа 2019 10:56
Полёты были всегда сколько себя помню.Ну ладно днём, но в 22-00 и далее,да ещё над жилыми домами
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если "сколько себя помню" -- как же вы забыли регулярные ночные вылеты во времена вертолётного полка? 2 или 3 раза в неделю в определённые дни -- как здрасьте.
Аноним, 14 августа 2019 13:37
довелось летать на Ми-26 в 90-х. Прекрасный вертолёт! Зря бочку катите.
Аноним, 14 августа 2019 13:37
НВР:
Да видела,он
Пролетал так низко
Аноним, 14 августа 2019 13:58
Большая просьба военному руководству, нельзя ли проводить полёты подальше от жилых домов или хотя бы в дневное время, чтобы не нарушать покой граждан на охране которого вы стоите.Осуществлять полёты над жилыми домами в 22 часа это недопустимо.
Аноним, 14 августа 2019 21:01
Где живут генералы,генеральские жены и генеральские дети - там вообще ничего не летает, не только вертолёты, им на ваши проблемы чхать.
Пилот, 14 августа 2019 14:11
Это был Ка-52 аллигатор, привет передавал родным )) И с крыльями у него полный порядок.
Андрей, 14 августа 2019 15:30
В Гуменке появились аллигаторы?
Аноним, 14 августа 2019 20:57
Да, поэтому боятся мост строить.
аноним, 14 августа 2019 22:02
Тоже мне пилот )))))
Да какой к чёрту Ка 52 Аллигатор??? Аллигатор это МИ 24 >:o
Аноним, 14 августа 2019 14:19
Ну хоть жители боятся, и то ладно!
Аноним, 14 августа 2019 14:34
Вчера, в шестом часу пролетел над 11 кварталом очень низко. Мы с дочкой даже испугались
Истмат, 14 августа 2019 14:49
Ммда, помнится - летали мы, были, так сказать - рысаками...
Рысачили, одним словом. На деревней в районе даже, как-то, отрабатывали действия воздушной поисково-штурмовой группы со стрельбой, холостыми, разумеется.... но народ был недоволен - пальба с неба - малопривлекательное занятие.
Зато, на праздниках народ вполне себе, чепчики в воздух подкидывал..
А ещё помню - провожали вертолётчики своих, ушедших.... там пара вообще - пилотаж показывала высший вертолётный... мир праху тебе, бердский аэродром...
Олеg, 14 августа 2019 16:00
Каждый год, в одни и те же дни, военный вертолет летает очень низко и так сказать по автомобильному, агрессивно, совершая полет над дорогой на водозабор, имитируя боевой заход, уходя на море, приятного мало смотреть как он барражирует на большой скорости на предельно малой высоте почти над тобой, правильно люди пишут, случись что не успеет увести машину от жилья! так что ждём пока не ******, тока тогда у нас увидят те кому положенно увидеть и зашевелиться те кому положенно шевелиться
Аноним, 14 августа 2019 16:39
гнездо у него там. понастроили домов где попало.
Гость, 14 августа 2019 18:04
К Празднику День Авиации готовятся! Чё разнылись?! Никто вас не сдует и не засосёт, если до сего времени не засосал! И,тем более, не будет на вас падать! "Нам разум дал стальные руки-крылья, А вместо сердца - пламенный мотор!"
Аноним, 14 августа 2019 20:58
Гость - Железный человек?????
гость, 14 августа 2019 22:04
Обычный Ми 8 летал ))) Что вы несёте ))))
Аноним, 14 августа 2019 23:40
Это Ми-26, военно-транспортный.
Аноним, 15 августа 2019 00:22
НВР:
Уже вторую ночь над Микрорайоном кружит какой-то вертолёт.
Анастасия, 15 августа 2019 00:26
Странно. Ранее тоже не слышала чтоб много раз за сутки пролетал вертолет. Сегодня за последние два часа поняла сколько кругов над городом он уже сделал. Ночью слышимость более выраженная. Как то отавыкли от таких частых полетов после "закрытия" военной части. Живем в центре.
Житель Раздольного, 15 августа 2019 07:25
Этот вертолет пролетел над крышами Раздольного чуть ли не касаясь колесами крыш, окна затреслись так, как при землетрясении, и звук был настолько громкий, что маленький ребенок заплакал и не мог долго успокоиться. Хотя вертолеты ему нравились, пока летали высоко. Одно дело он пролетит над пятиэтажкой, и совскм другое над дачным или частным домом...
мимоходом, 15 августа 2019 09:24
Товарищи, спокойствие!!! Это все коллектор ремонтируют. Авиацию начали привлекать.
Аноним, 15 августа 2019 09:45
НВР:
Это они вонь канализации раздувает,о нас беспокоются.

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