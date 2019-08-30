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Оскорбления в адрес президента Путина написали на рампе около мэрии в Бердске

12:17 30.08.2019, Алена Романцова Фото: предоставлено читателями "Курьер. Среда. Бердск"
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После фамилии главы государства было начертано слово из трех букв. Буквально через десять минут надпись замазали.

Оскорбления в адрес президента Путина написали на рампе около мэрии в Бердске
Хулиганы написали оскорбления в адрес Путина на рампе в Бердске

На рампе на центральной площади Бердска появилась надпись краской о президенте России Владимире Путине. После фамилии главы государства было начертано слово из трех букв. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал читатель Данил и прислал фото.

— Буквально через десять минут приехали люди и замазали надпись, — рассказывает Данил сегодня, 29 августа.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск»спортсмены Бердска жаловались на дыры и отсутствие железных платформ в скейт-парке на площади Горького. По словам мальчишек, из-за пробоин их товарищи не раз травмировались.

26 августа мэр Бердска Евгений Шестернин сообщил, что лист на рампе в парке Бердска заменили. Чиновники проверили работу и констатировали: нарушений нет. Экстремалы заверяют: они не писали оскорбительную реплику. Более того, они также как и власть Бердска хотели бы избавиться от нее. Стоит отметить, что за публичные оскорбления могут привлечь к уголовной ответственности по статье 319 УК РФ.

В 2014 году в мэрии Бердска прошло совещание по вопросу строительства стрит-парка для молодежи. А позже на средства грантов власти Бердска установили стрит-объект на пл. Горького.

Начальник управления гражданской защиты населения Бердска Василий Пономарев прокомментировал «Курьер.Среда. Бердск», что данная ситуация не входит в его ведомство.

— Такими вопросами занимается полиция, — сказал Василий Васильевич.

К сожалению, сегодня, 29 августа, начальник полиции Бердска Владимир Соколов не отвечает на звонки. Читайте подробности в ближайшее время.

Справка

Статья 319 УК РФ: Оскорбление представителя власти

Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением — наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ).

Весной 2019 года Кировский районный суд Ярославля оштрафовал на 30 тысяч рублей за аналогичную надпись в адрес президента России жителя города Кирилла Попутникова. Он опубликовал в Facebook фотографию со словом «Путин» на здании местного управления МВД. Суд признал Попутникова виновным в неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП). Фотографию надписи распространили несколько изданий, после чего Роскомнадзор заблокировал доступ к некоторым из них.

Оскорбления в адрес президента Путина написали на рампе около мэрии в Бердске

Надпись о президенте на рампе в Бердске сейчас уже замазана

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От редакции

Найдут хулиганов?

Аноним, 29 августа 2019 16:18
НВР:
нет
Аноним, 29 августа 2019 16:28
Детский патриотический кроссворд отгадай-ка: Слово из 3 букв, известное почти каждому ребенку в Бердске.
Поросёнок Пётр, 29 августа 2019 19:08
А может быть там было написано вор, а не то, что мы подумали
Новый мэр, 29 августа 2019 16:35
Ну и дом у нас! То обворовывают, то обзывают! А еще боремся за звание дома высокой культуры быта! из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Аноним, 29 августа 2019 16:41
да неужто рейтинг нашего альфы все таки рухнул? )
Аноним, 29 августа 2019 22:55
Безвоздмездно!
igk63, 29 августа 2019 17:22
Наверное Бог.Но ВВП скромный.
Аноним, 29 августа 2019 18:36
Щооо, опять реальный рейтинг подкорректировали?
Это неделями канализация может городзатапливать, а это надо устранить незамедлительно
Поросёнок Пётр, 29 августа 2019 19:00
Народная любовь, она такая И почему только 3 буквы, когда к Владимиру Владимировичу давно уже прилепилось однокоренное слово из 5 букв.
На службе Родине!, 29 августа 2019 20:35
Кто говорил, что у нас полиция на вызовы по два часа едет?
"Буквально через десять минут приехали люди и замазали надпись"
Поросёнок Пётр, 29 августа 2019 22:45
А если бы написали слово "Навальный" то и асфальт к вечеру новый положили бы
Эрвин, 29 августа 2019 22:06
На Трампа даже пародии делают и ничего. Не обращает внимания и занимается государственными делами. президент должен быть железом, а не тряпкой.
Эрвин, 29 августа 2019 22:11
кстати какого путина имели в виду? в РФ их 1500
Аноним, 29 августа 2019 22:34
... Приехали люди и замазали надпись на фотографии.
Аноним, 29 августа 2019 23:30
Барыги,время торговать замазкой!!!
Поросёнок Пётр, 30 августа 2019 02:45
Кстати, я заметил ещё одно место, так сказать политического противостояния. На углу дома Ленина 52, там где вывеска приёмной "Единой России", какой-то пламенный активист, периодически вывешивает портрет нашего великого вождя Владимира Владимировича Путина....за решёткой. Его срывают, но, портрет появляется вновь Дорогой гражданин, кто это делает, прими мой пламенный респект, это конечно несколько всё карикатурно, но, у членов "Единой России", должна гореть земля под ногами! И быть может, хоть у кого-то из них, хотя бы 1% проснётся совесть и они выйдут из этой партии жуликов и воров.
Типок, 30 августа 2019 07:11
Меня веселит реакция местных царьков и держиморд!Написали фамилию и словечко.Слова,обозначающего главу государства,или какого-либо чинуши-нет.НО!!!!Местные держиморды сами "ЗНАЮТ" про КОГО написано и начинают скачки по городам и весям разыскивая человека,который,якобы,оскорбил святыню-самизнаетекого!Так может быть,этими наказаниями они сами оскорбляют эти власти?С какого перепугу,ОНИ ТАК думают?,кто имеется в виду под той или иной фамилией?Может быть,это для особо рьяных готовить нары судьям?Или,они согласны с держимордами?
Аноним, 30 августа 2019 08:48
И это новость дня?!
Аноним, 30 августа 2019 09:12
классная тема если на вашем доме облез фасад берите кисти и размашисто пишите через 10 минут дом будет перекрашен без вопросов а есть ли деньги на капремонт.
С. Кубышев, 30 августа 2019 09:55
Говорят что от любви до ненависти один шаг, а тут получается двадцать лет. А для кого-то и ещё меньше.
Али, 30 августа 2019 11:08
проклятье, не могу догадаться, что за слово такое...
Путин наш?...Путин тут?...Путин Бог?...Путин Аве?!?!
Аноним, 30 августа 2019 12:23
НВР:
Не найдут,но хотелось бы. Надрать бы им задницу,как минимум.
Аноним, 30 августа 2019 13:27
Не педагогично, за факты задницу лимонить. Вас Мама не познакоми в детстве с этой доктриной?
Аноним, 30 августа 2019 12:31
319 статья это хорошо а где статья за повышение пеньсионного возраста и война с народом
валера, 30 августа 2019 12:59
НВР:
это не хулиганы люди зря не напишут путинизм 19 лет как идёт а треть россиян как жили в нищите так и живут.

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