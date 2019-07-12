Ломают зубы экстремалы на рампе в скейт-парке Бердска
Стрит-объект «Флайбокс» у главной площади города находится в непригодном для катания состоянии.(ВИДЕО, ФОТО)
12.07.2019Автор: Виталий ЧуевФото: Виталия Чуева2 коммент.
Экстрим-парк в городском парке Бердска
10 июля корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск» пожаловались спортсмены на дыры и отсутствие железных платформ в скейт-парке на площади Горького в Бердске. По словам мальчишек, из-за пробоин их товарищи не раз травмировались.
— Рампа, конечно, очень хорошая, но только есть проблема — за ней совершенно не следят. Недавно ребята лишились зубов, упав с платформы. В прошлом году починили одну дырку и она снова появилась. Также нет железных платформ, чтобы заезжать на рампу. Их постоянно воруют и относят на металаллом. Еще хотелось бы новые фигуры, потому что эти уже устарели, — прокомментировал Данил, который занимается экстремальным видом спортом по самокатингу 2 года.
По словам специалиста отдела по делам молодежи Маргариты Гизатулиной, ежегодно перед летним периодом они осматривают парк.
— В начале июня было проведено совещание, на котором было решено починить площадку в июле и заменить одну фигуру. Мы сотрудничаем с президентом федерации экстремальных видов спорта, Романом Канаевым, который помогает нам в поддержании состояния парка. Сейчас происходят трудности с финансированием и мы делаем все, чтобы рампа была отремонтирована. Нужны специальные люди и оборудование для ремонта. На данный момент мы ждем помощи от Новосибирска. В этом году по подсчетам мы потратим около 200-300 тыс. рублей, — рассказала Гизатулина.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2014 году в мэрии Бердска прошло совещание по вопросу строительства стрит-парка для молодежи. А позже на средства грантов власти Бердска установили стрит-объект на пл. Горького.
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Достали эти самокатчики…
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Внатуре! А то чё они, вот пивка жахнуть, да зауглом нассать это по нашему!
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