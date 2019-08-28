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Дренажную систему от подтопления грунтовыми водами за 86 млн рублей не принял Госстройнадзор в Бердске

15:45 28.08.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Работы по строительству колодцев выполнены, но не оплачены. Этот факт вызвал подозрения у ОНФ. Так как состоялись две закупки на 69 млн руб. Но в реестре заключений Новосибирской экспертизы указано, что сметная стоимость объекта, составляла 102,4 млн рублей.

Дренажную систему от подтопления грунтовыми водами за 86 млн рублей не принял Госстройнадзор в Бердске
Дренажная система спасает частный сектор Бердска от затопления

Пять колодцев, спасающие частные дома Бердска от подтопления грунтовыми водами, еще не приняты Госстройнадзором и не переданы в муниципалитет. Об этом сегодня, 28 августа, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал директор управления капитального строительства Бердска Антон Антонов.

— Работы по дренажной системе завершены, но не приняты Государственным строительным надзором, — сказал Антон Владимирович.

На вопрос какие есть замечания у государственной инспекции Антон Владимирович не ответил. Напомним, 21 августа Бердск проинспектировал Общероссийский народный фронт «За честные закупки». Общественники побывали на пяти объектах, которые вызвали у них сомнения в эффективности растрат бюджета.

Дренажная система Бердска, построенная в 2018 году также попала под внимание активистов. По данным ОНФ: «состоялись две закупки на более чем 69 млн руб. Но в реестре заключений Новосибирской экспертизы указано, что сметная стоимость объекта, составляла 102,4 млн руб. Требуется дополнительная проверка на предмет выполнения заложенных в проекте технических требований и видов конструктивных работ при исполнении указанных контрактов». У колодцев до сих пор стоят ограждения.

— Это объект еще не оплачен. Благоустройство выполнено, газоны посажены. Не убирать забор, это наша инициатива пока не передадим в эксплуатирующую организацию. Возможно ей станет Центр муниципальных услуг, — сказал Антон Антонов.

Напомним, что дренаж остановил потопы в Бердске. Колодцы дренажной системы установлены на ул. Рогачева и Березовой, ул. Толбухина, ул. Искитимской, ул. Мира и Красноармейской. Работы по водопонижению проводились в два этапа в 2018 и 2019 годах. Деньги на дренаж пришли из области и Минприроды. Аукцион на строительство пяти осушительных колодцев выиграла белгородская компания «Виогем». Работы начались в 2018 году. Стоимость установки дренажной системы — 85 млн рублей. В зону подтопления грунтовыми водами, около 50 га, попали порядка 400 домовладений в частном секторе Бердска.

После приезда общественники обещали написать обращения в прокуратуру, для того чтобы они проверили каждый объект. Теперь дренажной системой должен заняться прокурор Бердска. Через месяц «фронтовики» обещали вернуться и посмотреть, что изменилось.

Дренажную систему от подтопления грунтовыми водами за 86 млн рублей не принял Госстройнадзор в Бердске
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