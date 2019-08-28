Дренажную систему от подтопления грунтовыми водами за 86 млн рублей не принял Госстройнадзор в Бердске

Работы по строительству колодцев выполнены, но не оплачены. Этот факт вызвал подозрения у ОНФ. Так как состоялись две закупки на 69 млн руб. Но в реестре заключений Новосибирской экспертизы указано, что сметная стоимость объекта, составляла 102,4 млн рублей.

Дренажная система спасает частный сектор Бердска от затопления

Пять колодцев, спасающие частные дома Бердска от подтопления грунтовыми водами, еще не приняты Госстройнадзором и не переданы в муниципалитет. Об этом сегодня, 28 августа, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал директор управления капитального строительства Бердска Антон Антонов.

— Работы по дренажной системе завершены, но не приняты Государственным строительным надзором, — сказал Антон Владимирович.

На вопрос какие есть замечания у государственной инспекции Антон Владимирович не ответил. Напомним, 21 августа Бердск проинспектировал Общероссийский народный фронт «За честные закупки». Общественники побывали на пяти объектах, которые вызвали у них сомнения в эффективности растрат бюджета.

Дренажная система Бердска, построенная в 2018 году также попала под внимание активистов. По данным ОНФ: «состоялись две закупки на более чем 69 млн руб. Но в реестре заключений Новосибирской экспертизы указано, что сметная стоимость объекта, составляла 102,4 млн руб. Требуется дополнительная проверка на предмет выполнения заложенных в проекте технических требований и видов конструктивных работ при исполнении указанных контрактов». У колодцев до сих пор стоят ограждения.

— Это объект еще не оплачен. Благоустройство выполнено, газоны посажены. Не убирать забор, это наша инициатива пока не передадим в эксплуатирующую организацию. Возможно ей станет Центр муниципальных услуг, — сказал Антон Антонов.

Напомним, что дренаж остановил потопы в Бердске. Колодцы дренажной системы установлены на ул. Рогачева и Березовой, ул. Толбухина, ул. Искитимской, ул. Мира и Красноармейской. Работы по водопонижению проводились в два этапа в 2018 и 2019 годах. Деньги на дренаж пришли из области и Минприроды. Аукцион на строительство пяти осушительных колодцев выиграла белгородская компания «Виогем». Работы начались в 2018 году. Стоимость установки дренажной системы — 85 млн рублей. В зону подтопления грунтовыми водами, около 50 га, попали порядка 400 домовладений в частном секторе Бердска.

После приезда общественники обещали написать обращения в прокуратуру, для того чтобы они проверили каждый объект. Теперь дренажной системой должен заняться прокурор Бердска. Через месяц «фронтовики» обещали вернуться и посмотреть, что изменилось.