Новый главврач Дробинская держала ответ за срывы сроков в Бердске по нацпроекту Путина перед ОНФ

А зам главы Владимир Захаров обещал залатать протекающую крышу кардиологии, хотя когда он сам там лежал, то «особой трагичности там не увидел».

Общественники из Москвы приехали в Бердск

Сегодня, 21 августа, в Бердск приехали представители проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» из Москвы. Сам руководитель проект ОНФ Валерий Алексеев вместе со своими активистами и экспертами проехал три объекта Бердска и один в Искитимском районе. В Бердске общественники посетили в первую очередь городскую больницу.

Напомним, что 9 августа главврач Бердска Юрий Краморов уволился с поста после проверки хода ремонта корпусов ЦГБ про путинскому проекту «Здравоохранение». Сорваны сроки ремонта. Пост главного врача заняла Алла Дробинская.

Ей пришлось подхватить эстафету по нацпроекту в Бердске практически на третий день работы. Дробинская провела общественников по зданию больницы, где еще идет ремонт.

Новая подрядная организация сейчас доделывает работы, и в процесс контроля сейчас включилась и администрация города. Заказчиком является министерство здравоохранения. — Я вступила в должность 19 августа и мы сейчас проводим оценку тех работ, которые были сделаны и я пока не могу сказать, когда работы здесь мы закончим. Пока анализируем ситуацию, — сказала она.

Также Алла Николаевна отметила, что крыша течет не только в отделении кардиологии. Напомним, что в «сердечном отделении» насквозь протекает кровля прямо в палатах пациентов. Но и в главном корпусе больницы, где идет доработка внутренней отделки по проекту «Здравоохранение». Подрядчику были предъявлены претензии на 366 тыс. рублей, будет подан иск в суд.

Вице-мэр Бердска Владимир Захаров прокомментировал ситуацию с отделением кардиологии, вспомнив, что сам лежал в этом стационаре и не увидел здесь ничего критичного.

— Нужно сделать мелко срочный ремонт кровли. Я думаю, с нашей помощью больница с этим справится, это вопрос уже содержания. В кардиологии сам бывал, как пациент, жизнь штука несправедливая. Особой трагичности я там не увидел. Но определенные нюансы там есть. Мы будем над этим работать. Это вопрос эффективности распределения средств, — поведал он.

Представители ОНФ проехали четыре объекта — недоделанный ФАП в Искитимском районе, Бердскую ЦГБ, приют для собак «Надежда» и городской парк Бердска. Общественники искали нарушения в проведении госзакупок. Читайте подробности в ближайшее время.