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Чтобы крыша не упала: Осмотрела разрушающийся муниципальный барак муниципального власть Бердска

18:00 22.08.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Лишь только одна из квартир четырехквартирного барака принадлежит городу. В горадминистрации решают, как провести ремонт в рамках своей доли.

Чтобы крыша не упала: Осмотрела разрушающийся муниципальный барак муниципального власть Бердска
Крыша на доме прогнила и пошла «волнами»

Провели осмотр и сделали фотографии разрушающегося барака по ул. Островского, 74, сотрудники горадминистрации Бердска.

Напомним, семья из четырех человек, двое из которых дети, проживают в опасных условиях. Крыша на их доме вот-вот рухнет. Это муниципальное жилье, и потому капитальный ремонт должен проводить муниципалитет. Но за более чем 20, с тех пор как Елена Долгушина еще девочкой вместе с мамой поселилась в этом доме, ремонт город здесь не делал.

Два года назад бердчанка написала в администрацию заявление отремонтировать крышу дома, провести водопровод и срубить аварийные деревья. Одно аварийное дерево тогда срубили, но вот на крышу и водопровод денег в местном бюджете не нашлось.

В последние годы прохудилась крыша — обрешетка и шифер прогнили. Дождевая и талая вода стали проникать в дом. Со всех углов капало, потолок рушился. Кое-как крышу подделывали, но надолго такого ремонта не хватало. И дождь в доме шел снова и снова. Жильцы стали бояться не только обрушения потолков, но и то, что вода попадет на древнюю проводку и она замкнет. А пожар — это еще страшнее.

Для Елены Долгушиной — самое главное, чтобы муниципалитет отремонтировал крышу. А то она может в любой момент рухнуть ей, матери и детям на голову.

В бараке четыре квартиры, три из них приватизированы. Получается только одна из квартир, жилье Долгушиной, находится в ведение муниципалитета.

С данной проблемой «Курьер. Среда. Бердск» обратился к вице-мэру по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову. Он подчеркнул, что отправит по указанному адресу специалистов и разберется с вопросом.

— Через два часа после того, как вы приходили, пришли сотрудники горадминистрации и провели осмотр. Сегодня уже тоже были, также смотрели и делали фотографии. Сказали, что будут решать проблему, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 22 августа Елена Долгушина.

По словам Владимира Захарова, он отправлял на осмотр дома № 74 по ул. Островского специалистов.

— Будем смотреть, как это все сделать, мы ведь можем провести ремонт только в рамках своей доли. Пока вопрос находится в стадии проработки, — отметил Владимир Николаевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 21 августа 2019 года на третьем этаже трехэтажного дома по ул. Шевцова произошло полное обрушение стропил деревянного перекрытия потолка одной из комнат квартиры, в которую недавно заселилась женщина со своим 14-летним сыном. В ходе инцидента никто не пострадал. Жертв удалось избежать из-за бдительности строителей, которые проводили ремонт крыши и услышали подозрительные звуки над комнатой квартиры жильцов. Последние перешли ночевать в соседнюю комнату.

На место происшествия выехали следователи и руководитель Заельцовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Новосибирской области. С учетом собранных материалов планируется назначение строительной и трасологической экспертиз, устанавливаются должностные лица, ответственные за обслуживание дома и его противоаварийное обследование. С учетом собранных доказательств и результатов назначенных экспертиз по материалу проверки будет принято итоговое процессуальное решение.

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