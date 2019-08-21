Ночной шок: Рухнул потолок в квартире 3-этажного дома в Новосибирске

Жертв удалось избежать из-за бдительности строителей, которые производили ремонт крыши и услышали подозрительные звуки над комнатой квартиры жильцов и последние перешли ночевать в соседнюю комнату.

Следственный комитет возбудил уголовное дело

Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится проверка по факту обрушения перекрытия потолка в квартире дома по ул. Шевцова Заельцовского района г. Новосибирска по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Предварительно установлено, что в ночное время 21 августа 2019 года на третьем этаже трехэтажного дома по ул. Шевцова произошло полное обрушение стропил деревянного перекрытия потолка одной из комнат квартиры, в которую недавно заселилась женщина со своим 14-летним сыном. В ходе инцидента никто не пострадал.

Жертв удалось избежать из-за бдительности строителей, которые производили ремонт крыши и услышали подозрительные звуки над комнатой квартиры жильцов и последние перешли ночевать в соседнюю комнату.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи и руководитель территориального отдела. Произведен осмотр места происшествия, уточняются и опрашиваются очевидцы инцидента. С учетом собранных материалов планируется назначение строительной и трасологической экспертиз, устанавливаются должностные лица, ответственные за обслуживание дома и его противоаварийное обследование.

С учетом собранных доказательств и результатов назначенных экспертиз по материалу проверки будет принято итоговое процессуальное решение.

Источник: Следком