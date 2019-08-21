21.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Ночной шок: Рухнул потолок в квартире 3-этажного дома в Новосибирске

18:00 21.08.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Жертв удалось избежать из-за бдительности строителей, которые производили ремонт крыши и услышали подозрительные звуки над комнатой квартиры жильцов и последние перешли ночевать в соседнюю комнату.

Ночной шок: Рухнул потолок в квартире 3 этажного дома в Новосибирске
Следственный комитет возбудил уголовное дело

Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится проверка по факту обрушения перекрытия потолка в квартире дома по ул. Шевцова Заельцовского района г. Новосибирска по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Предварительно установлено, что в ночное время 21 августа 2019 года на третьем этаже трехэтажного дома по ул. Шевцова произошло полное обрушение стропил деревянного перекрытия потолка одной из комнат квартиры, в которую недавно заселилась женщина со своим 14-летним сыном. В ходе инцидента никто не пострадал.

Жертв удалось избежать из-за бдительности строителей, которые производили ремонт крыши и услышали подозрительные звуки над комнатой квартиры жильцов и последние перешли ночевать в соседнюю комнату.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи и руководитель территориального отдела. Произведен осмотр места происшествия, уточняются и опрашиваются очевидцы инцидента. С учетом собранных материалов планируется назначение строительной и трасологической экспертиз, устанавливаются должностные лица, ответственные за обслуживание дома и его противоаварийное обследование.

С учетом собранных доказательств и результатов назначенных экспертиз по материалу проверки будет принято итоговое процессуальное решение.

Источник: Следком

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Страшно жить?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Август - начало нового сезона на вашей даче. Зря радовались!
18:22 21-08-2019
Август - начало нового сезона на вашей даче. Зря радовались!
Ночной шок: Рухнул потолок в квартире 3-этажного дома в Новосибирске
18:00 21-08-2019
Ночной шок: Рухнул потолок в квартире 3-этажного дома в Новосибирске
БердскАдские очереди: Три часа отстояла к педиатру с младенцем на руках жительница Бердска
18:00 21-08-2019
Адские очереди: Три часа отстояла к педиатру с младенцем на руках жительница Бердска
БердскЖдем фото первоклашек для публикации в газете "Курьер.Среда.Бердск"
18:00 21-08-2019
Ждем фото первоклашек для публикации в газете
Более 700 высоток подвергнут капитальному ремонту в 2019 году в Новосибирской области
17:30 21-08-2019
Более 700 высоток подвергнут капитальному ремонту в 2019 году в Новосибирской области
Разорвало боевым снарядом на металлобазе мужчину в Новосибирске
17:30 21-08-2019
Разорвало боевым снарядом на металлобазе мужчину в Новосибирске
Слишком широкая талия: какой объем талии у женщин и мужчин опасен?
17:23 21-08-2019
Слишком широкая талия: какой объем талии у женщин и мужчин опасен?
БердскЗакроют на замок ночью спортплощадки в городском парке Бердска
17:15 21-08-2019
Закроют на замок ночью спортплощадки в городском парке Бердска
Бросил курить! Молодец! Узнай, какие продукты выводят никотин
17:15 21-08-2019
Бросил курить! Молодец! Узнай, какие продукты выводят никотин
62% россиян не строят планы на будущее при нынешней ситуации в стране 1
17:00 21-08-2019
62% россиян не строят планы на будущее при нынешней ситуации в стране